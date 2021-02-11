Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210211/sma-1597109807.html
Фонд "Круг добра" обсудил закупку лекарств для пациентов со СМА
Фонд "Круг добра" обсудил закупку лекарств для пациентов со СМА
Препараты для пациентов со спинально-мышечной атрофией (СМА) будут закуплены в самое ближайшее время, сообщили РИА Новости члены Фонда помощи орфанным пациентам РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T19:42
2021-02-11T23:59
россия
здоровье - общество
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
николай дайхес
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155299/81/1552998138_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_258ca019175855614a2568debc19a425.jpg
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Препараты для пациентов со спинально-мышечной атрофией (СМА) будут закуплены в самое ближайшее время, сообщили РИА Новости члены Фонда помощи орфанным пациентам "Круг добра" после заседания попечительского совета."Первое заседание было посвящено результатам работы экспертного совета, который я возглавляю как раз. Но речь шла только сейчас о пациентах со спинально-мышечной атрофией. Только этот контингент пока рассматривался", — рассказал президент ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева" Александр Румянцев.Он уточнил, что именно по этой категории пока собраны данные о числе пациентов и о том, скольким понадобятся препараты. Также на заседании рассматривались препараты для лечения этого заболевания. Как уточнил Румянцев, их всего три в мире, два зарегистрированы в России."И один препарат пока не зарегистрирован, но все три рассматривались в качестве возможных закупок для этих пациентов", — добавил он.Заседание, как отметил в разговоре с РИА Новости директор Федерального научно-клинического центра оториноларингологии ФМБА России Николай Дайхес, прошло "очень конструктивно и по-деловому"."Могу констатировать, что мы работаем единой командой. Несмотря на все обсуждения, дискуссии, порой острые дискуссии, это был конструктивный диалог, направленный на то, чтобы как можно быстрее начать выполнять те задачи, для которых фонд создавался", — отметил он.Решение о включении СМА в список орфанных заболеваний, как добавил Дайхес, стало одним из ключевых на прошедшем заседании."Принято решение срочной закупки препаратов для лечения этой патологии. В ближайшее время эти препараты будут закуплены", — уточнил специалист.
https://ria.ru/20201130/risdiplam-1587022479.html
https://ria.ru/20200722/1574685982.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155299/81/1552998138_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_164f469e1983c53dd58fba2f99cb43cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, здоровье - общество, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), николай дайхес, общество

Фонд "Круг добра" обсудил закупку лекарств для пациентов со СМА

19:42 11.02.2021 (обновлено: 23:59 11.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкИгрушка в палате детской больницы
Игрушка в палате детской больницы - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Препараты для пациентов со спинально-мышечной атрофией (СМА) будут закуплены в самое ближайшее время, сообщили РИА Новости члены Фонда помощи орфанным пациентам "Круг добра" после заседания попечительского совета.
"Первое заседание было посвящено результатам работы экспертного совета, который я возглавляю как раз. Но речь шла только сейчас о пациентах со спинально-мышечной атрофией. Только этот контингент пока рассматривался", — рассказал президент ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева" Александр Румянцев.
Продажа лекарств в аптеке - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
30 ноября 2020, 18:19
Минздрав зарегистрировал препарат "Рисдиплам" для лечения СМА
Он уточнил, что именно по этой категории пока собраны данные о числе пациентов и о том, скольким понадобятся препараты. Также на заседании рассматривались препараты для лечения этого заболевания. Как уточнил Румянцев, их всего три в мире, два зарегистрированы в России.
"И один препарат пока не зарегистрирован, но все три рассматривались в качестве возможных закупок для этих пациентов", — добавил он.
Заседание, как отметил в разговоре с РИА Новости директор Федерального научно-клинического центра оториноларингологии ФМБА России Николай Дайхес, прошло "очень конструктивно и по-деловому".
"Могу констатировать, что мы работаем единой командой. Несмотря на все обсуждения, дискуссии, порой острые дискуссии, это был конструктивный диалог, направленный на то, чтобы как можно быстрее начать выполнять те задачи, для которых фонд создавался", — отметил он.
Решение о включении СМА в список орфанных заболеваний, как добавил Дайхес, стало одним из ключевых на прошедшем заседании.
"Принято решение срочной закупки препаратов для лечения этой патологии. В ближайшее время эти препараты будут закуплены", — уточнил специалист.
Милана Семенькова из Калининграда - РИА Новости, 1920, 22.07.2020
22 июля 2020, 03:33
Врач рассказал об улучшении состояния девочки со СМА из Калининграда
 
РоссияЗдоровье - ОбществоФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Николай ДайхесОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:20Иммунолог предостерег от бездумного применения антибиотиков при COVID-19
05:41Дело против чиновника о смерти из-за бродячих собак впервые дошло до суда
05:04Эксперт оценила, сколько частные лаборатории заработали за пандемию
04:55Ученые раскрыли тайну морской раковины возрастом в 18 тысяч лет
04:54Убивавшая собак в Приморье тигрица обосновалась в нацпарке
04:35Раскрыты детали истории с подменой младенцев на куклы в Ставрополье
04:33Путин не собирается выступать на Мюнхенской конференции
04:16Онищенко объяснил, зачем в России сделали три вакцины от COVID-19
04:13Врач призвал россиян перетерпеть насморк
04:05Инфекционист Тимаков заявил о риске новой волны COVID-19
03:34Врач рассказал, как начать заниматься спортом после удаленки
03:31У Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 4,7
03:26Флористы рассказали, на какие цветы стоит обратить внимание 14 февраля
03:20"Роскосмос" отправит на МКС "Прогресс" для отсоединения старого модуля
03:17Главный кардиолог Минздрава назвал идеальное артериальное давление
03:14Источник сообщил о строительстве еще трех тяжелых беспилотников "Охотник"
03:07Число погибших в техасском ДТП возросло до шести
02:56Льготные билеты "Аэрофлота" для жителей ДФО теперь можно купить онлайн
02:33Актер Епифанцев ввязался в драку в баре в Петербурге
02:12Юрист дал совет, как опознать поддельную квитанцию за "коммуналку"
Лента новостейМолния