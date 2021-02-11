https://ria.ru/20210211/siriya-1596940606.html

Российский посол оценил стратегию США в Сирии

Российский посол оценил стратегию США в Сирии

США продолжат оказывать давление на Дамаск, и в целом, вероятнее всего, стратегия Вашингтона в Сирии после победы Джо Байдена на президентских выборах меняться... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T10:25

2021-02-11T10:25

2021-02-11T11:03

война в сирии

александр ефимов (посол россии в сирии)

эль-хасаке

джо байден

сирия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596768619_0:42:2736:1581_1920x0_80_0_0_765d9aa7e9256239f30ab8d3a56853aa.jpg

ДАМАСК, 11 фев - РИА Новости, Михаил Алаеддин. США продолжат оказывать давление на Дамаск, и в целом, вероятнее всего, стратегия Вашингтона в Сирии после победы Джо Байдена на президентских выборах меняться не будет, заявил в интервью РИА Новости посол России в САР Александр Ефимов."Я полагаю, что о планах американской администрации в отношении Сирии говорить пока рано. Другое дело, что вряд ли стоит в принципе ожидать пересмотра линии США в сирийских делах. Давление на Дамаск, вероятнее всего, продолжится, а нахождение американских войск на сирийской земле в этом смысле – один из главных инструментов Вашингтона, о чем сами американцы неоднократно говорили", - сказал Ефимов.По словам посла, необходимо понимать, что присутствие США в САР - будь то в Заевфратье или в районе Ат-Танфа на границе с Иорданией - незаконно и должно быть прекращено. "Американская оккупация не только препятствуют освоению Дамаском принадлежащих ему природных ресурсов, о чем я уже говорил, но и мешает восстановлению суверенитета законных властей на всей сирийской территории, потворствуя, в частности, сепаратистским устремлениям на северо-востоке", - добавил он.В то же время американское присутствие затрудняет решение правительством САР задач по обеспечению безопасности, прежде всего, в пустынных районах на востоке Сирии, где вновь произошла активизация боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГ*. Много вопросов, по словам Ефимова, вызывает в этой связи и опека США над бандформированиями, хозяйничающими в лагере "Рукбан" в Ат-Танфе, окончательное расселение и ликвидацию которого осуществить пока не удается.Посол отмечает, что плачевная ситуация сохраняется в тюрьмах и лагерях, расположенных – также под присмотром американцев – в Заевфратье на северо-востоке Сирии, в которых имеются серьезные гуманитарные проблемы, а также растет уровень насилия, чинимого бывшими игиловцами* и членами их семей."Как будет с этим работать новая администрация США, прогнозировать трудно. Но оснований рассчитывать на какие-то принципиальные изменения, тем более в позитивном для Сирии ключе, пока не просматривается", - отметил Ефимов.США во главе с международной коалицией под предлогом борьбы с террористической организацией "Исламское государство"* начали военную операцию в Сирии. Позже при поддержке местных арабо-курдских вооруженных формирований американские военные взяли под контроль большую часть территорий в провинциях Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор, где расположены крупнейшие нефтяные и газовые месторождения арабской республики. Президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости в ноябре 2019 года назвал действия США на территории страны "государственным бандитизмом", который направлен на беспрепятственное разграбление природных ресурсов САР.Читайте полный текст интервью >>>* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210204/prichina-1596011028.html

https://ria.ru/20210118/napadenie-1593438839.html

эль-хасаке

сирия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр ефимов (посол россии в сирии), эль-хасаке, джо байден, сирия, сша, в мире