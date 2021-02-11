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Война в Сирии
https://ria.ru/20210211/siriya-1596940606.html
Российский посол оценил стратегию США в Сирии
Российский посол оценил стратегию США в Сирии
США продолжат оказывать давление на Дамаск, и в целом, вероятнее всего, стратегия Вашингтона в Сирии после победы Джо Байдена на президентских выборах меняться... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T10:25
2021-02-11T11:03
война в сирии
александр ефимов (посол россии в сирии)
эль-хасаке
джо байден
сирия
сша
в мире
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ДАМАСК, 11 фев - РИА Новости, Михаил Алаеддин. США продолжат оказывать давление на Дамаск, и в целом, вероятнее всего, стратегия Вашингтона в Сирии после победы Джо Байдена на президентских выборах меняться не будет, заявил в интервью РИА Новости посол России в САР Александр Ефимов."Я полагаю, что о планах американской администрации в отношении Сирии говорить пока рано. Другое дело, что вряд ли стоит в принципе ожидать пересмотра линии США в сирийских делах. Давление на Дамаск, вероятнее всего, продолжится, а нахождение американских войск на сирийской земле в этом смысле – один из главных инструментов Вашингтона, о чем сами американцы неоднократно говорили", - сказал Ефимов.По словам посла, необходимо понимать, что присутствие США в САР - будь то в Заевфратье или в районе Ат-Танфа на границе с Иорданией - незаконно и должно быть прекращено. "Американская оккупация не только препятствуют освоению Дамаском принадлежащих ему природных ресурсов, о чем я уже говорил, но и мешает восстановлению суверенитета законных властей на всей сирийской территории, потворствуя, в частности, сепаратистским устремлениям на северо-востоке", - добавил он.В то же время американское присутствие затрудняет решение правительством САР задач по обеспечению безопасности, прежде всего, в пустынных районах на востоке Сирии, где вновь произошла активизация боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГ*. Много вопросов, по словам Ефимова, вызывает в этой связи и опека США над бандформированиями, хозяйничающими в лагере "Рукбан" в Ат-Танфе, окончательное расселение и ликвидацию которого осуществить пока не удается.Посол отмечает, что плачевная ситуация сохраняется в тюрьмах и лагерях, расположенных – также под присмотром американцев – в Заевфратье на северо-востоке Сирии, в которых имеются серьезные гуманитарные проблемы, а также растет уровень насилия, чинимого бывшими игиловцами* и членами их семей."Как будет с этим работать новая администрация США, прогнозировать трудно. Но оснований рассчитывать на какие-то принципиальные изменения, тем более в позитивном для Сирии ключе, пока не просматривается", - отметил Ефимов.США во главе с международной коалицией под предлогом борьбы с террористической организацией "Исламское государство"* начали военную операцию в Сирии. Позже при поддержке местных арабо-курдских вооруженных формирований американские военные взяли под контроль большую часть территорий в провинциях Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор, где расположены крупнейшие нефтяные и газовые месторождения арабской республики. Президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости в ноябре 2019 года назвал действия США на территории страны "государственным бандитизмом", который направлен на беспрепятственное разграбление природных ресурсов САР.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210204/prichina-1596011028.html
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эль-хасаке
сирия
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александр ефимов (посол россии в сирии), эль-хасаке, джо байден, сирия, сша, в мире

Российский посол оценил стратегию США в Сирии

10:25 11.02.2021 (обновлено: 11:03 11.02.2021)
 
© Фото : предоставлено пресс-службой посольства РФ в САРПосол РФ в Сирии Александр Ефимов
Посол РФ в Сирии Александр Ефимов - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой посольства РФ в САР
Читать ria.ru в
ДАМАСК, 11 фев - РИА Новости, Михаил Алаеддин. США продолжат оказывать давление на Дамаск, и в целом, вероятнее всего, стратегия Вашингтона в Сирии после победы Джо Байдена на президентских выборах меняться не будет, заявил в интервью РИА Новости посол России в САР Александр Ефимов.
"Я полагаю, что о планах американской администрации в отношении Сирии говорить пока рано. Другое дело, что вряд ли стоит в принципе ожидать пересмотра линии США в сирийских делах. Давление на Дамаск, вероятнее всего, продолжится, а нахождение американских войск на сирийской земле в этом смысле – один из главных инструментов Вашингтона, о чем сами американцы неоднократно говорили", - сказал Ефимов.
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По словам посла, необходимо понимать, что присутствие США в САР - будь то в Заевфратье или в районе Ат-Танфа на границе с Иорданией - незаконно и должно быть прекращено. "Американская оккупация не только препятствуют освоению Дамаском принадлежащих ему природных ресурсов, о чем я уже говорил, но и мешает восстановлению суверенитета законных властей на всей сирийской территории, потворствуя, в частности, сепаратистским устремлениям на северо-востоке", - добавил он.
В то же время американское присутствие затрудняет решение правительством САР задач по обеспечению безопасности, прежде всего, в пустынных районах на востоке Сирии, где вновь произошла активизация боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГ*. Много вопросов, по словам Ефимова, вызывает в этой связи и опека США над бандформированиями, хозяйничающими в лагере "Рукбан" в Ат-Танфе, окончательное расселение и ликвидацию которого осуществить пока не удается.
Посол отмечает, что плачевная ситуация сохраняется в тюрьмах и лагерях, расположенных – также под присмотром американцев – в Заевфратье на северо-востоке Сирии, в которых имеются серьезные гуманитарные проблемы, а также растет уровень насилия, чинимого бывшими игиловцами* и членами их семей.
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"Как будет с этим работать новая администрация США, прогнозировать трудно. Но оснований рассчитывать на какие-то принципиальные изменения, тем более в позитивном для Сирии ключе, пока не просматривается", - отметил Ефимов.
США во главе с международной коалицией под предлогом борьбы с террористической организацией "Исламское государство"* начали военную операцию в Сирии. Позже при поддержке местных арабо-курдских вооруженных формирований американские военные взяли под контроль большую часть территорий в провинциях Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор, где расположены крупнейшие нефтяные и газовые месторождения арабской республики. Президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости в ноябре 2019 года назвал действия США на территории страны "государственным бандитизмом", который направлен на беспрепятственное разграбление природных ресурсов САР.
Читайте полный текст интервью >>>
* Террористическая организация, запрещенная в России
 
Война в СирииАлександр Ефимов (посол России в Сирии)Эль-ХасакеДжо БайденСирияСШАВ мире
 
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