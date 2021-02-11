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Александр Ефимов: санкции США против Сирии губительны

Александр Ефимов: санкции США против Сирии губительны

Активные боевые действия на территории Сирии практически закончились. Однако стратегия односторонних санкций со стороны США и их незаконное военное присутствие... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T11:00

2021-02-11T11:00

2021-02-11T11:01

россия

александр ефимов (посол россии в сирии)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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Активные боевые действия на территории Сирии практически закончились. Однако стратегия односторонних санкций со стороны США и их незаконное военное присутствие на северо-востоке страны стали новым и более губительным испытанием для экономики САР. Посол России в Дамаске Александр Ефимов рассказал в интервью РИА Новости, почему важно продолжать оказывать материальную помощь Сирии, каковы реальные последствия западных санкций, и что можно ожидать от стратегии Вашингтона при новой администрации.– Как вы оцениваете нынешнюю экономическую ситуацию в Сирии на фоне ужесточения санкционной политики США? Не считаете ли преступлением санкции США против Сирии, в итоге которых страдает народ? Можно ли действовать в рамках международного закона и прав человека с целью их отмены?– Социально-экономическая ситуация в Сирии сегодня крайне тяжелая. Пожалуй, самая тяжелая за все годы конфликта. Последствия войны с каждым годом ощущаются здесь все острее. Налицо общее истощение сирийского хозяйства. Видно, насколько устали и сами люди, на которых к тому же обрушилась еще и пандемия коронавируса – с известными ограничениями и дополнительными материальными убытками.Но и это еще не все. В прошлом году страна столкнулась с обвалом национальной валюты – не менее чем в шесть раз по сравнению с 2019 годом или почти в 70 раз по сравнению с довоенным 2010 годом. Вкупе с дефицитом различных ресурсов и зависимостью переживающей войну Сирии от внешних поставок это привело к стремительному росту цен и беспрецедентному обнищанию населения. Основные продукты питания, некоторые виды горючего, например, за год подорожали в два и более раз. Восемь из десяти граждан САР оказались за чертой бедности.При этом важно понимать, что сегодняшние социально-экономические проблемы сирийцев вызваны не одним лишь ущербом, который был нанесен национальному хозяйству в ходе конфликта, хотя и он огромен. Даже в период наиболее активных боевых действий, в том числе непосредственно в пригородах столицы, сирийцы не сталкивались со многими из тех трудностей, которые появились уже в относительно спокойное время.Объяснение этому имеется. Неудавшиеся планы известных сторон по свержению законных властей САР военным путем были заменены на попытки экономического удушения страны с целью не допустить возвращения страны к мирной жизни, изолировав ее от внешнего мира и лишив необходимых ресурсов для восстановления и нормального функционирования.Один из компонентов такого курса – это продолжающаяся иностранная оккупация отдельных районов САР, в результате которой сирийцы, в частности, не имеют доступа к собственным месторождениям нефти, газа, посевным площадям на северо-востоке. И если, например, до 2011 года пшеница и нефть были для Сирии экспортными товарами, то в настоящее время страна не способна покрыть даже собственные потребности в этих ресурсах. Нехватка топлива, электроэнергии и муки – это те реалии, в которых живут сегодня граждане САР.Однако ключевой элемент давления на Сирию и сирийцев это, конечно, односторонние иностранные санкции, усугубляющие и без того тяжелую социально-экономическую и гуманитарную ситуацию. Именно из-за них САР не имеет возможности проводить валютные операции, необходимые для полноценной работы экономики, получать недостающее или вовсе отсутствующее здесь сырье, многие виды строительных материалов, запчастей, а также различные медикаменты и медицинское оборудование. В итоге даже товары первой необходимости поступают к сирийцам с перебоями, задержками и втридорога.От действующих ограничений страдает система здравоохранения, транспортный сектор, энергетика, сельское хозяйство. Частично или полностью не функционируют многие промышленные предприятия, которые в нормальных условиях могли бы сегодня генерировать прибыль, подпитывать экономику и обеспечивать стабильную занятость и доходы для населения.Принятый в США "Закон Цезаря" вывел западные рестрикции против Сирии на качественно новый уровень. Теперь под страхом потенциального преследования со стороны Вашингтона от взаимодействия с Сирией дистанцируются даже те экономические операторы, чья деятельность формально не подпадает под эмбарго. Это называется "сковывающим эффектом", из-за которого масштаб санкционного давления как на Дамаск, так и на его партнеров многократно увеличился.Введенные против Сирии ограничения сказываются на работе здесь различных структур ООН и неправительственных организаций, непосредственно помогающих сирийцам. Причем предусмотренные для них так называемые гуманитарные изъятия из санкций на деле зачастую не работают, причем во многом именно по причине уже упомянутого "сковывающего эффекта" и в целом запутанного и многослойного характера самого санкционного режима.Об этом говорят сами гуманитарщики, прямо указывающие на то, что односторонние антисирийские санкции являются ключевым барьером при оказании гумпомощи, например, при поставках медикаментов и многих других видах деятельности, а гумизъятия неэффективны и неадекватны.Россия также неоднократно указывала на то, что санкции против Сирии носят незаконный и бесчеловечный характер. Мы последовательно выступаем за полное прекращение или хотя бы ослабление таких введенных в одностороннем порядке ограничительных мер. Особенно сейчас, когда они очевидно препятствуют усилиям государств, в частности Сирии, по эффективной борьбе с COVID-19. С аналогичных позиций высказывались и другие страны, а также ооновские представители. К сожалению, такие призывы пока остаются без ответа. Но в целом круг тех, кто действительно понимает губительный и контрпродуктивный характер санкционных репрессий, постоянно расширяется.– Россия на международной конференции заявила о выделении Сирии одного миллиарда долларов кредита. В каком виде Дамаск получит эти средства? Когда планируется первый транш или поставка?– Если вы имеете в виду Международную конференцию по содействию возвращению беженцев на территорию Сирии, которая состоялась в Дамаске в ноябре, то там шла речь не о кредите, а о той сумме – один миллиард долларов, которая уже была выделена Россией на оказание сирийцам в течение нескольких лет гуманитарного содействия и помощи, в том числе в восстановлении электросетей, промышленного производства и объектов религиозного культа.Хотел бы подчеркнуть, что точно так же, как наша страна в свое время помогла Сирии выстоять в борьбе с вооруженными террористами, сегодня мы не оставляем сирийцев один на один и против стоящих перед ними вызовов, связанных с возвращением страны к мирной жизни.Экономическое взаимодействие между Москвой и Дамаском выстраивается по различным направлениям, но именно с акцентом на решение задач по содействию сирийцам в преодолении наиболее острых хозяйственных проблем, обеспечении устойчивости сирийского государства в условиях жесточайшего политического и экономического прессинга извне. Сейчас на этот счет прорабатываются новые планы, которые будут более детально обсуждаться с сирийскими партнерами на предстоящем, ориентировочно в марте, очередном заседании постоянной Российско-сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.Кстати, усилия по поддержке дружественной Сирии нами предпринимаются не только в двустороннем формате, но и по линии ООН. В настоящий момент на предоставленные Россией средства общим объемом порядка 40 миллионов долларов в Сирии реализуются гуманитарные проекты по линии ВПП, ПРООН, ФАО, ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮНФПА и ЮНМАС.Конечно, решения по вопросам выделения средств для поддержки сирийцев принимаются очень непросто. Ведь наша страна сегодня и сама находится под воздействием санкций, переживает экономический спад в условиях пандемии – все эти моменты, разумеется, самым тщательным образом учитываются.Вместе с тем мы исходим из того, что оказание многопланового материального содействия Сирии является вопросом стратегического характера и значения. Ведь речь, по сути, идет о возможности дополнительно подкрепить наши военные усилия по борьбе с терроризмом, придать необратимый характер процессу возвращения САР к мирной жизни и тем самым способствовать долгосрочной стабилизации этой географически близкой и значимой для России части арабского региона и Восточного Средиземноморья.– Основная тема ноябрьской конференции была возвращение беженцев. Что уже сделано за два месяца? Определены ли новые механизмы для оживления процесса возвращения? – Прежде всего хотел бы сказать, что сам факт проведения указанного мероприятия – это уже важнейшее достижение как для Сирии, так и России, которая принимала непосредственное участие в подготовке конференции. Несмотря на активное противодействие со стороны западных стран, на их попытки инициировать бойкот форума даже по ооновской линии, все поставленные цели конференции были достигнуты. А именно до широкой международной общественности была доведена объективная информация о реальной ситуации с сирийскими беженцами и о мерах по содействию их репатриации, а проживающим за рубежом сирийцам направлен четкий сигнал о том, что их ждут на родине. Напомню, что в мероприятии приняли участие делегации свыше 20 государств, а также представители ООН и Международного комитета Красного Креста. Удалось, в частности, наглядно продемонстрировать, кто действительно выступает за скорейшее и достойное решение проблемы сирийских беженцев, а кто лишь использует их в своих политических играх для сведения счетов с законными властями САР.Другой значимый результат – это налаживание координации соответствующих международных усилий и придание работе на данном направлении долгосрочного характера. В этой связи в ходе конференции нами была поддержана инициатива Ливана о проведении на его территории следующего подобного форума.Что касается конкретных мер внутри Сирии, то они на самом деле последовательно реализуются здесь уже как минимум с 2018 года. Дамасская конференция в первую очередь позволила оценить проделанную работу и подтвердила, что в деле создания благоприятных условий для репатриации и реинтеграции беженцев властям САР при поддержке России удается поддерживать положительную динамику и в целом двигаться в правильном направлении.Для скорейшей адаптации в обществе всех репатриантов сирийским правительством даже в нынешних непростых условиях предпринимаются усилия по обеспечению их безопасности, удовлетворению социальных потребностей, созданию рабочих мест. В том числе продолжается работа с гражданами по установлению их статуса, сохранению прав на недвижимое имущество, восстановлению необходимых документов, предоставлению отсрочки от службы в армии и оказанию содействия в установлении судеб лиц, пропавших без вести.Исходим из того, что развитие целого ряда направлений российско-сирийского двустороннего сотрудничества также будет способствовать более активной репатриации сирийских граждан. К слову, в Дамаск на указанную конференцию из России прибыли представители 30 министерств и ведомств. По итогам их работы подписан ряд двусторонних документов, в том числе в сфере образования, здравоохранения, а также развития жилищного строительства, что особенно актуально в условиях дефицита жилья, уничтоженного в результате боевых действий. Ход реализации этих договоренностей будем оценивать в рамках уже упомянутого заседания постоянной Российско-сирийской комиссии.Не исключаю, что проблеме возвращения сирийских беженцев будет уделено необходимое внимание и во время намеченной на 16-17 февраля в Сочи очередной Международной встречи по Сирии в Астанинском формате.– Ожидаются ли поставки русской вакцины от коронавируса в Сирию? Когда и в каких объемах?– Разговор на данную тему ведется с сирийскими друзьями. Все пока в работе.– Стоит ли ожидать снижения активности сил США в Сирии после прихода Байдена к власти?– Я полагаю, что о планах американской администрации в отношении Сирии говорить пока рано. Другое дело, что вряд ли стоит в принципе ожидать пересмотра линии США в сирийских делах. Давление на Дамаск, вероятнее всего, продолжится, а нахождение американских войск на сирийской земле в этом смысле один из главных инструментов Вашингтона, о чем сами американцы неоднократно говорили.В любом случае необходимо понимать, что присутствие США в САР, будь то в Заевфратье или в районе Ат-Танфа на границе с Иорданией, незаконно и должно быть прекращено. Американская оккупация не только препятствуют освоению Дамаском принадлежащих ему природных ресурсов, о чём я уже говорил, но и мешает восстановлению суверенитета законных властей на всей сирийской территории, потворствуя, в частности, сепаратистским устремлениям на северо-востоке.Американское присутствие затрудняет и решение правительством САР задач по обеспечению безопасности прежде всего в пустынных районах на востоке Сирии, где вновь произошла активизация боевиков террористической группировки "Исламское государство"*. Много вопросов в этой связи вызывает и опека США над бандформированиями, хозяйничающими в лагере ВПЛ "Рукбан" в Ат-Танфе, окончательное расселение и ликвидацию которого осуществить пока не удается.Плачевная ситуация сохраняется в тюрьмах и лагерях ВПЛ, расположенных также под присмотром американцев в Заевфратье, в которых имеются серьезные гуманитарные проблемы, а также растет уровень насилия, чинимого бывшими игиловцами* и членами их семей.Как будет с этим работать новая администрация США, прогнозировать трудно. Но оснований рассчитывать на какие-то принципиальные изменения, тем более в позитивном для Сирии ключе, пока не просматривается.– На каком этапе сегодня решение вопроса с боевиками в Идлибе? Ведутся ли какие-то переговоры с Анкарой? Насколько Турция выполняет соглашения, достигнутые в марте прошлого года?– Хотел бы напомнить, что достигнутые в марте 2020 года в Москве договоренности по Идлибу между президентом России Владимиром Путиным и его турецким визави Реджепом Тайипом Эрдоганом стали важным достижением. Они позволили закрепить освобождение сирийской армией при поддержке российских ВКС значительной территории на северо-западе Сирии, обезопасить ее население и жителей соседних районов от действий террористических группировок, обосновавшихся в идлибском анклаве.Говорить о полном выполнении указанных договоренностей рано, но в целом процесс идет и есть некоторые подвижки. Так, по имеющейся информации, Анкара, наконец, завершила вывод всех своих контрольно-наблюдательных постов, которые в результате операций сирийской правительственной армии оказались на территории, возвращенной под контроль законного правительства САР.С другой стороны в идлибской зоне деэскалации (ИЗД) до сих пор так и не состоялось размежевание между террористами и умеренными, которое, в соответствии с договоренностями о стабилизации обстановки в ИЗД, обязались провести турки. В настоящее время добиваемся также и решения задачи обеспечения безопасного транзита по трассе М-4, которая проходит через Идлиб, соединяя города Латакию и Алеппо.Разумеется, все эти сюжеты регулярно обсуждаются с турецкой стороной на различных уровнях по линии разных ведомств. Отдельно подчеркну, что важную роль в обеспечении конструктивного российско-турецкого взаимодействия по Сирии играет и Астанинский формат.В заключение хотел бы добавить, что когда речь заходит о договоренностях о прекращении огня в ИЗД, нельзя забывать, что их выполнение ни в коем случае не отменяет необходимости продолжения бескомпромиссной борьбы с терроризмом и скорейшего возвращения указанной части САР под суверенитет Дамаска.– На северо-востоке сохраняется напряженная обстановка. С одной стороны, Турция проявляет активность, с другой – курды. Обращалась ли курдская сторона к России с запросом посредничества для возобновления переговоров с Дамаском? Какова роль России в снижении напряженности в противостоянии между Турцией и курдскими вооруженными формированиями в Сирии?– Россия внесла непосредственный вклад в успокоение ситуации на северо-востоке САР еще в октябре 2019 года. Заключенный тогда российско-турецкий меморандум позволил остановить опасную эскалацию, возникшую после начала Анкарой военной операции "Источник мира".Сейчас его выполнение продолжается. На северо-востоке Сирии, в частности, проводится совместное российско-турецкое патрулирование на линии соприкосновения между протурецкими и курдскими формированиями с задачей не допустить возобновления в этой части страны масштабных боевых действий. В этих же целях в декабре в населенный пункт Айн-Исса прибыли дополнительные силы российской военной полиции.В Москве по-прежнему внимательно отслеживают развитие ситуации в Заевфратье, в том числе в плотном контакте с турецкой стороной.Россия исходит из того, что сирийские курды являются неотъемлемой частью народа САР, поэтому мы выступаем в поддержку диалога между курдами и Дамаском, в частности, по вопросам будущего обустройства их общей родины. Не секрет, что наша страна по различным каналам способствовала налаживанию и осуществлению контактов между сирийским правительством и курдской администрацией, и российские посреднические усилия ценятся обеими сторонами.Уверен, что дела на данном направлении пойдут значительно лучше после ухода из Сирии всех незаконно находящихся здесь иностранных сил и восстановления Дамаском своего суверенитета на всей национальной территории. *Террористическая организация, запрещенная в России

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