https://ria.ru/20210211/simson-1596862925.html

Кадри Симсон: ЕС хочет значительно снизить зависимость от нефти и газа

Кадри Симсон: ЕС хочет значительно снизить зависимость от нефти и газа

Евросоюз стремится сокращать выбросы парниковых газов и активнее использовать возобновляемые источники энергии. О том, как сильно это может отразиться на... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T10:30

2021-02-11T10:30

2021-02-11T10:30

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еврокомиссия

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европа

интервью

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Евросоюз стремится сокращать выбросы парниковых газов и активнее использовать возобновляемые источники энергии. О том, как сильно это может отразиться на импорте энергоресурсов, на потреблении природного газа, важнейшим поставщиком которого является Россия, рассказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в интервью корреспонденту РИА Новости Марии Князевой.– Еврокомиссия считает, что Евросоюз может значительно сократить импорт энергии в ближайшее десятилетие. Означает ли это, что ЕС существенно снизит свою зависимость от российских энергоресурсов?– Сокращение выбросов парниковых газов как минимум на 55% к 2030 году будет означать, что объем импорта ископаемого топлива упадет более чем на 25% по сравнению с уровнем 2015 года. Достижение цели по климатической нейтральности к 2050 году может позволить сэкономить 100 миллиардов евро (от снижения импорта энергии – ред.) в следующем десятилетии и до трех триллионов евро к 2050 году.Следовательно, ускорение климатической и энергетической трансформации позволит ЕС значительно снизить свою зависимость от ископаемых видов энергии, серьезно сократить затраты на топливо и его импорт. Это высвободит ресурсы для других целей и для (развития – ред.) более чистых источников энергии.Мы считаем, что природный газ продолжит играть важную роль в энергетическом балансе до 2030 года в качестве переходного топлива. Однако на пути достижения климатической нейтральности к 2050 году газовая система должна быть поступательно декарбонизирована, а ископаемый газ должен все больше заменяться возобновляемыми и низкоуглеродистыми газами.Декарбонизированное газовое топливо останется важной составляющей нашей экономики. Согласно оценке влияния климатического плана, к 2050 году доля декарбонизированных газов в нашем энергобалансе будет сопоставима с нынешней долей природного газа.– Какие источники энергии в основном заменят нефть и газ в энергобалансе ЕС? Какие доли должны получить оффшорная энергетика (когда энергия получается не на суше, а, к примеру, в морских водах) и водород в этом балансе в ближайшее десятилетие? Может ли водород в обозримом будущем в значительной степени заменить в нем природный газ?– Двумя наиболее важными способами сокращения потребления ископаемого топлива являются повышение энергоэффективности и меры по экономии энергии, а также увеличение доли возобновляемых источников энергии. Для достижения новой цели ЕС по климату в 55% к 2030 году (заключается в снижении выбросов парниковых газов в Евросоюзе не менее, чем на эту величину от уровня 1990 года – ред.) энергоэффективность должна повыситься до 36-39%, а доля возобновляемой энергии должна вырасти, составив между 38% и 40% от валового конечного потребления.Доля водорода в энергобалансе зависит от развития инноваций и ценовой конкурентоспособности других вариантов декарбонизации. Возобновляемый водород, производимый в основном с использованием энергии ветра и солнца, является нашим основным приоритетом.В следующие четыре года – до 2024 годамы поддержим установку как минимум шести гигаватт возобновляемых водородных электролизеров в ЕС и производство до одного миллиона тонн возобновляемого водорода. В последующие пять лет, то есть с 2025 по 2030 годы, водород должен быть полностью интегрирован в нашу энергетическую систему, у нас должно быть как минимум 40 гигаватт возобновляемых водородных электролизеров, а производство возобновляемого водорода в ЕС должно составить до десяти миллионов тонн.Природный газ может играть важную роль при переходе к климатически нейтральной экономике, но в конечном итоге газовый сектор должен быть декарбонизирован. Возобновляемый водород имеет потенциал к тому, чтобы стать решающим фактором в этом контексте, и, по нашим прогнозам, к 2050 году его доля может составить 13–14% нашего энергобаланса.– Готова ли инфраструктура ЕС активно принимать и транспортировать водород и оффшорную энергию, чтобы позволить им занять значимое место в энергобалансе ЕС? Есть ли у Еврокомиссии какие-либо оценки того, сколько инвестиций необходимо для модернизации энергетической инфраструктуры, чтобы подготовить ее к новой энергетической эпохе с меньшим количеством ископаемого топлива и большим количеством возобновляемой энергии?– Ожидается, что будущая сеть (по поставкам – ред.) водорода в Евросоюзе будет в значительной степени состоять из активов, ныне предназначенных для природного газа, но перепрофилированных для транспортировки водорода. Однако потребуется и новая инфраструктура.В настоящее время существует около 1500 километров водородных трубопроводов, но они находятся в частной собственности и используются для поставок (производимого – ред.) на основе ископаемого топлива водорода для промышленности. Текущие оценки предполагают, что для обеспечения поставок водорода потребителям в ближайшем десятилетии потребуются инвестиции в размере 65 миллиардов евро. Это касается транспортировки, распределения и хранения водорода, а также станций для заправки водородом.Оффшорная энергия – еще одно важное направление. Стратегия ЕС в отношении оффшорной возобновляемой энергетики, принятая в ноябре 2020 года, предлагает увеличить мощность оффшорных ветроэнергетических установок в Европе с нынешнего уровня в 12 ГВт как минимум до 60 ГВт к 2030 году и до 300 ГВт к 2050 году. Еврокомиссия стремится дополнить к 2050 году эти показатели (мощностью – ред.) еще в 40 ГВт за счет океанической энергии и энергии, производимой с использованием других появляющихся технологий, к примеру, в области плавучих установок по выработке солнечной и ветровой энергии.Для увеличения производства оффшорной возобновляемой энергии требуется адекватная инфраструктура для эффективного использования производимой электроэнергии. Чтобы обеспечить расширение (сферы – ред.) оффшорной возобновляемой энергии наиболее рентабельным способом, планирование и развитие инфраструктуры должны выходить за рамки национальных границ и осуществляться на региональном уровне, на уровне морских бассейнов.Это будет способствовать реализации гибридных проектов, сочетающих генерацию оффшорной возобновляемой энергии и ее передачу через границы. Такие проекты позволят значительно экономить затраты по сравнению с нынешним подходом.– А как насчет цен на энергию для конечных потребителей, в первую очередь для граждан? Как сообщалось ранее, около 10% жителей ЕС с трудом оплачивают счета за энергию. Может ли повышение значения возобновляемых энергоресурсов, в особенности оффшорной энергии и водорода, в энергобалансе в ближайшем десятилетии сделать стоимость энергии более посильной для людей?– Стоимость производства возобновляемой электроэнергии быстро снижается и становится все более дешевой по сравнению с ископаемым топливом. В настоящее время водород является одним из наиболее дорогостоящих вариантов декарбонизации сектора отопления, поэтому другие меры, такие как (повышение – ред.) энергоэффективности за счет проведения реноваций, электрификации и использования возобновляемого тепла, вероятно, будут более хорошими вариантами для домашнего использования и для сохранения размера счетов потребителей на низком уровне. Реновация (зданий – ред.) – это возможность снизить потребление энергии и, как следствие, сократить счета за энергию для 34 миллионов европейцев, которые не могут себе позволить поддерживать адекватное тепло в своих домах.В настоящее время водород имеет более высокую ценность для секторов, где недостаточно альтернатив, таких как тяжелая промышленность и некоторые виды транспорта.– Насколько нынешний кризис угрожает перспективам перехода ЕС к использованию меньшего количества ископаемого топлива и большего количества энергии из возобновляемых источников?– Текущий кризис подверг испытанию нашу европейскую энергосистему. Но я с гордостью могу сказать, что она доказала свою крепость и устойчивость. Это не повлияло на надежность снабжения энергией наших граждан и предприятий. Страны ЕС и европейские энергетические компании и сетевые операторы были подготовлены и в нужное время предприняли правильные шаги.Отрасль возобновляемой энергетики также показала свою высокую устойчивость. Фактически кризис, вызванный COVID-19, усилил наше внимание к этим вопросам, и ЕС предложил ускорить "зеленую трансформацию", чтобы поддержать восстановление экономики и ее устойчивость в более долгосрочной перспективе.Почти треть бюджета ЕС (на 2021-2027 годы и фонда – ред.) "ЕС нового поколения" будет использована для стимулирования инвестиций по всей цепочке поставок энергии в таких областях, как возобновляемая энергия, возобновляемый водород, реновация зданий.

https://radiosputnik.ria.ru/20200911/vybrosy-1577102232.html

https://ria.ru/20201201/vodorod-1587101351.html

https://ria.ru/20210210/neft-1596689283.html

https://ria.ru/20210201/benzin-1595474940.html

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россия, еврокомиссия, евросоюз, европа, интервью