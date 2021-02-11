https://ria.ru/20210211/signal-1596928081.html
Лидеры США и Китая назвали свой разговор позитивным сигналом для мира
Лидеры США и Китая назвали свой разговор позитивным сигналом для мира
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден назвали свой первый телефонный разговор позитивным сигналом для всего мира, сообщает Центральное... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T07:53
2021-02-11T07:53
2021-02-11T07:53
си цзиньпин
джо байден
пекин
китай
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596118239_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9623080f5686f87c0bfeed607ca4c9a7.jpg
ПЕКИН, 11 фев – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден назвали свой первый телефонный разговор позитивным сигналом для всего мира, сообщает Центральное телевидение Китая."Лидеры двух стран считают, что сегодняшний телефонный разговор – позитивный сигнал для всего мира. Стороны договорились поддерживать тесный контакт по двусторонним отношениям и вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении телеканала.Байден также поздравил китайский народ с наступающим Новым годом по лунному календарю, который в этом году выпадает в ночь на 12 февраля, Си Цзиньпин в свою очередь поздравил Байдена с вступлением в должность президента США.В ходе разговора стороны обменялись мнениями по двусторонним отношениям, а также обсудили ряд международных вопросов.
https://ria.ru/20210209/klyuch-1596571128.html
пекин
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596118239_460:0:3056:1947_1920x0_80_0_0_4360a2cfdb0405cb14ffd8aea6422ce8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
си цзиньпин, джо байден, пекин, китай, сша, в мире