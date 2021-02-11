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Лидеры США и Китая назвали свой разговор позитивным сигналом для мира

Лидеры США и Китая назвали свой разговор позитивным сигналом для мира

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден назвали свой первый телефонный разговор позитивным сигналом для всего мира, сообщает Центральное... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T07:53

2021-02-11T07:53

2021-02-11T07:53

си цзиньпин

джо байден

пекин

китай

сша

в мире

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ПЕКИН, 11 фев – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден назвали свой первый телефонный разговор позитивным сигналом для всего мира, сообщает Центральное телевидение Китая."Лидеры двух стран считают, что сегодняшний телефонный разговор – позитивный сигнал для всего мира. Стороны договорились поддерживать тесный контакт по двусторонним отношениям и вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении телеканала.Байден также поздравил китайский народ с наступающим Новым годом по лунному календарю, который в этом году выпадает в ночь на 12 февраля, Си Цзиньпин в свою очередь поздравил Байдена с вступлением в должность президента США.В ходе разговора стороны обменялись мнениями по двусторонним отношениям, а также обсудили ряд международных вопросов.

https://ria.ru/20210209/klyuch-1596571128.html

пекин

китай

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си цзиньпин, джо байден, пекин, китай, сша, в мире