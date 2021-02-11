https://ria.ru/20210211/shipovnik-1597107851.html

Укрепление сосудов и повышение иммунитета: чем полезен шиповник

Укрепление сосудов и повышение иммунитета: чем полезен шиповник

Шиповник — это растений семейства Розовые, которое обладает богатым витаминным составом и широко используется в качестве лечебного средства. О полезных... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T19:30

2021-02-11T19:30

2021-02-11T19:30

здоровый образ жизни (зож)

россия

витамины

растения

питание

продукты

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Шиповник — это растений семейства Розовые, которое обладает богатым витаминным составом и широко используется в качестве лечебного средства. О полезных свойствах шиповника и противопоказаниях — в материале РИА Новости. Родина и история шиповникаСчитается, что родина шиповника — это горные склоны Ирана и Гималаев, однако сейчас кустарник произрастает в умеренной и субтропической зонах, а некоторые его виды встречаются на севере вплоть до полярного круга. Известно, что плоды растения использовалось в пищу еще в конце ледниковой эпохи в поселениях на территории нынешней Швейцарии. Люди ели их в сыром виде и заваривали чай. Лечебные свойства шиповника были хорошо известны и Древней Греции и Риме, позже их описывал знаменитый ученый и врач Авиценна. Издавна кустарник рос и на Руси, где ценился на вес золота. Есть информация, что в начале XVII века лекари могли получать его плоды из хранилища в Кремле только по разрешению царя.Сейчас на территории России насчитывается более 100 видов этого растения, однако наибольшее распространение имеет шиповник майский.Чем полезен шиповникШиповник ценится за то, что его плоды содержат в 10 раз больше витамина C, чем корки апельсина и лимона. Также они богаты витаминами P и K, флавоноидами, каротиноидами, дубильными веществами и пектинами."Плоды шиповника богаты антиоксидантами, — рассказала РИА Новости нутрициолог Вероника Хованская. — Поэтому они способны:Это не вся польза шиповника. Вещества в его составе оказывают обезболивающее и противовоспалительное действие, ускоряют восстановление тканей, уменьшают проницаемость сосудов, положительно влияют на обмен веществ, повышают защитные силы организма к инфекциям, а также стимулируют умственные и физические способности.Мощные антиоксиданты, которыми богаты плоды растения, способны замедлять процесс старения клеток и снижать риск развития онкологических заболеваний. Считается, что шиповник — это сильное иммуностимулирующее, бактерицидное, противовоспалительное и желчегонное средство. Может ли шиповник быть вреднымУ препаратов из шиповника есть ряд противопоказаний. Его нельзя употреблять людям с гастритом и язвенной болезнью. Беременным следует принимать его аккуратно, под контролем врача. Как применяют в медицинеПлоды шиповника — это распространенное лекарственное сырье, которые часто используют в медицине. В аптеках они продаются в высушенном виде, а также форме сиропа, таблеток, экстрактов. В народной медицине отвары из шиповника применялись при скарлатине, тифе, туберкулезе, воспалении почек, болезнях кишечника, печени, желудка. Корни шиповника в виде отвара полезны при малярии, мочекаменной болезни, заболеваниях печени и селезенки, анорексии, диарее и диспепсии. Масло семян растения помогает при ожогах и дерматитах, трофических язвах и лучевых поражениях кожи. Отвар семян считается сильным противовоспалительным средством, помогает при диарее и гингивите. Ветви и стебли шиповника используют при ревматизме, радикулите, простуде, желудочных расстройствах, малокровии, менструальных болях. Полезные свойства шиповника помогают при гриппе и ОРВИ, а также болезнях сердца — атеросклерозе, тромбозе, гипертонии, ишемической болезни сердца. Во всех случаях продукт показан в качестве вспомогательного средства к основному лечению, которое назначает доктор. Популярен шиповник и как компонент косметики. Часто он встречается в составах средств для ухода для жирной, угреватой, сухой, чувствительной и раздраженной кожей.Применение в кулинарииИз плодов этого растения можно делать варенье, повидло, мармелад, пастилу, компот, конфеты, кисель, квас. В шведской и армянской кухне из них готовят супы. С шиповником заваривают чай, из него готовят сироп. Варенье добавляют в различные соусы. Также продукт используют для приготовления вина или алкогольной настойки шиповника. Как выбрать и хранитьПри покупке следует отдавать предпочтение плодам культурного шиповника, а не дикого. Они более вкусные и полезные. Также следует обращать внимание на цвет — у зрелых плодов он будет темно-красным, равномерным, а у недозревших — с вкраплениями оранжевого. Кроме этого, лучше выбирать шиповник округлой формы: считается, что в нем больше витаминов. Свежие плоды хранятся не более недели, поэтому стоит покупать уже высушенный продукт. Хранить его следует в тряпичном мешке или стеклянной банке, так он сохранится на многие месяцы и не потеряет свои полезные свойства.Как правильно употреблятьПлоды растения можно заваривать. Чтобы приготовить отвар из шиповника, необходимо залить продукт кипятком, закрыть крышкой и греть на кипящей водяной бане около получаса. Для настоя нужно залить кипятком измельченные плоды и выдержать в термосе 6-7 часов.

https://ria.ru/20201202/chistotel-1587423668.html

https://ria.ru/20201201/dushitsa-1587146397.html

https://ria.ru/20201228/zveroboy-1591239380.html

https://ria.ru/20201130/chabrets-1587059128.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровый образ жизни (зож), россия, витамины, растения, питание, продукты