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Дуров рассказал о новом механизме рекламы в Telegram
Дуров рассказал о новом механизме рекламы в Telegram
Готовящаяся к запуску в Telegram реклама не появится в чатах, она может появиться только в каналах, причем их владельцы смогут от нее отказаться; данные... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T17:00
2021-02-11T17:55
павел дуров
telegram (приложение)
технологии
общество
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Готовящаяся к запуску в Telegram реклама не появится в чатах, она может появиться только в каналах, причем их владельцы смогут от нее отказаться; данные пользователей собираться не будут - реклама будет не таргетированной, а контекстной, основанной на тематике канала, заявил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале.Дуров в декабре анонсировал запуск Telegram в 2021 году собственной рекламной платформы, которая позволит ему покрывать расходы на серверы и трафик. При этом он заверил, что монетизация будет идти за счет платных новых функций для бизнес-команд, а текущие сервисы для обычных пользователей останутся бесплатными, и рекламы в личных и групповых чатах по-прежнему не будет.По его словам, реклама может появиться только в больших каналах, которых в принципе нет на других платформах, и по сути речь идет об оптимизации уже существующей рекламы, для которой сейчас используется множество сторонних приложений. Владельцы каналов смогут отказаться от рекламы, заверил Дуров.Telegram не будет собирать данные пользователей для таргетирования рекламы, и в каналах она будет контекстной, основанной на их тематике, подчеркнул он. "Мы считаем аморальным сбор личных данных пользователей для таргетирования рекламы, как это делают WhatsApp-Facebook", - написал основатель мессенджера.Кроме рекламной платформы Telegram разрабатывает возможность донатов и подписок, сообщил он.
https://ria.ru/20210114/telegram-1593015892.html
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павел дуров, telegram (приложение), технологии, общество

Дуров рассказал о новом механизме рекламы в Telegram

17:00 11.02.2021 (обновлено: 17:55 11.02.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Готовящаяся к запуску в Telegram реклама не появится в чатах, она может появиться только в каналах, причем их владельцы смогут от нее отказаться; данные пользователей собираться не будут - реклама будет не таргетированной, а контекстной, основанной на тематике канала, заявил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале.
Дуров в декабре анонсировал запуск Telegram в 2021 году собственной рекламной платформы, которая позволит ему покрывать расходы на серверы и трафик. При этом он заверил, что монетизация будет идти за счет платных новых функций для бизнес-команд, а текущие сервисы для обычных пользователей останутся бесплатными, и рекламы в личных и групповых чатах по-прежнему не будет.
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
14 января, 14:00
Дуров рассказал, у скольких мировых лидеров есть аккаунт в Telegram

"Рекламы в чатах Telegram не будет ... Личные и групповые чаты всегда будут без рекламы", - подтвердил Дуров в четверг.

По его словам, реклама может появиться только в больших каналах, которых в принципе нет на других платформах, и по сути речь идет об оптимизации уже существующей рекламы, для которой сейчас используется множество сторонних приложений. Владельцы каналов смогут отказаться от рекламы, заверил Дуров.
Telegram не будет собирать данные пользователей для таргетирования рекламы, и в каналах она будет контекстной, основанной на их тематике, подчеркнул он. "Мы считаем аморальным сбор личных данных пользователей для таргетирования рекламы, как это делают WhatsApp-Facebook", - написал основатель мессенджера.
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря 2020, 16:06
Американское СМИ назвало Дурова "главным хулиганом" года
Кроме рекламной платформы Telegram разрабатывает возможность донатов и подписок, сообщил он.
 
Павел ДуровTelegram (приложение)ТехнологииОбщество
 
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