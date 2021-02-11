https://ria.ru/20210211/reklama-1597073793.html

Дуров рассказал о новом механизме рекламы в Telegram

Дуров рассказал о новом механизме рекламы в Telegram

Готовящаяся к запуску в Telegram реклама не появится в чатах, она может появиться только в каналах, причем их владельцы смогут от нее отказаться; данные... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T17:00

2021-02-11T17:00

2021-02-11T17:55

павел дуров

telegram (приложение)

технологии

общество

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Готовящаяся к запуску в Telegram реклама не появится в чатах, она может появиться только в каналах, причем их владельцы смогут от нее отказаться; данные пользователей собираться не будут - реклама будет не таргетированной, а контекстной, основанной на тематике канала, заявил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале.Дуров в декабре анонсировал запуск Telegram в 2021 году собственной рекламной платформы, которая позволит ему покрывать расходы на серверы и трафик. При этом он заверил, что монетизация будет идти за счет платных новых функций для бизнес-команд, а текущие сервисы для обычных пользователей останутся бесплатными, и рекламы в личных и групповых чатах по-прежнему не будет.По его словам, реклама может появиться только в больших каналах, которых в принципе нет на других платформах, и по сути речь идет об оптимизации уже существующей рекламы, для которой сейчас используется множество сторонних приложений. Владельцы каналов смогут отказаться от рекламы, заверил Дуров.Telegram не будет собирать данные пользователей для таргетирования рекламы, и в каналах она будет контекстной, основанной на их тематике, подчеркнул он. "Мы считаем аморальным сбор личных данных пользователей для таргетирования рекламы, как это делают WhatsApp-Facebook", - написал основатель мессенджера.Кроме рекламной платформы Telegram разрабатывает возможность донатов и подписок, сообщил он.

https://ria.ru/20210114/telegram-1593015892.html

https://ria.ru/20201208/durov-1588238734.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел дуров, telegram (приложение), технологии, общество