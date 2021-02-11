https://ria.ru/20210211/provokatsii-1597067225.html

МИД пообещал Евросоюзу соразмерный ответ на введение новых санкций

МИД пообещал Евросоюзу соразмерный ответ на введение новых санкций

Москва соразмерно ответит на новые санкции ЕС против России, если Брюссель их введет, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T16:38

2021-02-11T16:38

2021-02-11T19:44

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

алексей навальный

евросоюз

мария захарова

россия

в мире

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Москва соразмерно ответит на новые санкции ЕС против России, если Брюссель их введет, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.Звучащие в последнее время призывы к новым ограничениям не удивляют, отметила дипломат.Возможные новые антироссийские санкции Захарова назвала "опрометчивым шагом", но Москва хочет предостеречь от него своих европейских партнеров."На него неотвратимо, как вы понимаете, последует соразмерный ответ. Абсолютно недопустимо использовать права человека, ссылаться на демократические принципы в качестве геополитического инструментария", — заключила представитель МИД.О планах вновь "включить санкции" против России заявил верховный представитель по внешней политике и безопасности ЕС Жозеп Боррель после возвращения из Москвы, где он находился с визитом 4-6 февраля.Глава европейской дипломатии пообещал воспользоваться своим правом инициативы и сделать конкретные предложения. По его словам, Россия "не оправдала ожиданий" и "не стала современной демократией". Он также заявил, что ЕС продолжит поддерживать "команду Алексея Навального".Вопрос новых санкций главы МИД стран ЕС могут рассмотреть на своей встрече 22 февраля, а затем — лидеры государств на саммите в марте.По данным агентства Bloomberg, постпреды ЕС 11 февраля уже обсудили итоги визита Борреля в Москву и дальнейшие шаги, включая санкции, из-за ситуации с Навальным. Представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано отказался прокомментировать ход дискуссии, уточнив, что работа продолжается.

https://ria.ru/20210210/evropa-1596699102.html

https://ria.ru/20210211/navalnyy-1596886135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, евросоюз, мария захарова, россия, в мире