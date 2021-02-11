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МИД пообещал Евросоюзу соразмерный ответ на введение новых санкций
МИД пообещал Евросоюзу соразмерный ответ на введение новых санкций
Москва соразмерно ответит на новые санкции ЕС против России, если Брюссель их введет, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T16:38
2021-02-11T19:44
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей навальный
евросоюз
мария захарова
россия
в мире
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Москва соразмерно ответит на новые санкции ЕС против России, если Брюссель их введет, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.Звучащие в последнее время призывы к новым ограничениям не удивляют, отметила дипломат.Возможные новые антироссийские санкции Захарова назвала "опрометчивым шагом", но Москва хочет предостеречь от него своих европейских партнеров."На него неотвратимо, как вы понимаете, последует соразмерный ответ. Абсолютно недопустимо использовать права человека, ссылаться на демократические принципы в качестве геополитического инструментария", — заключила представитель МИД.О планах вновь "включить санкции" против России заявил верховный представитель по внешней политике и безопасности ЕС Жозеп Боррель после возвращения из Москвы, где он находился с визитом 4-6 февраля.Глава европейской дипломатии пообещал воспользоваться своим правом инициативы и сделать конкретные предложения. По его словам, Россия "не оправдала ожиданий" и "не стала современной демократией". Он также заявил, что ЕС продолжит поддерживать "команду Алексея Навального".Вопрос новых санкций главы МИД стран ЕС могут рассмотреть на своей встрече 22 февраля, а затем — лидеры государств на саммите в марте.По данным агентства Bloomberg, постпреды ЕС 11 февраля уже обсудили итоги визита Борреля в Москву и дальнейшие шаги, включая санкции, из-за ситуации с Навальным. Представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано отказался прокомментировать ход дискуссии, уточнив, что работа продолжается.
https://ria.ru/20210210/evropa-1596699102.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, евросоюз, мария захарова, россия, в мире

МИД пообещал Евросоюзу соразмерный ответ на введение новых санкций

16:38 11.02.2021 (обновлено: 19:44 11.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаг у здания представительства Европейского Союза в Москве
Флаг у здания представительства Европейского Союза в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Москва соразмерно ответит на новые санкции ЕС против России, если Брюссель их введет, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.
Звучащие в последнее время призывы к новым ограничениям не удивляют, отметила дипломат.

"Это уже рутина западного мировоззрения. Опыт взаимоотношений с Евросоюзом после 2014 года убедительно показывает, что за рычаг санкций в еэсовском Брюсселе инстинктивно хватаются, когда сталкиваются с твердым настроем нашей страны и других суверенных государств отстаивать собственные законные интересы, не допускать неприкрытого вмешательства в свои внутренние дела и не идти на поводу западных архитекторов миропорядка".

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
Возможные новые антироссийские санкции Захарова назвала "опрометчивым шагом", но Москва хочет предостеречь от него своих европейских партнеров.
"На него неотвратимо, как вы понимаете, последует соразмерный ответ. Абсолютно недопустимо использовать права человека, ссылаться на демократические принципы в качестве геополитического инструментария", — заключила представитель МИД.
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О планах вновь "включить санкции" против России заявил верховный представитель по внешней политике и безопасности ЕС Жозеп Боррель после возвращения из Москвы, где он находился с визитом 4-6 февраля.
Глава европейской дипломатии пообещал воспользоваться своим правом инициативы и сделать конкретные предложения. По его словам, Россия "не оправдала ожиданий" и "не стала современной демократией". Он также заявил, что ЕС продолжит поддерживать "команду Алексея Навального".
Вопрос новых санкций главы МИД стран ЕС могут рассмотреть на своей встрече 22 февраля, а затем — лидеры государств на саммите в марте.
По данным агентства Bloomberg, постпреды ЕС 11 февраля уже обсудили итоги визита Борреля в Москву и дальнейшие шаги, включая санкции, из-за ситуации с Навальным. Представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано отказался прокомментировать ход дискуссии, уточнив, что работа продолжается.
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