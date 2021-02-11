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СК назвал историю с подменой младенцев на куклы в Ставрополе выдуманной

СК назвал историю с подменой младенцев на куклы в Ставрополе выдуманной

Подмены детей на куклы в Ставрополе не было, женщина эту историю выдумала, сообщает следственное управление СК по региону. РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T11:08

2021-02-11T11:08

2021-02-11T14:23

владимир владимиров

следственный комитет россии (ск рф)

ставропольский край

ставрополь

общество

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ПЯТИГОРСК, 11 фев - РИА Новости. Подмены детей на куклы в Ставрополе не было, женщина эту историю выдумала, сообщает следственное управление СК по региону.Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина сообщает, что он привез в Дагестан тела своих новорожденных детей, которые родились в перинатальном центре в Ставрополе. По словам мужчины, открыв саван, он обнаружил кукол. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров пообещал разобраться и позже сообщил, что история с подменой младенцев на куклы оказалась выдумкой, а "лишившаяся детей" женщина никого не рожала.По результатам проверки сведений о том, что в перинатальном центре Ставрополя якобы подменили тела новорожденных на кукол, будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20201222/feyki-1590328448.html

ставропольский край

ставрополь

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владимир владимиров, следственный комитет россии (ск рф), ставропольский край, ставрополь, общество