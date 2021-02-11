https://ria.ru/20210211/kukly-1596937553.html

Глава Ставрополья назвал историю с подменой погибших младенцев выдумкой

Глава Ставрополья назвал историю с подменой погибших младенцев выдумкой

Женщина, которой в ставропольском роддоме вместо умерших младенцев якобы выдали кукол, призналась, что история выдумана, сообщил губернатор региона Владимир... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T09:53

2021-02-11T09:53

2021-02-11T10:46

владимир владимиров

ставрополь

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 11 фев — РИА Новости. Женщина, которой в ставропольском роддоме вместо умерших младенцев якобы выдали кукол, призналась, что история выдумана, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.Накануне в соцсетях появилось видео, на котором мужчина рассказывает, что он приехал в Дагестан, чтобы похоронить двух своих детей, которые родились в ставропольском перинатальном центре и сразу же умерли. Но, по его словам, уже на кладбище он снял саван и обнаружил, что вместо тел младенцев ему выдали кукол."Вот и финал рассказа о якобы "подмене тел младенцев". Вчера было проведено медобследование женщины. Вывод: она не рожала. Позже и сама женщина письменно подтвердила, что вся эта история — выдумка", — написал Владимиров в Instagram.Он добавил, что у него нет слов.По его мнению, это должно стать уроком на будущее, как стоит относиться к шокирующей, но непроверенной информации. Другие детали не раскрываются.

https://ria.ru/20200520/1571753712.html

ставрополь

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владимир владимиров, ставрополь, происшествия