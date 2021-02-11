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Глава Ставрополья назвал историю с подменой погибших младенцев выдумкой
Глава Ставрополья назвал историю с подменой погибших младенцев выдумкой
Женщина, которой в ставропольском роддоме вместо умерших младенцев якобы выдали кукол, призналась, что история выдумана, сообщил губернатор региона Владимир... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T09:53
2021-02-11T09:53
2021-02-11T10:46
владимир владимиров
ставрополь
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 11 фев — РИА Новости. Женщина, которой в ставропольском роддоме вместо умерших младенцев якобы выдали кукол, призналась, что история выдумана, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.Накануне в соцсетях появилось видео, на котором мужчина рассказывает, что он приехал в Дагестан, чтобы похоронить двух своих детей, которые родились в ставропольском перинатальном центре и сразу же умерли. Но, по его словам, уже на кладбище он снял саван и обнаружил, что вместо тел младенцев ему выдали кукол."Вот и финал рассказа о якобы "подмене тел младенцев". Вчера было проведено медобследование женщины. Вывод: она не рожала. Позже и сама женщина письменно подтвердила, что вся эта история — выдумка", — написал Владимиров в Instagram.Он добавил, что у него нет слов.По его мнению, это должно стать уроком на будущее, как стоит относиться к шокирующей, но непроверенной информации. Другие детали не раскрываются.
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РИА Новости
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владимир владимиров, ставрополь, происшествия
ПЯТИГОРСК, 11 фев — РИА Новости.
Женщина, которой в ставропольском роддоме вместо умерших младенцев якобы выдали кукол, призналась, что история выдумана, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров
.
Накануне в соцсетях появилось видео, на котором мужчина рассказывает, что он приехал в Дагестан, чтобы похоронить двух своих детей, которые родились в ставропольском перинатальном центре и сразу же умерли. Но, по его словам, уже на кладбище он снял саван и обнаружил, что вместо тел младенцев ему выдали кукол.
"Вот и финал рассказа о якобы "подмене тел младенцев". Вчера было проведено медобследование женщины. Вывод: она не рожала. Позже и сама женщина письменно подтвердила, что вся эта история — выдумка", — написал Владимиров
в Instagram
.
Он добавил, что у него нет слов.
"Теперь это дело семьи. И правоохранительных органов. Надеюсь, что те, кто неправомерно обвинил наших врачей, извинятся — хотя бы в комментариях", — отметил губернатор.
По его мнению, это должно стать уроком на будущее, как стоит относиться к шокирующей, но непроверенной информации. Другие детали не раскрываются.