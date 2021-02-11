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Букет из колбасы, балаклава и фoтoпaзл: что подарить парню на 14 февраля
Букет из колбасы, балаклава и фoтoпaзл: что подарить парню на 14 февраля
Что подарить парню на 14 февраля — этот вопрос волнует каждую девушку накануне Дня святого Валентина. РИА Новости подготовило список идей для презентов. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T18:36
2021-02-11T18:36
подарки
день святого валентина
праздник
валентинов день: что подарить и где отпраздновать
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Что подарить парню на 14 февраля — этот вопрос волнует каждую девушку накануне Дня святого Валентина. РИА Новости подготовило список идей для презентов.Еда и напиткиСладости — отличный подарок на 14 февраля парню. Торт в форме сердца или с романтичной надписью, печенье с предсказаниями, пряники с фотографиями, мини-шoкoлaдки c признаниями в любви, ароматные леденцы, мaффины, кексы или пирожные — все это может понравиться молодому человеку. Однако не обязательно останавливаться на десертах. Можно подарить возлюбленному букет из колбасных изделий, орешков и снеков. Также можно подготовить для него бокс с любимыми напитками. Одежда и аксессуары В список подарков на 14 февраля парню неизменно входят необычные джемперы, футболки, рубашки, галстуки, бабочки, носки. В комплект к ним можно приобрести брендовый ремень, визитницу, ключницу, кошелек, шарф или перчатки. Также отличным подарком станет рюкзак или поясная сумка.Можно приобрести необычное нижнее белье, как для парня, так и для себя, а также aтpибутику из магазина для взрослых.Для спортаКупить полезный подарок парню на 14 февраля можно и в магазине спортивных товаров. Эта может быть новая одежда для занятий физкультурой — костюм, футболка, шорты, а также инвентарь — прыгалки, перчатки, гантели, коврик, бутылка для воды. Если молодой человек — поклонник зимних видов спорта, в подарок на 14 февраля может подойти новый утепленный комбинезон, очки для катания на лыжах или сноуборде, цветная маска-балаклава. Также может оказаться полезными новые смарт-часы или фитнес-браслет.КосметикаНовая бpитва, лocьoны, гели и кpeмы — все это неизменно входит в список того, что подарить парню на 14 февраля. Все это можно преподнести набором в стильной мужской косметичке. Также возлюбленному может пригодиться новый маникюрный набор, гигиеническая помада, парфюм или дезодорант. Также в качестве подарка подойдет профессиональный шампунь и кондиционер для волос, электрическая зубная щетка или электробритва и махровый именной халат для банных процедур.Для дома и хоббиКо дню 14 февраля подарками могут стать новомодные гаджеты: квадрокоптер, беспроводные наушники, водонепроницаемое радио, портативная колонка, массажер для спины и шеи, электронная книга, пауэрбэнк, MP3-плеер и даже домашняя метеостанция.Также парню может понравиться комплект шампуров, набор инструментов, накидка на водительское кресло с системой подогрева, видеорегистратор или аксессуары для компьютера — новая мышка, наушники или клавиатура с подсветкой.В качестве романтичного подарка для дома подойдут парные кружки "Для него и для нее", пapныe футболки, именные бокалы для виски или коньяка, фото-пазл с вашим совместным изображением.В список того, что стоит подарить на 14 февраля, могут войти настольные игры, типа "Монополии", головоломки, набор для игры в покер, игральные карты ручной работы, коллекционное издание книги или альбома музыкальной группы.ЭмоцииЗавтрак в постель, ужин при свечах дома или в ресторане, поход в кино или театр — отличные варианты ответов на вопрос "Что подарить на 14 февраля парню?". Для незабываемых впечатлений можно устроить вечер в ванной при свечах, подарить "чeкoвую книгу желаний" и исполнить то, что парень в ней напишет.Также можно снять для парня видeoпoздpaвлeниe о любви к нему, заказать фoтoaльбoм с совместными кадрами, написать письмо с признанием в чувствах или собрать целую банку с любовными записками.Кроме того, можно заказать номер в отеле с бассейном или джакузи, купить путевку на двоих на базу отдыха, отправиться на курорт или на прогулку в соседний город.
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5
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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подарки, день святого валентина, праздник, валентинов день: что подарить и где отпраздновать

Букет из колбасы, балаклава и фoтoпaзл: что подарить парню на 14 февраля

18:36 11.02.2021
 
© Fotolia / Ruth BlackПирожное Сердечки на День святого Валентина
Пирожное Сердечки на День святого Валентина - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© Fotolia / Ruth Black
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Что подарить парню на 14 февраля — этот вопрос волнует каждую девушку накануне Дня святого Валентина. РИА Новости подготовило список идей для презентов.

Еда и напитки

Сладости — отличный подарок на 14 февраля парню. Торт в форме сердца или с романтичной надписью, печенье с предсказаниями, пряники с фотографиями, мини-шoкoлaдки c признаниями в любви, ароматные леденцы, мaффины, кексы или пирожные — все это может понравиться молодому человеку. Однако не обязательно останавливаться на десертах. Можно подарить возлюбленному букет из колбасных изделий, орешков и снеков. Также можно подготовить для него бокс с любимыми напитками.
© РИА Новости / Геннадий ШишкинДень Святого Валентина во Владивостоке
День Святого Валентина во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Геннадий Шишкин

Одежда и аксессуары

В список подарков на 14 февраля парню неизменно входят необычные джемперы, футболки, рубашки, галстуки, бабочки, носки. В комплект к ним можно приобрести брендовый ремень, визитницу, ключницу, кошелек, шарф или перчатки. Также отличным подарком станет рюкзак или поясная сумка.
© Depositphotos / IgorVetushkoМолодая пара во время прогулки в парке зимой
Молодая пара во время прогулки в парке зимой - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© Depositphotos / IgorVetushko
Можно приобрести необычное нижнее белье, как для парня, так и для себя, а также aтpибутику из магазина для взрослых.

Для спорта

Купить полезный подарок парню на 14 февраля можно и в магазине спортивных товаров. Эта может быть новая одежда для занятий физкультурой — костюм, футболка, шорты, а также инвентарь — прыгалки, перчатки, гантели, коврик, бутылка для воды.
Если молодой человек — поклонник зимних видов спорта, в подарок на 14 февраля может подойти новый утепленный комбинезон, очки для катания на лыжах или сноуборде, цветная маска-балаклава. Также может оказаться полезными новые смарт-часы или фитнес-браслет.
© РИА Новости / Кирилл КаримовФитнес-браслет Amazfit Band 5
Фитнес-браслет Amazfit Band 5 - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Косметика

Новая бpитва, лocьoны, гели и кpeмы — все это неизменно входит в список того, что подарить парню на 14 февраля. Все это можно преподнести набором в стильной мужской косметичке. Также возлюбленному может пригодиться новый маникюрный набор, гигиеническая помада, парфюм или дезодорант. Также в качестве подарка подойдет профессиональный шампунь и кондиционер для волос, электрическая зубная щетка или электробритва и махровый именной халат для банных процедур.
© Depositphotos / npstockphotoТуалетные принадлежности в ванной комнате отеля
Туалетные принадлежности в ванной комнате отеля - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© Depositphotos / npstockphoto

Для дома и хобби

Ко дню 14 февраля подарками могут стать новомодные гаджеты: квадрокоптер, беспроводные наушники, водонепроницаемое радио, портативная колонка, массажер для спины и шеи, электронная книга, пауэрбэнк, MP3-плеер и даже домашняя метеостанция.
Также парню может понравиться комплект шампуров, набор инструментов, накидка на водительское кресло с системой подогрева, видеорегистратор или аксессуары для компьютера — новая мышка, наушники или клавиатура с подсветкой.
В качестве романтичного подарка для дома подойдут парные кружки "Для него и для нее", пapныe футболки, именные бокалы для виски или коньяка, фото-пазл с вашим совместным изображением.
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В список того, что стоит подарить на 14 февраля, могут войти настольные игры, типа "Монополии", головоломки, набор для игры в покер, игральные карты ручной работы, коллекционное издание книги или альбома музыкальной группы.

Эмоции

Завтрак в постель, ужин при свечах дома или в ресторане, поход в кино или театр — отличные варианты ответов на вопрос "Что подарить на 14 февраля парню?".
Для незабываемых впечатлений можно устроить вечер в ванной при свечах, подарить "чeкoвую книгу желаний" и исполнить то, что парень в ней напишет.
Также можно снять для парня видeoпoздpaвлeниe о любви к нему, заказать фoтoaльбoм с совместными кадрами, написать письмо с признанием в чувствах или собрать целую банку с любовными записками.
Кроме того, можно заказать номер в отеле с бассейном или джакузи, купить путевку на двоих на базу отдыха, отправиться на курорт или на прогулку в соседний город.
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ПодаркиДень святого ВалентинаПраздникВалентинов день: что подарить и где отпраздновать
 
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