В Германии отказались комментировать приезд Юлии Навальной в страну
11:46 11.02.2021 (обновлено: 17:16 11.02.2021)
БЕРЛИН, 11 фев - РИА Новости. Службы аэропорта Франкфурта, правительство ФРГ и МИД отказались ответить на вопросы РИА Новости относительно деталей приезда Юлии Навальной в Германию, ни одно немецкое ведомство пока официально не подтвердило прибытие супруги Алексея Навального в страну.
Ранее еженедельник Spiegel сообщил со ссылкой на собственную информацию, что Юлия Навальная прибыла в аэропорт Франкфурта-на-Майне рейсом из Москвы во второй половине дня в среду. Приезд, по информации издания, носит частный характер. Как сообщил журналистам один из пассажиров рейса, после посадки Навальная осталась в транзитной зоне. При этом позднее несколько пассажиров уточнили РИА Новости, что Навальную все же увезли к другому выходу в аэропорту. Другие детали не известны.
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"Обратитесь в пресс-службу МИД ФРГ", - заявил РИА Новости официальный представитель аэропорта Франкфурта в ответ на вопрос о том, покинула ли Навальная зону прилета и как именно это произошло.
В МИД ФРГ в ответ на вопрос РИА Новости заявили, что не комментируют ситуацию вокруг прилета Навальной. Аналогичное заявление сделали РИА Новости и в пресс-службе германского кабмина. Авиакомпания Lufthansa ответила на соответствующий запрос РИА Новости, что не может разглашать списки своих пассажиров.
Во время пребывания Алексея Навального в Германии с 22 августа 2020 года по 17 января 2021 года ему как личному гостю канцлера ФРГ Ангелы Меркель была обеспечена охрана со стороны немецких сил безопасности. В ходе лечения в берлинской клинике Charite c 22 августа по 23 сентября 2020 года Навального охраняли полицейские, которые дежурили по периметру медучреждения, а также, по данным немецких СМИ, на этаже, где находилась палата пациента.
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Как заявили РИА Новости в полиции Берлина, решение об экстренных мерах для обеспечения безопасности Навального было принято на уровне МВД ФРГ. В федеральном министерстве РИА Новости сообщили, что не комментируют информацию о мерах защиты Навального в Берлине, чтобы "не ставить под угрозу их успех", в операции задействованы сотрудники ведомства уголовной полиции земли Берлин и федеральной полиции.
В день отъезда из Германии 17 января Навального и его супругу Юлию привезли на автомобиле с проблесковым маячком прямо к трапу самолета. Как сообщали немецкие СМИ, регистрацией пары на рейс занимались представители полиции ФРГ.
Министерство внутренних дел ФРГ не стало отвечать на вопросы о приезде супруги российского блогера Алексея Навального Юлии в Германию.
"Позвольте мне как представителю министерства внутренних дел проинформировать вас, что мы не даем комментарии по отдельным делам и отдельным персонам", - заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее аналогичным образом на запросы РИА Новости ответили в аэропорту Франкфурта, правительстве ФРГ и МИД страны. Как правило, информация об отдельных физических лицах в ФРГ публично не раскрывается ведомствами или другими учреждениями в соответствии с законодательством о защите личных данных.