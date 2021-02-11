Адвокат прокомментировал сообщения об обыске в московском штабе ФБК*
23:11 11.02.2021 (обновлено: 00:01 12.02.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Адвокат Владимир Воронин заявил РИА Новости, что выехал в московский штаб Фонда борьбы с коррупцией*, куда, предположительно, пришли полицейские.
Ранее сторонники Алексея Навального в соцсетях сообщили, что в офис пришли сотрудники полиции.
"Я только выехал, пока ничего не могу сказать. Ну там что-то происходит. Что конкретно - не знаю", - сказал Воронин.
Позднее адвокат раскрыл подробности ситуации.
"В штабе Навального 12 полицейских изымают печатную продукцию: лейтенант из Мещанского ОВД и 11 других сотрудников в гражданском, предположительно, с Петровки", - сказал собеседник агентства.
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Обыск в Московском штабе Алексея Навального начался около часа назад.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента