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Адвокат прокомментировал сообщения об обыске в московском штабе ФБК*
Адвокат прокомментировал сообщения об обыске в московском штабе ФБК*
Адвокат Владимир Воронин заявил РИА Новости, что выехал в московский штаб Фонда борьбы с коррупцией*, куда, предположительно, пришли полицейские. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-11T23:11
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россия
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
происшествия
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Адвокат Владимир Воронин заявил РИА Новости, что выехал в московский штаб Фонда борьбы с коррупцией*, куда, предположительно, пришли полицейские.Ранее сторонники Алексея Навального в соцсетях сообщили, что в офис пришли сотрудники полиции.Позднее адвокат раскрыл подробности ситуации.Обыск в Московском штабе Алексея Навального начался около часа назад.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
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россия, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, происшествия

Адвокат прокомментировал сообщения об обыске в московском штабе ФБК*

23:11 11.02.2021 (обновлено: 00:01 12.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Адвокат Владимир Воронин заявил РИА Новости, что выехал в московский штаб Фонда борьбы с коррупцией*, куда, предположительно, пришли полицейские.
Ранее сторонники Алексея Навального в соцсетях сообщили, что в офис пришли сотрудники полиции.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве у площади Трех вокзалов - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
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"Я только выехал, пока ничего не могу сказать. Ну там что-то происходит. Что конкретно - не знаю", - сказал Воронин.

Позднее адвокат раскрыл подробности ситуации.

"В штабе Навального 12 полицейских изымают печатную продукцию: лейтенант из Мещанского ОВД и 11 других сотрудников в гражданском, предположительно, с Петровки", - сказал собеседник агентства.

Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
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Навальный уничтожил себя как политика за один день
Обыск в Московском штабе Алексея Навального начался около часа назад.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
 
РоссияФонд борьбы с коррупциейАлексей НавальныйПроисшествия
 
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