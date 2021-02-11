https://ria.ru/20210211/obysk-1597128085.html

Адвокат прокомментировал сообщения об обыске в московском штабе ФБК*

Адвокат прокомментировал сообщения об обыске в московском штабе ФБК*

Адвокат Владимир Воронин заявил РИА Новости, что выехал в московский штаб Фонда борьбы с коррупцией*, куда, предположительно, пришли полицейские. РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-11T23:11

2021-02-11T23:11

2021-02-12T00:01

россия

фонд борьбы с коррупцией

алексей навальный

происшествия

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Адвокат Владимир Воронин заявил РИА Новости, что выехал в московский штаб Фонда борьбы с коррупцией*, куда, предположительно, пришли полицейские.Ранее сторонники Алексея Навального в соцсетях сообщили, что в офис пришли сотрудники полиции.Позднее адвокат раскрыл подробности ситуации.Обыск в Московском штабе Алексея Навального начался около часа назад.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента

https://ria.ru/20210211/navalnyy-1596886135.html

https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596242051.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, происшествия