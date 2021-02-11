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Мясников назвал причину повышения смертности в России
Мясников назвал причину повышения смертности в России
Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН назвал причину добавленной смертности в России. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T01:36
2021-02-11T01:36
медицина
распространение коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье
татьяна голикова
общество
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Мясников раскрыл истинную причину повышения смертности в России
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН назвал причину добавленной смертности в России.Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в 2020 году, по предварительным данным, смертность в России выросла на 17,9 процента в сравнении с 2019 годом. Она подчеркнула, что и весь мир, столкнувшись с COVID-19, получил добавленную смертность к традиционным показателям.Медик также подчеркнул, что рекордного количества смертей от коронавирусной инфекции, по его мнению, нет.
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медицина, александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, татьяна голикова, общество

Мясников назвал причину повышения смертности в России

01:36 11.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир ПесняГлавный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН назвал причину добавленной смертности в России.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в 2020 году, по предварительным данным, смертность в России выросла на 17,9 процента в сравнении с 2019 годом. Она подчеркнула, что и весь мир, столкнувшись с COVID-19, получил добавленную смертность к традиционным показателям.

"Причиной смерти двух третей умерших в 2020 году стало неоказание адекватной помощи больным с иными заболеваниями, и так по всему миру. Сегодня по всему миру на одного умершего по ковиду приходятся двое, умерших от того, что все силы были брошены на борьбу с ковидом. <…> Это мировая тенденция", — рассказал Мясников.

Медик также подчеркнул, что рекордного количества смертей от коронавирусной инфекции, по его мнению, нет.
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Распространение коронавирусаМедицинаАлександр Мясников (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеТатьяна ГоликоваОбщество
 
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