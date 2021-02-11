https://ria.ru/20210211/myasnikov-1596919105.html

Мясников назвал причину повышения смертности в России

Мясников назвал причину повышения смертности в России

Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН назвал причину добавленной смертности в России. РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T01:36

2021-02-11T01:36

2021-02-11T01:36

медицина

распространение коронавируса

александр мясников (врач)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье

татьяна голикова

общество

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Мясников раскрыл истинную причину повышения смертности в России

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН назвал причину добавленной смертности в России.Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в 2020 году, по предварительным данным, смертность в России выросла на 17,9 процента в сравнении с 2019 годом. Она подчеркнула, что и весь мир, столкнувшись с COVID-19, получил добавленную смертность к традиционным показателям.Медик также подчеркнул, что рекордного количества смертей от коронавирусной инфекции, по его мнению, нет.

https://ria.ru/20210210/smertnost-1596807752.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

медицина, александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, татьяна голикова, общество