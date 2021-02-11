https://ria.ru/20210211/myasnikov-1596919105.html
Мясников назвал причину повышения смертности в России
Мясников назвал причину повышения смертности в России
Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН назвал причину добавленной смертности в России. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T01:36
2021-02-11T01:36
2021-02-11T01:36
медицина
распространение коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
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здоровье
татьяна голикова
общество
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Мясников раскрыл истинную причину повышения смертности в России
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН назвал причину добавленной смертности в России.Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в 2020 году, по предварительным данным, смертность в России выросла на 17,9 процента в сравнении с 2019 годом. Она подчеркнула, что и весь мир, столкнувшись с COVID-19, получил добавленную смертность к традиционным показателям.Медик также подчеркнул, что рекордного количества смертей от коронавирусной инфекции, по его мнению, нет.
https://ria.ru/20210210/smertnost-1596807752.html
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медицина, александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, татьяна голикова, общество