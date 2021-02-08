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Голикова оценила ситуацию с уровнем смертности в России
Голикова оценила ситуацию с уровнем смертности в России
В 2020 году смертность в России выросла на 17,9% в сравнении с 2019 годом, данные носят предварительный характер, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T16:44
2021-02-08T16:44
2021-02-08T16:44
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В 2020 году смертность в России выросла на 17,9% в сравнении с 2019 годом, данные носят предварительный характер, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Когда мы обсуждали эту тему на прошлом брифинге, мы говорили, что исходя из тех темпов роста заболеваемости, мы предполагали, что декабрь будет самым напряженным месяцем по смертности по сравнению со всеми другими месяцами года. Так и произошло, и, собственно, сложность декабря повлияла на общегодовые показатели смертности в России за 2020 год. По предварительным данным Росстата, смертность в Российской Федерации за 2020 год увеличилась на 17,9% по сравнению с 2019 годом", - рассказала Голикова на брифинге в понедельник.По ее словам, "это избыточная смертность, которая включает в себя смертность от COVID"."Еще раз хочу отметить, что данные носят предварительный характер и они далее будут уточнятся", - подчеркнула Голикова.
https://ria.ru/20210207/rak-1596408497.html
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россия, здоровье - общество, татьяна голикова, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество