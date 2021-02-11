https://ria.ru/20210211/mvf-1596890038.html

Ключевая ставка: МВФ рекомендовал России обвалить курс рубля

Ключевая ставка: МВФ рекомендовал России обвалить курс рубля

Ключевую ставку в России необходимо снизить до четырех процентов — нового исторического минимума, считает Международный валютный фонд. Это подстегнет... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T08:00

2021-02-11T08:00

2021-02-11T10:58

ключевая ставка

мвф

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. Ключевую ставку в России необходимо снизить до четырех процентов — нового исторического минимума, считает Международный валютный фонд. Это подстегнет экономический рост, хотя и в ущерб курсу рубля. В МВФ советуют не обращать внимание на разгон инфляции. Пойдет ли Банк России на резкое смягчение денежно-кредитной политики, разбиралось РИА Новости.Это временноВ марте прошлого года из-за коронавируса ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне шесть процентов годовых. Вскоре эпидемическая ситуация ухудшилась: стало ясно, что закрытие границ, падение мировых цен на нефть и локдаун приведут к снижению валового внутреннего продукта в стране впервые с 2015-го.Чтобы смягчить удар, в июле Центробанк уменьшил ставку до исторического минимума — 4,25 процента. Однако ВВП сократился больше, чем рассчитывали, а инфляция по мере восстановления экономики разгонялась. ЦБ взял паузу. На последнем декабрьском заседании тоже ничего не изменили.Переживать из-за повышения цен не стоит, подчеркивают авторы доклада. Скачок инфляции к 5,19 процента в январе — временное явление. По расчетам аналитиков МВФ, в итоге все вернется к норме и уложится в таргет ЦБ — 3,5-4 процента.Пик не пройденЭксперты указывают: инфляционный пик не пройден, а снижение ключевой ставки осложнит ситуацию в экономике."Это обернется ростом кредитования и, как следствие, усилением рисков перегрева рынка. Ставки по депозитам продолжат уменьшаться, вкладчики — уходить на фондовый рынок или скупать валюту", — отмечает Геннадий Салыч, председатель правления банка "Фридом Финанс".Поскольку макроэкономические индикаторы — против снижения ставки, скорее всего, регулятор пока ее не изменит, полагают наблюдатели."С вероятностью 95 процентов ЦБ на февральском заседании сохранит ключевую ставку. Во всяком случае, значительный рост потребительских цен в конце года и январе — явно в пользу такого решения. Даже уменьшение на 0,25 процентного пункта крайне маловероятно", — прогнозирует Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ "Альпари".Непростая ситуацияРекомендации МВФ основаны на его моделях оценки инфляционных рисков и развития экономики. Однако в текущей макроэкономической ситуации снижение сразу на 0,5 процентного пункта — слишком быстрый и резкий жест со стороны регулятора, считают эксперты.Банк России оказался в затруднительном положении, полагает Андрей Богданов, управляющий директор Accent Capital. С одной стороны, реальные ставки отрицательные, поскольку текущая инфляция превышает пять процентов, и дальнейшее снижение усилит отток иностранного капитала, что усилит давление на рубль. С другой — к концу года возможно замедление инфляции до трех процентов, это дает потенциал для продолжения монетарного стимулирования экономики России.Таким образом, если во втором квартале, как прогнозирует Минэкономразвития, рост цен замедлится, во втором полугодии регулятор вполне может опустить ключевую ставку до четырех процентов. Но для этого необходимы спад эпидемии, восстановление мировой экономики, устойчивая цена на нефть в районе 70 долларов за баррель и курс доллара к рублю ниже 70-ти.

https://ria.ru/20210209/rubl-1596543201.html

https://ria.ru/20210206/tseny--1596159911.html

https://ria.ru/20210122/dolg-1593838412.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ключевая ставка, мвф, центральный банк рф (цб рф), экономика