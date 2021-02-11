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Ключевая ставка: МВФ рекомендовал России обвалить курс рубля
Ключевая ставка: МВФ рекомендовал России обвалить курс рубля
Ключевую ставку в России необходимо снизить до четырех процентов — нового исторического минимума, считает Международный валютный фонд. Это подстегнет... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T08:00
2021-02-11T08:00
2021-02-11T10:58
ключевая ставка
мвф
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. Ключевую ставку в России необходимо снизить до четырех процентов — нового исторического минимума, считает Международный валютный фонд. Это подстегнет экономический рост, хотя и в ущерб курсу рубля. В МВФ советуют не обращать внимание на разгон инфляции. Пойдет ли Банк России на резкое смягчение денежно-кредитной политики, разбиралось РИА Новости.Это временноВ марте прошлого года из-за коронавируса ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне шесть процентов годовых. Вскоре эпидемическая ситуация ухудшилась: стало ясно, что закрытие границ, падение мировых цен на нефть и локдаун приведут к снижению валового внутреннего продукта в стране впервые с 2015-го.Чтобы смягчить удар, в июле Центробанк уменьшил ставку до исторического минимума — 4,25 процента. Однако ВВП сократился больше, чем рассчитывали, а инфляция по мере восстановления экономики разгонялась. ЦБ взял паузу. На последнем декабрьском заседании тоже ничего не изменили.Переживать из-за повышения цен не стоит, подчеркивают авторы доклада. Скачок инфляции к 5,19 процента в январе — временное явление. По расчетам аналитиков МВФ, в итоге все вернется к норме и уложится в таргет ЦБ — 3,5-4 процента.Пик не пройденЭксперты указывают: инфляционный пик не пройден, а снижение ключевой ставки осложнит ситуацию в экономике."Это обернется ростом кредитования и, как следствие, усилением рисков перегрева рынка. Ставки по депозитам продолжат уменьшаться, вкладчики — уходить на фондовый рынок или скупать валюту", — отмечает Геннадий Салыч, председатель правления банка "Фридом Финанс".Поскольку макроэкономические индикаторы — против снижения ставки, скорее всего, регулятор пока ее не изменит, полагают наблюдатели."С вероятностью 95 процентов ЦБ на февральском заседании сохранит ключевую ставку. Во всяком случае, значительный рост потребительских цен в конце года и январе — явно в пользу такого решения. Даже уменьшение на 0,25 процентного пункта крайне маловероятно", — прогнозирует Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ "Альпари".Непростая ситуацияРекомендации МВФ основаны на его моделях оценки инфляционных рисков и развития экономики. Однако в текущей макроэкономической ситуации снижение сразу на 0,5 процентного пункта — слишком быстрый и резкий жест со стороны регулятора, считают эксперты.Банк России оказался в затруднительном положении, полагает Андрей Богданов, управляющий директор Accent Capital. С одной стороны, реальные ставки отрицательные, поскольку текущая инфляция превышает пять процентов, и дальнейшее снижение усилит отток иностранного капитала, что усилит давление на рубль. С другой — к концу года возможно замедление инфляции до трех процентов, это дает потенциал для продолжения монетарного стимулирования экономики России.Таким образом, если во втором квартале, как прогнозирует Минэкономразвития, рост цен замедлится, во втором полугодии регулятор вполне может опустить ключевую ставку до четырех процентов. Но для этого необходимы спад эпидемии, восстановление мировой экономики, устойчивая цена на нефть в районе 70 долларов за баррель и курс доллара к рублю ниже 70-ти.
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ключевая ставка, мвф, центральный банк рф (цб рф), экономика
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. Ключевую ставку в России необходимо снизить до четырех процентов — нового исторического минимума, считает Международный валютный фонд. Это подстегнет экономический рост, хотя и в ущерб курсу рубля. В МВФ советуют не обращать внимание на разгон инфляции. Пойдет ли Банк России на резкое смягчение денежно-кредитной политики, разбиралось РИА Новости.
Это временно
В марте прошлого года из-за коронавируса ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне шесть процентов годовых. Вскоре эпидемическая ситуация ухудшилась: стало ясно, что закрытие границ, падение мировых цен на нефть и локдаун приведут к снижению валового внутреннего продукта в стране впервые с 2015-го.
Чтобы смягчить удар, в июле Центробанк уменьшил ставку до исторического минимума — 4,25 процента. Однако ВВП сократился больше, чем рассчитывали, а инфляция по мере восстановления экономики разгонялась. ЦБ взял паузу. На последнем декабрьском заседании тоже ничего не изменили.
Однако, как заявили в МВФ, регулятору следует опустить ключевую ставку до нового исторического рекорда — сразу на 0,5 процентного пункта. Это ослабит рубль, однако поспособствует экономическому росту.
Переживать из-за повышения цен не стоит, подчеркивают авторы доклада. Скачок инфляции к 5,19 процента в январе — временное явление. По расчетам аналитиков МВФ, в итоге все вернется к норме и уложится в таргет ЦБ — 3,5-4 процента.
"Краткосрочное инфляционное давление, вызванное ослаблением рубля, в настоящее время удерживает инфляцию на уровне выше четырехпроцентного целевого показателя, но в МВФ ожидают, что к концу года показатель снизится до 3,5 процента", — говорится в докладе.
Пик не пройден
Эксперты указывают: инфляционный пик не пройден, а снижение ключевой ставки осложнит ситуацию в экономике.
"Это обернется ростом кредитования и, как следствие, усилением рисков перегрева рынка. Ставки по депозитам продолжат уменьшаться, вкладчики — уходить на фондовый рынок или скупать валюту", — отмечает Геннадий Салыч, председатель правления банка "Фридом Финанс".
Поскольку макроэкономические индикаторы — против снижения ставки, скорее всего, регулятор пока ее не изменит, полагают наблюдатели.
"С вероятностью 95 процентов ЦБ на февральском заседании сохранит ключевую ставку. Во всяком случае, значительный рост потребительских цен в конце года и январе — явно в пользу такого решения. Даже уменьшение на 0,25 процентного пункта крайне маловероятно", — прогнозирует Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ "Альпари".
Непростая ситуация
Рекомендации МВФ основаны на его моделях оценки инфляционных рисков и развития экономики. Однако в текущей макроэкономической ситуации снижение сразу на 0,5 процентного пункта — слишком быстрый и резкий жест со стороны регулятора, считают эксперты.
"Это ослабит рубль и усилит инфляцию, что, в свою очередь, уменьшит реальные доходности (номинальная доходность минус инфляция), которые уже сейчас в отрицательной зоне. Неизбежны бегство в доллар и отток капитала, а экономика и так серьезно пострадала во время пандемии", — рассуждает вице-президент независимой аналитической компании Borsell Ольга Веретенникова.
Банк России оказался в затруднительном положении, полагает Андрей Богданов, управляющий директор Accent Capital.
С одной стороны, реальные ставки отрицательные, поскольку текущая инфляция превышает пять процентов, и дальнейшее снижение усилит отток иностранного капитала, что усилит давление на рубль. С другой — к концу года возможно замедление инфляции до трех процентов, это дает потенциал для продолжения монетарного стимулирования экономики России.
"ЦБ закладывает для инфляции еще один процент — на случай, если ситуация будет развиваться по более негативному сценарию", — добавляет Петр Ватутин, руководитель фракции "Справедливая Россия" Архангельской городской Думы.
Таким образом, если во втором квартале, как прогнозирует Минэкономразвития, рост цен замедлится, во втором полугодии регулятор вполне может опустить ключевую ставку до четырех процентов. Но для этого необходимы спад эпидемии, восстановление мировой экономики, устойчивая цена на нефть в районе 70 долларов за баррель и курс доллара к рублю ниже 70-ти.