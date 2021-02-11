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РБК: в России планируют увеличить доступность раздельного сбора мусора
РБК: в России планируют увеличить доступность раздельного сбора мусора
Правительство намерено поручить Российскому экологическому оператору обеспечить доступ для 42 процентов россиян к раздельному сбору мусора, пишет РБК со ссылкой РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T11:06
2021-02-11T11:11
раздельный сбор мусора
россия
российский экологический оператор
виктория абрамченко
жкх
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
рбк (медиагруппа)
москва
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Правительство намерено поручить Российскому экологическому оператору обеспечить доступ для 42 процентов россиян к раздельному сбору мусора, пишет РБК со ссылкой на проект перечня ключевых показателей деятельности РЭО на 2021 год. Представитель вице-премьера Виктории Абрамченко подтвердила изданию его подлинность.В РЭО пояснили, что ключевые показатели на этот год разработаны, но их пока не утвердили, однако оценили как "выполнимые". Также отмечается, что для того, чтобы раздельный сбор мусора был более доступным, необходимо увеличить число контейнеров для разного вида отбросов. В связи с этим, как рассказал изданию федеральный чиновник, в начале февраля правительство поручило Минприроды и Минфину проработать этот вопрос.В России, как отметили в РЭО, установлено более 92 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора, а для полного обеспечения россиян возможностьюразделять мусор нужно около 420 тысяч баков — их стоимость составляет 5,2 миллиарда рублей. По данным оператора, раздельный сбор мусора частично есть в 71 из 85 регионов: наиболее широко это распространено в Москве и Московской области, а также в Коми, в Костромской, Псковской, Вологодской и Ярославской областях.В компании подчеркнули, что сейчас несколько десятков субъектов дали заявки на закупку или замену новых контейнеров. Нехватка в некоторых регионахоценивается в несколько десятков. "А некоторые — в десятки тысяч", — пояснили в РЭО.Программа по раздельному сбору мусора началась в Москве 1 января прошлого года — для этого установили более 60 тысяч брендированных контейнеров. В Ленинградской области проект стартовал в декабре прошлого года.
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россия
москва
московская область (подмосковье)
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раздельный сбор мусора, россия, российский экологический оператор, виктория абрамченко, жкх, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), министерство финансов рф (минфин россии), рбк (медиагруппа), москва, московская область (подмосковье), общество

РБК: в России планируют увеличить доступность раздельного сбора мусора

11:06 11.02.2021 (обновлено: 11:11 11.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонтейнеры для сбора отходов
Контейнеры для сбора отходов - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Правительство намерено поручить Российскому экологическому оператору обеспечить доступ для 42 процентов россиян к раздельному сбору мусора, пишет РБК со ссылкой на проект перечня ключевых показателей деятельности РЭО на 2021 год. Представитель вице-премьера Виктории Абрамченко подтвердила изданию его подлинность.
В РЭО пояснили, что ключевые показатели на этот год разработаны, но их пока не утвердили, однако оценили как "выполнимые". Также отмечается, что для того, чтобы раздельный сбор мусора был более доступным, необходимо увеличить число контейнеров для разного вида отбросов. В связи с этим, как рассказал изданию федеральный чиновник, в начале февраля правительство поручило Минприроды и Минфину проработать этот вопрос.
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В России, как отметили в РЭО, установлено более 92 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора, а для полного обеспечения россиян возможностью
разделять мусор нужно около 420 тысяч баков — их стоимость составляет 5,2 миллиарда рублей. По данным оператора, раздельный сбор мусора частично есть в 71 из 85 регионов: наиболее широко это распространено в Москве и Московской области, а также в Коми, в Костромской, Псковской, Вологодской и Ярославской областях.
В компании подчеркнули, что сейчас несколько десятков субъектов дали заявки на закупку или замену новых контейнеров. Нехватка в некоторых регионах
оценивается в несколько десятков.
"А некоторые — в десятки тысяч", — пояснили в РЭО.
Программа по раздельному сбору мусора началась в Москве 1 января прошлого года — для этого установили более 60 тысяч брендированных контейнеров. В Ленинградской области проект стартовал в декабре прошлого года.
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раздельный сбор мусораРоссияРоссийский экологический операторВиктория АбрамченкоЖКХМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Министерство финансов РФ (Минфин России)РБК (медиагруппа)МоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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