https://ria.ru/20210211/mukhi-1596921336.html
На МКС может появиться "ферма" для выращивания мух в невесомости
На МКС может появиться "ферма" для выращивания мух в невесомости
Научная аппаратура "Мутагенез", предназначенная для эксперимента по наблюдению эволюционного развития мух дрозофиллов, будет разработана к концу текущего года и РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T03:11
2021-02-11T03:11
2021-02-11T03:11
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
российская академия наук
москва
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Научная аппаратура "Мутагенез", предназначенная для эксперимента по наблюдению эволюционного развития мух дрозофиллов, будет разработана к концу текущего года и отправлена на Международную космическую станцию в 2022 году, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор Специального конструкторского бюро при Институте медико-биологических проблем РАН Алексей Логунов.По словам ученого, сейчас исследователи проводят испытания и готовят опытные образцы аппаратуры. "Летные образцы будут изготовлены в декабре 2021 года и, как планируется, доставлены на борт МКС в 2022 году", - сказал он.
https://ria.ru/20210207/gaymorit-1596349958.html
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международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, российская академия наук, москва