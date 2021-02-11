https://ria.ru/20210211/mukhi-1596921336.html

На МКС может появиться "ферма" для выращивания мух в невесомости

На МКС может появиться "ферма" для выращивания мух в невесомости

Научная аппаратура "Мутагенез", предназначенная для эксперимента по наблюдению эволюционного развития мух дрозофиллов, будет разработана к концу текущего года и РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T03:11

2021-02-11T03:11

2021-02-11T03:11

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

российская академия наук

москва

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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Научная аппаратура "Мутагенез", предназначенная для эксперимента по наблюдению эволюционного развития мух дрозофиллов, будет разработана к концу текущего года и отправлена на Международную космическую станцию в 2022 году, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор Специального конструкторского бюро при Институте медико-биологических проблем РАН Алексей Логунов.По словам ученого, сейчас исследователи проводят испытания и готовят опытные образцы аппаратуры. "Летные образцы будут изготовлены в декабре 2021 года и, как планируется, доставлены на борт МКС в 2022 году", - сказал он.

https://ria.ru/20210207/gaymorit-1596349958.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, российская академия наук, москва