https://ria.ru/20210211/moskva-1596931477.html

МЧС предупредило москвичей о метели на выходных

МЧС предупредило москвичей о метели на выходных

Снегопад, метель и сильный ветер ожидаются в Москве в ночь на пятницу и до субботы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T08:54

2021-02-11T08:54

2021-02-11T15:39

москва

общество

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Снегопад, метель и сильный ветер ожидаются в Москве в ночь на пятницу и до субботы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.В главке отметили, что при непогоде, находясь на улице, нужно обходить рекламные щиты. Парковать автомобиль стоит вдали от деревьев и шатких конструкций.Ранее синоптики "Фобос" сообщили РИА Новости, что рекордный снегопад начнётся в Москве в ночь на пятницу и продлится до воскресенья, выпадет до 80% от нормы осадков.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество