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МЧС предупредило москвичей о метели на выходных
МЧС предупредило москвичей о метели на выходных
Снегопад, метель и сильный ветер ожидаются в Москве в ночь на пятницу и до субботы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T08:54
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москва
общество
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Снегопад, метель и сильный ветер ожидаются в Москве в ночь на пятницу и до субботы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.В главке отметили, что при непогоде, находясь на улице, нужно обходить рекламные щиты. Парковать автомобиль стоит вдали от деревьев и шатких конструкций.Ранее синоптики "Фобос" сообщили РИА Новости, что рекордный снегопад начнётся в Москве в ночь на пятницу и продлится до воскресенья, выпадет до 80% от нормы осадков.
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60
москва, общество

МЧС предупредило москвичей о метели на выходных

08:54 11.02.2021 (обновлено: 15:39 11.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМартовская метель в Москве
Мартовская метель в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Снегопад, метель и сильный ветер ожидаются в Москве в ночь на пятницу и до субботы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 00.00 12 февраля и ночью 13 февраля в Москве ожидается снег, временами сильный, метель, усиление ветра с порывами 15-20 м/с. На дорогах снежные заносы, накаты", - говорится в сообщении.
Зима с сугробами и морозами в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

За восемь часов снегопада в Москве сугробы выросли на девять — десять сантиметров.

Дети играют на снежной горке на Красной площади в Москве
1 из 14

За восемь часов снегопада в Москве сугробы выросли на девять — десять сантиметров.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Для полной расчистки города потребуется несколько суток.

Сотрудники ГБУ Гормост проводят чистку снега и наледи на Парящем мосту в парке Зарядье в Москве
2 из 14

Для полной расчистки города потребуется несколько суток.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Городские службы из-за снегопада переведены в режим повышенной готовности.

Уборка снега на Никольской улице в Москве
3 из 14

Городские службы из-за снегопада переведены в режим повышенной готовности.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

ГИБДД рекомендовала водителям быть предельно внимательными.

Мужчины толкают машину, застрявшую на дороге во время снегопада
4 из 14

ГИБДД рекомендовала водителям быть предельно внимательными.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Для уборки снега задействовали более 60 тысяч человек.

Уборка снега на Никольской улице в Москве
5 из 14

Для уборки снега задействовали более 60 тысяч человек.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

На улицы города вышли около 10 тысяч единиц техники.

Снегоуборочная техника в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве
6 из 14

На улицы города вышли около 10 тысяч единиц техники.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В течение дня столичный регион останется во власти Балканского циклона.

Сотрудники коммунальных служб на заснеженной Никольской улице в Москве
7 из 14

В течение дня столичный регион останется во власти Балканского циклона.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Тем не менее интенсивность снегопада постепенно снизится.

Прохожие на заснеженной Красной площади в Москве
8 из 14

Тем не менее интенсивность снегопада постепенно снизится.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Горожан призвали быть аккуратнее и не укрываться от непогоды под деревьями.

Дети катаются на ватрушке возле Новоспасского монастыря в Москве
9 из 14

Горожан призвали быть аккуратнее и не укрываться от непогоды под деревьями.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Снег и морозы сохранятся в европейской части России до конца недели.

Покрытая льдом Останкинская телебашня в Москве
10 из 14

Снег и морозы сохранятся в европейской части России до конца недели.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Среднесуточная температура воздуха окажется существенно ниже нормы.

Рыбаки на льду Химкинского водохранилища в Москве
11 из 14

Среднесуточная температура воздуха окажется существенно ниже нормы.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

С пятницы в Москве начинается ультраполярное вторжение.

Женщина на лыжах на Бездонном озере в Серебряном бору в Москве
12 из 14

С пятницы в Москве начинается ультраполярное вторжение.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Пик холодов ожидается в ночь на воскресенье, когда будет до минус 25 градусов.

Синица в Измайловском парке в Москве
13 из 14

Пик холодов ожидается в ночь на воскресенье, когда будет до минус 25 градусов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Небольшого потепления можно ждать лишь после 20 января.

Мужчина в Измайловском парке в Москве
14 из 14

Небольшого потепления можно ждать лишь после 20 января.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
1 из 14

За восемь часов снегопада в Москве сугробы выросли на девять — десять сантиметров.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
2 из 14

Для полной расчистки города потребуется несколько суток.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
3 из 14

Городские службы из-за снегопада переведены в режим повышенной готовности.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
4 из 14

ГИБДД рекомендовала водителям быть предельно внимательными.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
5 из 14

Для уборки снега задействовали более 60 тысяч человек.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
6 из 14

На улицы города вышли около 10 тысяч единиц техники.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
7 из 14

В течение дня столичный регион останется во власти Балканского циклона.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
8 из 14

Тем не менее интенсивность снегопада постепенно снизится.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
9 из 14

Горожан призвали быть аккуратнее и не укрываться от непогоды под деревьями.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
10 из 14

Снег и морозы сохранятся в европейской части России до конца недели.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
11 из 14

Среднесуточная температура воздуха окажется существенно ниже нормы.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
12 из 14

С пятницы в Москве начинается ультраполярное вторжение.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
13 из 14

Пик холодов ожидается в ночь на воскресенье, когда будет до минус 25 градусов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
14 из 14

Небольшого потепления можно ждать лишь после 20 января.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
В главке отметили, что при непогоде, находясь на улице, нужно обходить рекламные щиты. Парковать автомобиль стоит вдали от деревьев и шатких конструкций.
"Управляя автомобилем в неблагоприятных погодных условиях, соблюдайте скоростной режим и достаточную дистанцию, избегайте резких маневров", - добавили в МЧС.
Ранее синоптики "Фобос" сообщили РИА Новости, что рекордный снегопад начнётся в Москве в ночь на пятницу и продлится до воскресенья, выпадет до 80% от нормы осадков.
 
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