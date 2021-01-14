https://ria.ru/20210114/sneg-1593002795.html

Зима с сугробами и морозами в Москве

Зима с сугробами и морозами в Москве

На столичный регион обрушился балканский циклон "Димитриус", за ночь в городе выпала пятая часть месячной нормы осадков. Заснеженная Москва — в фотоленте... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T13:41

2021-01-14T13:41

2021-01-14T13:41

погода

городское хозяйство москвы

москва

фото

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На столичный регион обрушился балканский циклон "Димитриус", за ночь в городе выпала пятая часть месячной нормы осадков. Заснеженная Москва — в фотоленте Ria.ru.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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