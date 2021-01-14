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Зима с сугробами и морозами в Москве
Зима с сугробами и морозами в Москве
На столичный регион обрушился балканский циклон "Димитриус", за ночь в городе выпала пятая часть месячной нормы осадков. Заснеженная Москва — в фотоленте... РИА Новости, 14.01.2021
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На столичный регион обрушился балканский циклон "Димитриус", за ночь в городе выпала пятая часть месячной нормы осадков. Заснеженная Москва — в фотоленте Ria.ru.
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погода, городское хозяйство москвы, москва, фото, фото

Зима с сугробами и морозами в Москве

13:41 14.01.2021
 
Читать ria.ru в
На столичный регион обрушился балканский циклон "Димитриус", за ночь в городе выпала пятая часть месячной нормы осадков. Заснеженная Москва — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

За восемь часов снегопада в Москве сугробы выросли на девять — десять сантиметров.

Дети играют на снежной горке на Красной площади в Москве
1 из 14

За восемь часов снегопада в Москве сугробы выросли на девять — десять сантиметров.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Для полной расчистки города потребуется несколько суток.

Сотрудники ГБУ Гормост проводят чистку снега и наледи на Парящем мосту в парке Зарядье в Москве
2 из 14

Для полной расчистки города потребуется несколько суток.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Городские службы из-за снегопада переведены в режим повышенной готовности.

Уборка снега на Никольской улице в Москве
3 из 14

Городские службы из-за снегопада переведены в режим повышенной готовности.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

ГИБДД рекомендовала водителям быть предельно внимательными.

Мужчины толкают машину, застрявшую на дороге во время снегопада
4 из 14

ГИБДД рекомендовала водителям быть предельно внимательными.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Для уборки снега задействовали более 60 тысяч человек.

Уборка снега на Никольской улице в Москве
5 из 14

Для уборки снега задействовали более 60 тысяч человек.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

На улицы города вышли около 10 тысяч единиц техники.

Снегоуборочная техника в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве
6 из 14

На улицы города вышли около 10 тысяч единиц техники.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В течение дня столичный регион останется во власти Балканского циклона.

Сотрудники коммунальных служб на заснеженной Никольской улице в Москве
7 из 14

В течение дня столичный регион останется во власти Балканского циклона.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Тем не менее интенсивность снегопада постепенно снизится.

Прохожие на заснеженной Красной площади в Москве
8 из 14

Тем не менее интенсивность снегопада постепенно снизится.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Горожан призвали быть аккуратнее и не укрываться от непогоды под деревьями.

Дети катаются на ватрушке возле Новоспасского монастыря в Москве
9 из 14

Горожан призвали быть аккуратнее и не укрываться от непогоды под деревьями.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Снег и морозы сохранятся в европейской части России до конца недели.

Покрытая льдом Останкинская телебашня в Москве
10 из 14

Снег и морозы сохранятся в европейской части России до конца недели.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Среднесуточная температура воздуха окажется существенно ниже нормы.

Рыбаки на льду Химкинского водохранилища в Москве
11 из 14

Среднесуточная температура воздуха окажется существенно ниже нормы.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

С пятницы в Москве начинается ультраполярное вторжение.

Женщина на лыжах на Бездонном озере в Серебряном бору в Москве
12 из 14

С пятницы в Москве начинается ультраполярное вторжение.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Пик холодов ожидается в ночь на воскресенье, когда будет до минус 25 градусов.

Синица в Измайловском парке в Москве
13 из 14

Пик холодов ожидается в ночь на воскресенье, когда будет до минус 25 градусов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Небольшого потепления можно ждать лишь после 20 января.

Мужчина в Измайловском парке в Москве
14 из 14

Небольшого потепления можно ждать лишь после 20 января.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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