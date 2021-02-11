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Посольство России призвало США не "бряцать оружием" на Черном море
Посольство России призвало США не "бряцать оружием" на Черном море
Посольство России в Вашингтоне призвало американских военных прекратить искать предлоги для присутствия в Черном море. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T01:36
2021-02-11T01:36
2021-02-11T02:03
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черное море
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сша
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ВАШИНГТОН, 11 фев — РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне призвало американских военных прекратить искать предлоги для присутствия в Черном море.Посольство ретвитнуло в своем официальном аккаунте в Twitter сообщение Шестого флота ВМС США о совместных американо-турецких учениях в Черном море с участием двух эсминцев и двух разведывательных самолетов P-8A американских ВМС.Дипломаты предположили, что Шестому флоту США "не терпится найти врага в Черном море"."Он отчаянно ищет предлоги — теперь уже открыто под флагом военных учений — для увеличения своего присутствия в регионе", — написали представители посольства.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что усиление присутствия альянса в Черном море связано с действиями России в регионе, в частности, с укреплением ВМФ.
https://ria.ru/20210210/nato-1596892510.html
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россия, boeing p-8a poseidon, черное море, военно-морские силы сша, вашингтон (город), сша, в мире