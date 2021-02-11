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Посольство России призвало США не "бряцать оружием" на Черном море
Посольство России призвало США не "бряцать оружием" на Черном море
Посольство России в Вашингтоне призвало американских военных прекратить искать предлоги для присутствия в Черном море. РИА Новости, 11.02.2021
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россия
boeing p-8a poseidon
черное море
военно-морские силы сша
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ВАШИНГТОН, 11 фев — РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне призвало американских военных прекратить искать предлоги для присутствия в Черном море.Посольство ретвитнуло в своем официальном аккаунте в Twitter сообщение Шестого флота ВМС США о совместных американо-турецких учениях в Черном море с участием двух эсминцев и двух разведывательных самолетов P-8A американских ВМС.Дипломаты предположили, что Шестому флоту США "не терпится найти врага в Черном море"."Он отчаянно ищет предлоги — теперь уже открыто под флагом военных учений — для увеличения своего присутствия в регионе", — написали представители посольства.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что усиление присутствия альянса в Черном море связано с действиями России в регионе, в частности, с укреплением ВМФ.
https://ria.ru/20210210/nato-1596892510.html
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россия, boeing p-8a poseidon, черное море, военно-морские силы сша, вашингтон (город), сша, в мире

Посольство России призвало США не "бряцать оружием" на Черном море

01:36 11.02.2021 (обновлено: 02:03 11.02.2021)
 
© Фото : U.S. 6th Fleet/Austin G. CollinsАмериканский эсминец USS Roosevelt во время транзита в направлении Черного моря
Американский эсминец USS Roosevelt во время транзита в направлении Черного моря - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© Фото : U.S. 6th Fleet/Austin G. Collins
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ВАШИНГТОН, 11 фев РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне призвало американских военных прекратить искать предлоги для присутствия в Черном море.
Посольство ретвитнуло в своем официальном аккаунте в Twitter сообщение Шестого флота ВМС США о совместных американо-турецких учениях в Черном море с участием двух эсминцев и двух разведывательных самолетов P-8A американских ВМС.

"Мы призываем американских военных прекратить безрассудное бряцание оружием и заниматься своим делом в территориальных водах Соединенных Штатах. Мир и безопасность Черного моря не нуждаются в чужом вмешательстве", — говорится в заявлении российской миссии.

Дипломаты предположили, что Шестому флоту США "не терпится найти врага в Черном море".
"Он отчаянно ищет предлоги — теперь уже открыто под флагом военных учений — для увеличения своего присутствия в регионе", — написали представители посольства.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что усиление присутствия альянса в Черном море связано с действиями России в регионе, в частности, с укреплением ВМФ.
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