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Киев предложил НАТО использовать воздушное пространство Крыма
Киев предложил НАТО использовать воздушное пространство Крыма
Украина предложила использовать воздушное пространство над Крымом для воздушных операций НАТО. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T15:04
2021-02-10T16:52
денис шмыгаль
владислав криклий
черноморский регион
министерство инфраструктуры украины
верховная рада украины
нато
финляндия
республика крым
йенс столтенберг
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КИЕВ, 10 фев — РИА Новости. Украина предложила использовать воздушное пространство над Крымом для воздушных операций НАТО.Сегодня украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий провел переговоры с заместителем генсекретаря альянса по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером. Он напомнил об обновленном бюллетене EASA (Европейского агентства по безопасности полетов), по которому так называемый Симферопольский район полетной информации признан не опасным. Криклий также призвал учесть отмену ограничений Федерального управления гражданской авиации США на полеты в той местности.РПИ Симферополь — это, по классификации Киева, аэронавигационная зона, которая включает в себя Херсонскую область, Крымский полуостров и всю центральную часть моря.При этом он отметил, что Украина придерживается выбранного курса на интеграцию в евроатлантические системы коллективной безопасности. "Одним из важных направлений такой интеграции является участие Украины в программе НАТО по обмену данными о воздушном движении. В современных условиях важно усиливать контроль гражданского воздушного движения и реагировать на кризисные ситуации в районе Черного моря и зоны АТО", — добавил министр.Недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом заявил, что Киев работает над расширением сотрудничества с НАТО в Черноморском регионе. В 2021 году планируется провести несколько совместных учений, в том числе маневры в Одессе "Нерушимая стойкость" (Coherent Resilience).В декабре 2014 года Верховная рада отказалась от внеблокового статуса Украины. В июне 2016-го были приняты законы, определяющие вступление в НАТО как цель внешней политики страны. В феврале 2019-го парламент изменил Конституцию, закрепив курс государства на евроинтеграцию и вхождение в альянс.Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Ранее его дали Австралии, Финляндии, Грузии, Иордании и Швеции. Статус партнера "расширенных возможностей" ввели в 2014 году для построения более глубоких, специализированных двусторонних отношений.
https://radiosputnik.ria.ru/20210202/ukraina-1595638077.html
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денис шмыгаль, владислав криклий, черноморский регион, министерство инфраструктуры украины, верховная рада украины, нато, финляндия, республика крым, йенс столтенберг, грузия, украина, в мире

Киев предложил НАТО использовать воздушное пространство Крыма

15:04 10.02.2021 (обновлено: 16:52 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Сергей МальгавкоОП Крыма поддержала проект ОНФ создания "зеленого щита" вокруг Симферополя
ОП Крыма поддержала проект ОНФ создания зеленого щита вокруг Симферополя - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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КИЕВ, 10 фев — РИА Новости. Украина предложила использовать воздушное пространство над Крымом для воздушных операций НАТО.
Сегодня украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий провел переговоры с заместителем генсекретаря альянса по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером. Он напомнил об обновленном бюллетене EASA (Европейского агентства по безопасности полетов), по которому так называемый Симферопольский район полетной информации признан не опасным. Криклий также призвал учесть отмену ограничений Федерального управления гражданской авиации США на полеты в той местности.
РПИ Симферополь — это, по классификации Киева, аэронавигационная зона, которая включает в себя Херсонскую область, Крымский полуостров и всю центральную часть моря.

"Мы предлагаем использовать эту часть воздушного пространства для воздушных операций НАТО по транспортировке войск, оборудования, грузов и тому подобного. Надеемся на поддержку НАТО в мониторинге воздушной ситуации вдоль границы с Россией", — цитирует Криклия пресс-служба его ведомства.

При этом он отметил, что Украина придерживается выбранного курса на интеграцию в евроатлантические системы коллективной безопасности. "Одним из важных направлений такой интеграции является участие Украины в программе НАТО по обмену данными о воздушном движении. В современных условиях важно усиливать контроль гражданского воздушного движения и реагировать на кризисные ситуации в районе Черного моря и зоны АТО", — добавил министр.
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Недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом заявил, что Киев работает над расширением сотрудничества с НАТО в Черноморском регионе. В 2021 году планируется провести несколько совместных учений, в том числе маневры в Одессе "Нерушимая стойкость" (Coherent Resilience).
В декабре 2014 года Верховная рада отказалась от внеблокового статуса Украины. В июне 2016-го были приняты законы, определяющие вступление в НАТО как цель внешней политики страны. В феврале 2019-го парламент изменил Конституцию, закрепив курс государства на евроинтеграцию и вхождение в альянс.
Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Ранее его дали Австралии, Финляндии, Грузии, Иордании и Швеции. Статус партнера "расширенных возможностей" ввели в 2014 году для построения более глубоких, специализированных двусторонних отношений.
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Денис ШмыгальВладислав КриклийЧерноморский регионМинистерство инфраструктуры УкраиныВерховная Рада УкраиныНАТОФинляндияРеспублика КрымЙенс СтолтенбергГрузияУкраинаВ мире
 
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