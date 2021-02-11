https://ria.ru/20210211/mikhalkov-1596998005.html

На Украине призвали завести уголовные дела на Пореченкова и Михалкова

На Украине призвали завести уголовные дела на Пореченкова и Михалкова

Глава министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко считает, что запрет на въезд российскому деятелю культуры на территорию страны... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T15:30

2021-02-11T15:30

2021-02-11T15:38

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юлия чичерина

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никита михалков

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КИЕВ, 11 фев - РИА Новости. Глава министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко считает, что запрет на въезд российскому деятелю культуры на территорию страны не должен касаться его творчества.Он считает, что на некоторых деятелей культуры стоит и "уголовные дела открывать", "и одновременно выпускать запрет их произведений". По его убеждению, такие действия правомерны, к примеру, в отношении Михаила Пореченкова и Никиты Михалкова. "Но другое дело, когда запрещаются произведения советских классиков, которые посетили оккупированный Крым, из-за чего получили запрет на въезд на Украину", - считает Ткаченко.Он привел в пример фильм режиссера Романа Балаяна "Полеты во сне и наяву", где снимались многие актеры, которым сейчас запрещен въезд на территорию Украины. По словам Ткаченко, в некоторых случаях действительно хорошие работы "лежат на полках", и их не могут посмотреть украинцы. "Точнее, могут, но в интернете. Поэтому такими решениями просто людей провоцируют, чтобы они занимались пиратством", - добавил министр.Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало черный список деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется. По состоянию на 25 января в списке значатся 159 человек.

https://ria.ru/20210129/artisty-1595146474.html

https://ria.ru/20210125/apina-1594531343.html

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россия, юлия чичерина, министерство культуры украины, никита михалков, украина, в мире