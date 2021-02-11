Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210211/mikhalkov-1596998005.html
На Украине призвали завести уголовные дела на Пореченкова и Михалкова
На Украине призвали завести уголовные дела на Пореченкова и Михалкова
Глава министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко считает, что запрет на въезд российскому деятелю культуры на территорию страны... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T15:30
2021-02-11T15:38
россия
юлия чичерина
министерство культуры украины
никита михалков
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155281/94/1552819450_0:0:2886:1624_1920x0_80_0_0_15ba1d42c05e1cda37a33c2ee45c5909.jpg
КИЕВ, 11 фев - РИА Новости. Глава министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко считает, что запрет на въезд российскому деятелю культуры на территорию страны не должен касаться его творчества.Он считает, что на некоторых деятелей культуры стоит и "уголовные дела открывать", "и одновременно выпускать запрет их произведений". По его убеждению, такие действия правомерны, к примеру, в отношении Михаила Пореченкова и Никиты Михалкова. "Но другое дело, когда запрещаются произведения советских классиков, которые посетили оккупированный Крым, из-за чего получили запрет на въезд на Украину", - считает Ткаченко.Он привел в пример фильм режиссера Романа Балаяна "Полеты во сне и наяву", где снимались многие актеры, которым сейчас запрещен въезд на территорию Украины. По словам Ткаченко, в некоторых случаях действительно хорошие работы "лежат на полках", и их не могут посмотреть украинцы. "Точнее, могут, но в интернете. Поэтому такими решениями просто людей провоцируют, чтобы они занимались пиратством", - добавил министр.Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало черный список деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется. По состоянию на 25 января в списке значатся 159 человек.
https://ria.ru/20210129/artisty-1595146474.html
https://ria.ru/20210125/apina-1594531343.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155281/94/1552819450_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_690b9693c442eda34af64954b0c5a259.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, юлия чичерина, министерство культуры украины, никита михалков, украина, в мире

На Украине призвали завести уголовные дела на Пореченкова и Михалкова

15:30 11.02.2021 (обновлено: 15:38 11.02.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПрезидент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков во время брифинга по случаю открытия 41-го ММКФ в Москве. 18 апреля 2019
Президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков во время брифинга по случаю открытия 41-го ММКФ в Москве. 18 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 11 фев - РИА Новости. Глава министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко считает, что запрет на въезд российскому деятелю культуры на территорию страны не должен касаться его творчества.

"Урегулирования требует и то, чтобы запрет въезда на территорию Украины для того или иного деятеля культуры не переводился автоматически на его произведения. На книгу, пластинку, аудиовизуальный продукт, еще что-то", - заявил Ткаченко в интервью изданию "Обозреватель", опубликованном в четверг.

Министерство культуры Украины - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
29 января, 15:09
Минкультуры Украины внесло пять артистов из России в черный список
Он считает, что на некоторых деятелей культуры стоит и "уголовные дела открывать", "и одновременно выпускать запрет их произведений". По его убеждению, такие действия правомерны, к примеру, в отношении Михаила Пореченкова и Никиты Михалкова. "Но другое дело, когда запрещаются произведения советских классиков, которые посетили оккупированный Крым, из-за чего получили запрет на въезд на Украину", - считает Ткаченко.
Он привел в пример фильм режиссера Романа Балаяна "Полеты во сне и наяву", где снимались многие актеры, которым сейчас запрещен въезд на территорию Украины. По словам Ткаченко, в некоторых случаях действительно хорошие работы "лежат на полках", и их не могут посмотреть украинцы. "Точнее, могут, но в интернете. Поэтому такими решениями просто людей провоцируют, чтобы они занимались пиратством", - добавил министр.
Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало черный список деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется. По состоянию на 25 января в списке значатся 159 человек.
Апина: cемейные театры дают незабываемый опыт участникам и зрителям - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
25 января, 18:47Шоубиз
На Украине внесли Алену Апину в черный список
 
РоссияЮлия ЧичеринаМинистерство культуры УкраиныНикита МихалковУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:20Иммунолог предостерег от бездумного применения антибиотиков при COVID-19
05:41Дело против чиновника о смерти из-за бродячих собак впервые дошло до суда
05:04Эксперт оценила, сколько частные лаборатории заработали за пандемию
04:55Ученые раскрыли тайну морской раковины возрастом в 18 тысяч лет
04:54Убивавшая собак в Приморье тигрица обосновалась в нацпарке
04:35Раскрыты детали истории с подменой младенцев на куклы в Ставрополье
04:33Путин не собирается выступать на Мюнхенской конференции
04:16Онищенко объяснил, зачем в России сделали три вакцины от COVID-19
04:13Врач призвал россиян перетерпеть насморк
04:05Инфекционист Тимаков заявил о риске новой волны COVID-19
03:34Врач рассказал, как начать заниматься спортом после удаленки
03:31У Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 4,7
03:26Флористы рассказали, на какие цветы стоит обратить внимание 14 февраля
03:20"Роскосмос" отправит на МКС "Прогресс" для отсоединения старого модуля
03:17Главный кардиолог Минздрава назвал идеальное артериальное давление
03:14Источник сообщил о строительстве еще трех тяжелых беспилотников "Охотник"
03:07Число погибших в техасском ДТП возросло до шести
02:56Льготные билеты "Аэрофлота" для жителей ДФО теперь можно купить онлайн
02:33Актер Епифанцев ввязался в драку в баре в Петербурге
02:12Юрист дал совет, как опознать поддельную квитанцию за "коммуналку"
Лента новостейМолния