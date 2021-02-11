На Украине призвали завести уголовные дела на Пореченкова и Михалкова
15:30 11.02.2021 (обновлено: 15:38 11.02.2021)
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПрезидент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков во время брифинга по случаю открытия 41-го ММКФ в Москве. 18 апреля 2019
КИЕВ, 11 фев - РИА Новости. Глава министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко считает, что запрет на въезд российскому деятелю культуры на территорию страны не должен касаться его творчества.
"Урегулирования требует и то, чтобы запрет въезда на территорию Украины для того или иного деятеля культуры не переводился автоматически на его произведения. На книгу, пластинку, аудиовизуальный продукт, еще что-то", - заявил Ткаченко в интервью изданию "Обозреватель", опубликованном в четверг.
Он считает, что на некоторых деятелей культуры стоит и "уголовные дела открывать", "и одновременно выпускать запрет их произведений". По его убеждению, такие действия правомерны, к примеру, в отношении Михаила Пореченкова и Никиты Михалкова. "Но другое дело, когда запрещаются произведения советских классиков, которые посетили оккупированный Крым, из-за чего получили запрет на въезд на Украину", - считает Ткаченко.
Он привел в пример фильм режиссера Романа Балаяна "Полеты во сне и наяву", где снимались многие актеры, которым сейчас запрещен въезд на территорию Украины. По словам Ткаченко, в некоторых случаях действительно хорошие работы "лежат на полках", и их не могут посмотреть украинцы. "Точнее, могут, но в интернете. Поэтому такими решениями просто людей провоцируют, чтобы они занимались пиратством", - добавил министр.
Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало черный список деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется. По состоянию на 25 января в списке значатся 159 человек.
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