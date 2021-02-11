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"Открытые медиа" заблокируют два материала о незаконной акции
"Открытые медиа" заблокируют два материала о незаконной акции
Главный редактор "Открытых медиа" Юлия Ярош сообщила РИА Новости о поступившем в издание требовании Роскомнадзора заблокировать два материала об акции... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T21:58
2021-02-11T21:59
россия
дмитрий медведев
алексей навальный
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Главный редактор "Открытых медиа" Юлия Ярош сообщила РИА Новости о поступившем в издание требовании Роскомнадзора заблокировать два материала об акции сторонников Алексея Навального, оно будет выполнено.РИА Новости направило запрос в Роскомнадзор.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Позже соратники Навального анонсировали акцию 14 февраля.Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".
https://ria.ru/20210211/navalnyy-1596886135.html
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россия, дмитрий медведев, алексей навальный, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество

"Открытые медиа" заблокируют два материала о незаконной акции

21:58 11.02.2021 (обновлено: 21:59 11.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗадержание полицейскими участника в поддержку Алексея Навального у здания Московского городского суда
Задержание полицейскими участника в поддержку Алексея Навального у здания Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Главный редактор "Открытых медиа" Юлия Ярош сообщила РИА Новости о поступившем в издание требовании Роскомнадзора заблокировать два материала об акции сторонников Алексея Навального, оно будет выполнено.

"Мы исполним требование Роскомнадзора (о блокировке материалов об акции сторонников Навального - ред.), это рекомендация нашего юриста. Требование, конечно, кажется абсурдным, потому что обе новости — они даже не о самой акции, а о реакции властей на неё, разумеется, там никаких призывов нет. Причем нет возможности удалить часть текста, например, дату акции, требование касается всей статьи. На выполнение требования даются сутки, потом возможна блокировка всего сайта, за это время нет возможности ни уточнить суть претензий, ни оспорить их", - рассказала Ярош, предоставив копии письма, полученного редакцией.

Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве у площади Трех вокзалов - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
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РИА Новости направило запрос в Роскомнадзор.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Позже соратники Навального анонсировали акцию 14 февраля.
Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
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РоссияДмитрий МедведевАлексей НавальныйФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Общество
 
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