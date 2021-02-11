https://ria.ru/20210211/material-1597122911.html

"Открытые медиа" заблокируют два материала о незаконной акции

"Открытые медиа" заблокируют два материала о незаконной акции

Главный редактор "Открытых медиа" Юлия Ярош сообщила РИА Новости о поступившем в издание требовании Роскомнадзора заблокировать два материала об акции... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T21:58

2021-02-11T21:58

2021-02-11T21:59

россия

дмитрий медведев

алексей навальный

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Главный редактор "Открытых медиа" Юлия Ярош сообщила РИА Новости о поступившем в издание требовании Роскомнадзора заблокировать два материала об акции сторонников Алексея Навального, оно будет выполнено.РИА Новости направило запрос в Роскомнадзор.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Позже соратники Навального анонсировали акцию 14 февраля.Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".

https://ria.ru/20210211/navalnyy-1596886135.html

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий медведев, алексей навальный, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество