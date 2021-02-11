Завлабораторией Гидрометцентра Паршина спрогнозировала холодный март
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Холодный март ожидается в нескольких российских регионах, рассказала "Российской газете" завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Так, холодная погода будет стоять в Архангельской, Волгоградской и Ростовской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях, Коми, Ненецком автономном округе и республиках Северного Кавказа. Холодно будет и на Камчатке. При этом в других дальневосточных регионах погода будет теплой. Температура воздуха выше нормы ожидается и на всей территории Сибири. На Урале она будет в пределах нормы, отметила синоптик.
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В Москве, по словам Паршиной, погода вряд ли будет теплой — среднемесячная температура в столице обычно составляется минус 2,2 градуса.
"Это совсем не весенний месяц для средней полосы. Только 27 марта среднесуточная температура будет равняться нулю", — рассказала она, отметив, что после этой даты начнетсяпотепление.
Первый весенний месяц, как напомнила синоптик, самый "засушливый" в году. Однако, осадки все равно могут выпасть на северо-западе европейской территории России, в Поволжье, на Урале, а также в Тверской области, в ХМАО, на юге Западной Сибири, в Забайкалье, на востоке Чукотки и на юге Иркутской области.
Меньше всего осадков ожидается в Амурской области, в Хабаровском крае и на севере и востоке Якутии.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что жители умеренных широт европейской территории России могут не ждать быстрого прихода весны: по его словам, сейчас высота снежного покрова увеличивается. Он также не исключил, что сильные морозы повторятся до конца зимы.
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