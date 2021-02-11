https://ria.ru/20210211/krym-1597064846.html

В предложении Киева о самолетах НАТО над Крымом усмотрели угрозу войны

В предложении Киева о самолетах НАТО над Крымом усмотрели угрозу войны

Читателей издания "Украинская правда" удивило обращение властей страны к НАТО, согласно которому воздушное пространство Крыма якобы может использоваться... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T16:28

2021-02-11T16:28

2021-02-11T17:22

россия

владислав криклий

ситуация на украине

госдума рф

нато

республика крым

украина

в мире

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Читателей издания "Украинская правда" удивило обращение властей страны к НАТО, согласно которому воздушное пространство Крыма якобы может использоваться альянсом для операций по транспортировке войск, оборудования и грузов.Такое предложение во время переговоров с заместителем генсекретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером накануне озвучил министр инфраструктуры Владислав Криклий.Инициатива встретила негодование, в частности со стороны украинских пользователей."То есть мы, типа, хитрые — пусть НАТО полетает над Крымом <…>, а мы тут со стороны понаблюдаем, как нам страну освободят. А НАТО, типа, дураки", — написала одна из читательниц издания."Надеюсь, в НАТО люди адекватные. Ведь так может быть и третья мировая запросто", — задумался другой пользователь."В Крыму <…> много пустынных мест — предлагаю там сделать полигон для испытания оружия", — сыронизировал житель Украины.При этом нашлись и те, что поддержал предложение Криклия.В России уже отреагировали на инициативу, назвав заявление украинской стороны опасной игрой. В частности, депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости подчеркнул, что без разрешения России в Крыму не будут летать "ни самолеты НАТО, ни Украины". Эту позицию разделяют и другие российские политики.Депутат Госдумы Руслан Бальбек, в свою очередь, указал на наивность подобных предложений. Он также отметил, что в НАТО "сидят хоть и русофобы, но реалисты", а следовательно, руководство альянса не пойдет на открытую конфронтацию с Россией.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210208/dopusk-1596534448.html

https://ria.ru/20210209/nato-1596741893.html

https://ria.ru/20210131/krym-1595327396.html

россия

республика крым

украина

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россия, владислав криклий, ситуация на украине, госдума рф, нато, республика крым, украина, в мире