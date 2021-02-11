В предложении Киева о самолетах НАТО над Крымом усмотрели угрозу войны
16:28 11.02.2021 (обновлено: 17:22 11.02.2021)
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Читателей издания "Украинская правда" удивило обращение властей страны к НАТО, согласно которому воздушное пространство Крыма якобы может использоваться альянсом для операций по транспортировке войск, оборудования и грузов.
Такое предложение во время переговоров с заместителем генсекретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером накануне озвучил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
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Инициатива встретила негодование, в частности со стороны украинских пользователей.
"То есть мы, типа, хитрые — пусть НАТО полетает над Крымом <…>, а мы тут со стороны понаблюдаем, как нам страну освободят. А НАТО, типа, дураки", — написала одна из читательниц издания.
"Надеюсь, в НАТО люди адекватные. Ведь так может быть и третья мировая запросто", — задумался другой пользователь.
"В Крыму <…> много пустынных мест — предлагаю там сделать полигон для испытания оружия", — сыронизировал житель Украины.
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При этом нашлись и те, что поддержал предложение Криклия.
В России уже отреагировали на инициативу, назвав заявление украинской стороны опасной игрой. В частности, депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости подчеркнул, что без разрешения России в Крыму не будут летать "ни самолеты НАТО, ни Украины". Эту позицию разделяют и другие российские политики.
Депутат Госдумы Руслан Бальбек, в свою очередь, указал на наивность подобных предложений. Он также отметил, что в НАТО "сидят хоть и русофобы, но реалисты", а следовательно, руководство альянса не пойдет на открытую конфронтацию с Россией.
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