Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210211/krym-1597064846.html
В предложении Киева о самолетах НАТО над Крымом усмотрели угрозу войны
В предложении Киева о самолетах НАТО над Крымом усмотрели угрозу войны
Читателей издания "Украинская правда" удивило обращение властей страны к НАТО, согласно которому воздушное пространство Крыма якобы может использоваться... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T16:28
2021-02-11T17:22
россия
владислав криклий
ситуация на украине
госдума рф
нато
республика крым
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564673374_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_aedcaab729dcf5c0ec99cc2b1cf12717.jpg
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Читателей издания "Украинская правда" удивило обращение властей страны к НАТО, согласно которому воздушное пространство Крыма якобы может использоваться альянсом для операций по транспортировке войск, оборудования и грузов.Такое предложение во время переговоров с заместителем генсекретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером накануне озвучил министр инфраструктуры Владислав Криклий.Инициатива встретила негодование, в частности со стороны украинских пользователей."То есть мы, типа, хитрые — пусть НАТО полетает над Крымом &lt;…&gt;, а мы тут со стороны понаблюдаем, как нам страну освободят. А НАТО, типа, дураки", — написала одна из читательниц издания."Надеюсь, в НАТО люди адекватные. Ведь так может быть и третья мировая запросто", — задумался другой пользователь."В Крыму &lt;…&gt; много пустынных мест — предлагаю там сделать полигон для испытания оружия", — сыронизировал житель Украины.При этом нашлись и те, что поддержал предложение Криклия.В России уже отреагировали на инициативу, назвав заявление украинской стороны опасной игрой. В частности, депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости подчеркнул, что без разрешения России в Крыму не будут летать "ни самолеты НАТО, ни Украины". Эту позицию разделяют и другие российские политики.Депутат Госдумы Руслан Бальбек, в свою очередь, указал на наивность подобных предложений. Он также отметил, что в НАТО "сидят хоть и русофобы, но реалисты", а следовательно, руководство альянса не пойдет на открытую конфронтацию с Россией.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210208/dopusk-1596534448.html
https://ria.ru/20210209/nato-1596741893.html
https://ria.ru/20210131/krym-1595327396.html
россия
республика крым
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564673374_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7aa3e56a444727fe701e5eec0fbd9581.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владислав криклий, ситуация на украине, госдума рф, нато, республика крым, украина, в мире

В предложении Киева о самолетах НАТО над Крымом усмотрели угрозу войны

16:28 11.02.2021 (обновлено: 17:22 11.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей МальгавкоВид на поселок Партенит на побережье Черного моря в Крыму
Вид на поселок Партенит на побережье Черного моря в Крыму - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Читателей издания "Украинская правда" удивило обращение властей страны к НАТО, согласно которому воздушное пространство Крыма якобы может использоваться альянсом для операций по транспортировке войск, оборудования и грузов.
Такое предложение во время переговоров с заместителем генсекретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером накануне озвучил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
8 февраля, 16:00
Зеленский допустил иностранных военных на территорию Украины
Инициатива встретила негодование, в частности со стороны украинских пользователей.
"То есть мы, типа, хитрые — пусть НАТО полетает над Крымом <…>, а мы тут со стороны понаблюдаем, как нам страну освободят. А НАТО, типа, дураки", — написала одна из читательниц издания.
"Надеюсь, в НАТО люди адекватные. Ведь так может быть и третья мировая запросто", — задумался другой пользователь.
"В Крыму <…> много пустынных мест — предлагаю там сделать полигон для испытания оружия", — сыронизировал житель Украины.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
9 февраля, 20:56
Премьер Украины рассказал о реформах для вступления в НАТО
При этом нашлись и те, что поддержал предложение Криклия.
В России уже отреагировали на инициативу, назвав заявление украинской стороны опасной игрой. В частности, депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости подчеркнул, что без разрешения России в Крыму не будут летать "ни самолеты НАТО, ни Украины". Эту позицию разделяют и другие российские политики.
Депутат Госдумы Руслан Бальбек, в свою очередь, указал на наивность подобных предложений. Он также отметил, что в НАТО "сидят хоть и русофобы, но реалисты", а следовательно, руководство альянса не пойдет на открытую конфронтацию с Россией.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
31 января, 04:21
Украинский эксперт испугался "угрозы" из Крыма
 
РоссияВладислав КриклийСитуация на УкраинеГосдума РФНАТОРеспублика КрымУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:20Иммунолог предостерег от бездумного применения антибиотиков при COVID-19
05:41Дело против чиновника о смерти из-за бродячих собак впервые дошло до суда
05:04Эксперт оценила, сколько частные лаборатории заработали за пандемию
04:55Ученые раскрыли тайну морской раковины возрастом в 18 тысяч лет
04:54Убивавшая собак в Приморье тигрица обосновалась в нацпарке
04:35Раскрыты детали истории с подменой младенцев на куклы в Ставрополье
04:33Путин не собирается выступать на Мюнхенской конференции
04:16Онищенко объяснил, зачем в России сделали три вакцины от COVID-19
04:13Врач призвал россиян перетерпеть насморк
04:05Инфекционист Тимаков заявил о риске новой волны COVID-19
03:34Врач рассказал, как начать заниматься спортом после удаленки
03:31У Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 4,7
03:26Флористы рассказали, на какие цветы стоит обратить внимание 14 февраля
03:20"Роскосмос" отправит на МКС "Прогресс" для отсоединения старого модуля
03:17Главный кардиолог Минздрава назвал идеальное артериальное давление
03:14Источник сообщил о строительстве еще трех тяжелых беспилотников "Охотник"
03:07Число погибших в техасском ДТП возросло до шести
02:56Льготные билеты "Аэрофлота" для жителей ДФО теперь можно купить онлайн
02:33Актер Епифанцев ввязался в драку в баре в Петербурге
02:12Юрист дал совет, как опознать поддельную квитанцию за "коммуналку"
Лента новостейМолния