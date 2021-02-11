В Крыму отреагировали на предложение Киева к НАТО по полуострову
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости. Предложение украинских властей к НАТО использовать воздушное пространство Крыма для своих операций равносильно подстрекательству к Третьей мировой войне, заявил РИА Новости руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий в среду во время переговоров с заместителем генсекретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером предложил использовать воздушное пространство над Крымом для операций НАТО по транспортировке войск, оборудования и грузов.
"Полагаю, надо назвать вещи своими именами. Подобное предложение равносильно подстрекательству к Третьей мировой войне. В данном случае этот украинский министр предлагает свою страну дяде Сэму на заклание", - сказал Молохов.
Молохов напомнил, что Криклий стал фигурантом сразу двух международных скандалов: сначала был отстранен от запланированной встречи с премьер-министром Казахстана после того, как предоставил фальшивый тест на COVID, а затем сорвал договор с Польшей по автоперевозкам, опубликовав в соцсети пост о том, что украинская сторона "дожала поляков".
"Подобная формулировка очень не понравилась польской стороне, которая на самом деле пошла Украине навстречу. Теперь этот не отягощенный интеллектом товарищ решил попробовать предложить натовцам "таскать для Украины каштаны из огня". Думаю, что Вашингтону такие услужливые дураки не нужны, и никто всерьез это предложение рассматривать не будет", - сказал Молохов.
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