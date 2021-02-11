https://ria.ru/20210211/koronavirus-1596946923.html

В России выявили 15 038 новых случаев коронавируса

В России выявили 15 038 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 15 038 новых случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе. РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T11:01

2021-02-11T11:01

2021-02-11T13:00

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 15 038 новых случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе.Это более чем на 500 случаев больше, чем накануне, когда сообщалось о 14 494 инфицированных, но показатель продолжает оставаться на уровне середины октября. У каждого десятого заболевание протекает без симптомов.Умерли за минувшие сутки 553 человека, выписались из больниц — 21 961. Новые случаи выявили в 84 регионах, прироста нет только на Чукотке. Больше всего их в Москве — 2040 (накануне было 1441), затем следуют Санкт-Петербург — 1127, Подмосковье — 721, Нижегородская область — 454, Воронежская — 363, Ростовская — 347, Самарская — 301, Свердловская — 284, Пермский край — 269 и Челябинская область — 266.Минимальный показатель зафиксирован в Еврейской автономной области — пять новых пациентов, а в Ненецком автономном округе и Магаданской области их по восемь.Темп прироста за сутки составил 0,37 процента. Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 4 027 748. Умерли за все время 78 687 человек, вылечились — 3 538 422.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 106,5 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 107 миллионов. Умерли 2,3 миллиона человек.Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты, Индия, Бразилия и Великобритания. Россия занимает в этом списке пятое место, опережая Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.

https://radiosputnik.ria.ru/20210211/kovid-1596864622.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество