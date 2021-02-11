https://ria.ru/20210211/kompensatsii-1597111798.html

Россия не стала оспаривать решение ЕСПЧ о компенсациях Навальному

Россия не стала оспаривать решение ЕСПЧ о компенсациях Навальному

Министерство юстиции России не стало оспаривать постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате Алексею Навальному компенсации за задержание РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T19:56

2021-02-11T19:56

2021-02-11T20:28

россия

алексей навальный

министерство юстиции рф (минюст россии)

европейский суд по правам человека

совет европы

в мире

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Министерство юстиции России не стало оспаривать постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате Алексею Навальному компенсации за задержание на протестной акции в мае 2012 года на Болотной площади, так как ЕСПЧ отказался рассматривать утверждения заявителей о нарушении Россией одной из статей Конвенции о защите прав человека и основных свобод, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) ранее удовлетворила жалобу оппозиционера Алексея Навального, присудив выплатить ему компенсацию нематериального ущерба в размере 50 тысяч евро, а также 1025 евро в качестве материального ущерба и 12 тысяч 653 евро за расходы и издержки. Жалоба Навального касалась его арестов и содержания под стражей в ходе митингов в 2012 и 2014 годах.В ведомстве отметили, что в остальной части постановления выводы ЕСПЧ основаны на устоявшейся прецедентной практике, широко применяемой по схожим делам в отношении различных государств – членов Совета Европы.

https://ria.ru/20210211/sanktsii-1596995310.html

россия

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россия, алексей навальный, министерство юстиции рф (минюст россии), европейский суд по правам человека, совет европы, в мире