Россия не стала оспаривать решение ЕСПЧ о компенсациях Навальному
19:56 11.02.2021 (обновлено: 20:28 11.02.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Министерство юстиции России не стало оспаривать постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате Алексею Навальному компенсации за задержание на протестной акции в мае 2012 года на Болотной площади, так как ЕСПЧ отказался рассматривать утверждения заявителей о нарушении Россией одной из статей Конвенции о защите прав человека и основных свобод, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) ранее удовлетворила жалобу оппозиционера Алексея Навального, присудив выплатить ему компенсацию нематериального ущерба в размере 50 тысяч евро, а также 1025 евро в качестве материального ущерба и 12 тысяч 653 евро за расходы и издержки. Жалоба Навального касалась его арестов и содержания под стражей в ходе митингов в 2012 и 2014 годах.
"Вынесенное 10 ноября 2020 года ЕСПЧ постановление по делу "Навальный и Гунько против России" не обжаловалось, поскольку ЕСПЧ отказался рассматривать утверждения заявителей о нарушении властями РФ статьи 18 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Позиция об отсутствии в действиях уполномоченных государственных органов какой-либо "политической мотивированности" при привлечении соответствующих нарушителей к ответственности представлена Минюстом России в ЕСПЧ в рамках состязательного процесса", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в остальной части постановления выводы ЕСПЧ основаны на устоявшейся прецедентной практике, широко применяемой по схожим делам в отношении различных государств – членов Совета Европы.