https://ria.ru/20210211/kipr-1596979624.html

Кипр планирует сохранить упрощенную процедуру выдачи виз россиянам

Кипр планирует сохранить упрощенную процедуру выдачи виз россиянам

Кипр продолжит выдавать визы российским гражданам в упрощенном порядке, как было и до пандемии, сообщает АТОР. РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T16:56

2021-02-11T16:56

2021-02-11T16:56

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туризм

визы

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Кипр продолжит выдавать визы российским гражданам в упрощенном порядке, как было и до пандемии, сообщает АТОР.Подать заявления на про-визы по-прежнему можно будет онлайн.По официальным правилам, оформление такого разрешения на въезд на остров занимает до пяти рабочих дней, но, по факту, консульства делали его за сутки.Таким образом, у россиян будет возможность приобрести тур в "последнюю минуту" (за семь-десять дней до поездки) и успеть пройти необходимое ПЦР-тестирование в срок.С 1 марта Кипр намерен возобновить выдачу туристических виз гражданам РФ, сообщил атташе по туризму посольства в РФ, представитель Минтуризма республики Димитрис Димитриу.Перезапуск визового процесса в России связан с планами открытия границ для путешественников из 56 стран мира, в том числе и россиян.

https://ria.ru/20210209/vizy-1596512520.html

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россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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