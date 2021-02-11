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Кипр планирует сохранить упрощенную процедуру выдачи виз россиянам
Кипр планирует сохранить упрощенную процедуру выдачи виз россиянам
Кипр продолжит выдавать визы российским гражданам в упрощенном порядке, как было и до пандемии, сообщает АТОР. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T16:56
2021-02-11T16:56
2021-02-11T16:56
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Кипр продолжит выдавать визы российским гражданам в упрощенном порядке, как было и до пандемии, сообщает АТОР.Подать заявления на про-визы по-прежнему можно будет онлайн.По официальным правилам, оформление такого разрешения на въезд на остров занимает до пяти рабочих дней, но, по факту, консульства делали его за сутки.Таким образом, у россиян будет возможность приобрести тур в "последнюю минуту" (за семь-десять дней до поездки) и успеть пройти необходимое ПЦР-тестирование в срок.С 1 марта Кипр намерен возобновить выдачу туристических виз гражданам РФ, сообщил атташе по туризму посольства в РФ, представитель Минтуризма республики Димитрис Димитриу.Перезапуск визового процесса в России связан с планами открытия границ для путешественников из 56 стран мира, в том числе и россиян.
https://ria.ru/20210209/vizy-1596512520.html
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