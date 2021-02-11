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Туризм
https://ria.ru/20210211/kipr-1596952442.html
Кипр возобновит выдачу туристических виз для россиян
Кипр возобновит выдачу туристических виз для россиян
Кипр с 1 марта возобновит выдачу туристических виз для российских граждан, сообщил РИА Новости атташе по туризму посольства Кипра в РФ, представитель Минтуризма РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T12:05
2021-02-11T12:05
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Кипр с 1 марта возобновит выдачу туристических виз для российских граждан, сообщил РИА Новости атташе по туризму посольства Кипра в РФ, представитель Минтуризма республики Димитрис Димитриу.Это будет происходить в электронном виде, сказал он.Страна будет открыта для граждан из 56 государств, которые разделят на три категории — в зависимости от их эпидемиологической обстановки. Все они должны будут пройти регистрацию на сайте CyprusFlightPass за 24 часа до вылета.Для жителей стран из "красной" группы, куда входит Россия, потребуется сдать ПЦР-тест за 72 часа до вылета и затем по прибытии в страну. Туристы из государств "оранжевой" категории (они входят в Европейскую экономическую зону) должны будут делать анализ только перед вылетом. Путешественникам из государств "зеленой" группы (страны-члены ЕС) сдавать тесты ни для въезда, ни по прибытии не потребуется. Чиновник отметил, что все анализы гости должны делать за свой счет, но выборочное тестирование по прибытии на Кипр будет бесплатным. Также иностранцы из всех групп будут освобождены от двухнедельного карантина по прибытии.Если у туриста окажется положительный результат теста на коронавирус во время его пребывания на Кипре, то путешественника отправят на лечение в медучреждение. Власти острова покроют расходы на проживание, еду и лекарства.Кипр с 21 марта 2020 года из-за пандемии прекратил международное авиасообщение. С 9 июня перелеты с некоторыми странами начали осуществляться, однако регулярного авиасообщения с Россией до сих пор нет. Осуществляются лишь еженедельные грузопассажирские рейсы, на которых запрещена перевозка туристов.
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куда можно лететь, коронавирус covid-19, куда поехать, туристы, отдых, россия, туризм, новости - туризм, кипр, виза

Кипр возобновит выдачу туристических виз для россиян

12:05 11.02.2021
 
CC0 / dimitrisvetsikas1969 / Кипр
Кипр - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
CC0 / dimitrisvetsikas1969 /
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Кипр с 1 марта возобновит выдачу туристических виз для российских граждан, сообщил РИА Новости атташе по туризму посольства Кипра в РФ, представитель Минтуризма республики Димитрис Димитриу.
Это будет происходить в электронном виде, сказал он.
Страна будет открыта для граждан из 56 государств, которые разделят на три категории — в зависимости от их эпидемиологической обстановки. Все они должны будут пройти регистрацию на сайте CyprusFlightPass за 24 часа до вылета.
Для жителей стран из "красной" группы, куда входит Россия, потребуется сдать ПЦР-тест за 72 часа до вылета и затем по прибытии в страну. Туристы из государств "оранжевой" категории (они входят в Европейскую экономическую зону) должны будут делать анализ только перед вылетом. Путешественникам из государств "зеленой" группы (страны-члены ЕС) сдавать тесты ни для въезда, ни по прибытии не потребуется.
Чиновник отметил, что все анализы гости должны делать за свой счет, но выборочное тестирование по прибытии на Кипр будет бесплатным. Также иностранцы из всех групп будут освобождены от двухнедельного карантина по прибытии.
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Кипр с 21 марта 2020 года из-за пандемии прекратил международное авиасообщение. С 9 июня перелеты с некоторыми странами начали осуществляться, однако регулярного авиасообщения с Россией до сих пор нет. Осуществляются лишь еженедельные грузопассажирские рейсы, на которых запрещена перевозка туристов.
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