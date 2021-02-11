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Россия первой в мире обнаружила на Марсе вещество с Земли
Россия первой в мире обнаружила на Марсе вещество с Земли
Российский прибор на борту орбитального аппарата миссии ExoMars-2016 впервые смог прямыми измерениями обнаружить хлороводород в атмосфере Марса, это открытие... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T09:06
2021-02-11T09:25
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институт космических исследований
российская академия наук
марс
космос - риа наука
роскосмос
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Российский прибор на борту орбитального аппарата миссии ExoMars-2016 впервые смог прямыми измерениями обнаружить хлороводород в атмосфере Марса, это открытие говорит о неизвестных ученым механизмах взаимодействия поверхности и атмосферы Красной планеты, сообщается на сайте "Роскосмоса".Отмечается, что вещество появилось во время глобальной пылевой бури, а после её окончания постепенно исчезло."Тот факт, что хлор был зарегистрирован во время пылевой бури, дает возможность предположить существование взаимодействия между поверхностью и атмосферой, который не учитывался ранее. Аналоги ему можно найти на Земле, некоторые косвенные подтверждения были найдены в лабораторных экспериментах", - приведены на сайте слова члена-корреспондента РАН, научного руководителя российского эксперимента, заместителя директора Института космических исследований РАН Олега Кораблёва.До этого момента было известно о существовании хлороводорода (HCl) на Земле и Венере. На нашей планете он попадает в воздух из моря, когда частицы морских солей превращаются в аэрозоль. На Венере он распадается в атмосфере под действием солнечного света и становится одним из главных факторов стабильности углекислотной атмосферы.Согласно двум основным гипотезам о появлении хлороводорода, его источниками могут быть частицы пыли, поднятой с поверхности, или активный вулканизм. Малое количество хлороводорода высвобождается и во время извержений на Земле. Но в таком случае увеличение концентрации этого газа должно соответствовать сейсмическим событиям на Марсе, чего ученые пока не заметили."Кроме этого, хорошее совпадение по времени с началом и окончанием пылевых бурь заставляет предположить, что источник хлора всё-таки "лежит на поверхности", - подчеркнули в "Роскосмосе".TGO (Trace Gas Orbiter, орбитальный аппарат для изучения малых газовых составляющих) — марсианский зонд, часть проекта ExoMars. Одна из основных его задач — поиск газов, которые могли бы свидетельствовать о вулканической и, возможно, биологической активности на Марсе. Их концентрация должна быть очень мала, именно поэтому от приборов на борту требуется рекордная чувствительность. Наряду с ACS этим занимается бельгийский спектрометрический комплекс NOMAD.Сам механизм "превращения" хлора из составной части марсианских минералов в газообразный хлороводород пока непонятен - как и ответ на вопрос, куда исчезает хлороводород после пылевой бури.
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земля, институт космических исследований, российская академия наук, марс, космос - риа наука, роскосмос

Россия первой в мире обнаружила на Марсе вещество с Земли

09:06 11.02.2021 (обновлено: 09:25 11.02.2021)
 
© Depositphotos / sdecoretМарс во время восхода солнца
Марс во время восхода солнца - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© Depositphotos / sdecoret
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Российский прибор на борту орбитального аппарата миссии ExoMars-2016 впервые смог прямыми измерениями обнаружить хлороводород в атмосфере Марса, это открытие говорит о неизвестных ученым механизмах взаимодействия поверхности и атмосферы Красной планеты, сообщается на сайте "Роскосмоса".
"Впервые в атмосфере Марса прямыми измерениями обнаружен хлороводород. Открытие сделал российский спектрометр Atmospheric Chemistry Suite (Комплекс для изучения химии атмосферы) космического аппарата Trace Gas Orbiter российско-европейского проекта ExoMars-2016", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вещество появилось во время глобальной пылевой бури, а после её окончания постепенно исчезло.
"Тот факт, что хлор был зарегистрирован во время пылевой бури, дает возможность предположить существование взаимодействия между поверхностью и атмосферой, который не учитывался ранее. Аналоги ему можно найти на Земле, некоторые косвенные подтверждения были найдены в лабораторных экспериментах", - приведены на сайте слова члена-корреспондента РАН, научного руководителя российского эксперимента, заместителя директора Института космических исследований РАН Олега Кораблёва.
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До этого момента было известно о существовании хлороводорода (HCl) на Земле и Венере. На нашей планете он попадает в воздух из моря, когда частицы морских солей превращаются в аэрозоль. На Венере он распадается в атмосфере под действием солнечного света и становится одним из главных факторов стабильности углекислотной атмосферы.
"Это первый случай регистрации галогенового газа в атмосфере Марса, и он — свидетель совершенно нового химического цикла, который нам предстоит понять", — заметил профессор университета Оксфорда Кевин Олсен.
Согласно двум основным гипотезам о появлении хлороводорода, его источниками могут быть частицы пыли, поднятой с поверхности, или активный вулканизм. Малое количество хлороводорода высвобождается и во время извержений на Земле. Но в таком случае увеличение концентрации этого газа должно соответствовать сейсмическим событиям на Марсе, чего ученые пока не заметили.
"Кроме этого, хорошее совпадение по времени с началом и окончанием пылевых бурь заставляет предположить, что источник хлора всё-таки "лежит на поверхности", - подчеркнули в "Роскосмосе".
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TGO (Trace Gas Orbiter, орбитальный аппарат для изучения малых газовых составляющих) — марсианский зонд, часть проекта ExoMars. Одна из основных его задач — поиск газов, которые могли бы свидетельствовать о вулканической и, возможно, биологической активности на Марсе. Их концентрация должна быть очень мала, именно поэтому от приборов на борту требуется рекордная чувствительность. Наряду с ACS этим занимается бельгийский спектрометрический комплекс NOMAD.
Сам механизм "превращения" хлора из составной части марсианских минералов в газообразный хлороводород пока непонятен - как и ответ на вопрос, куда исчезает хлороводород после пылевой бури.
 
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