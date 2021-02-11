https://ria.ru/20210211/katastrofa-1596925134.html

Си Цзиньпин предрек катастрофу всему миру при столкновении Китая и США

Си Цзиньпин предрек катастрофу всему миру при столкновении Китая и США

Председатель Китая Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом заявил, что столкновение двух стран приведет к катастрофе для всего мира. РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T06:53

2021-02-11T06:53

2021-02-11T12:36

джо байден

пекин

си цзиньпин

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сша

в мире

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ПЕКИН, 11 фев — РИА Новости. Председатель Китая Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом заявил, что столкновение двух стран приведет к катастрофе для всего мира.По его словам, сотрудничество — единственный выбор в двусторонних отношениях Пекина и Вашингтона.Он подчеркнул, что, несмотря на разные взгляды на некоторые вопросы, стороны должны разрешать разногласия на основе взаимоуважения и стремиться избегать ошибочных расчетов и суждений. Отношения США и Китая остаются напряженными. У сторон взаимные экономические претензии. Кроме того, американская администрация обвиняет КНР в недобросовестном информировании о ситуации с новым коронавирусом. Китай, в свою очередь, недоволен вмешательством Вашингтона во внутренние дела страны, в частности, в отношения Пекина и Гонконга.

https://ria.ru/20210209/klyuch-1596571128.html

пекин

китай

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джо байден, пекин, си цзиньпин, китай, сша, в мире