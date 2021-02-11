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Си Цзиньпин предрек катастрофу всему миру при столкновении Китая и США
Си Цзиньпин предрек катастрофу всему миру при столкновении Китая и США
Председатель Китая Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом заявил, что столкновение двух стран приведет к катастрофе для всего мира. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T06:53
2021-02-11T12:36
джо байден
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си цзиньпин
китай
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ПЕКИН, 11 фев — РИА Новости. Председатель Китая Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом заявил, что столкновение двух стран приведет к катастрофе для всего мира.По его словам, сотрудничество — единственный выбор в двусторонних отношениях Пекина и Вашингтона.Он подчеркнул, что, несмотря на разные взгляды на некоторые вопросы, стороны должны разрешать разногласия на основе взаимоуважения и стремиться избегать ошибочных расчетов и суждений. Отношения США и Китая остаются напряженными. У сторон взаимные экономические претензии. Кроме того, американская администрация обвиняет КНР в недобросовестном информировании о ситуации с новым коронавирусом. Китай, в свою очередь, недоволен вмешательством Вашингтона во внутренние дела страны, в частности, в отношения Пекина и Гонконга.
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джо байден, пекин, си цзиньпин, китай, сша, в мире

Си Цзиньпин предрек катастрофу всему миру при столкновении Китая и США

06:53 11.02.2021 (обновлено: 12:36 11.02.2021)
 
© AP Photo / Xinhua/Xie HuanchiПредседатель КНР Си Цзиньпин в Ухане в провинции Хубэй
Председатель КНР Си Цзиньпин в Ухане в провинции Хубэй - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© AP Photo / Xinhua/Xie Huanchi
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ПЕКИН, 11 фев — РИА Новости. Председатель Китая Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом заявил, что столкновение двух стран приведет к катастрофе для всего мира.
По его словам, сотрудничество — единственный выбор в двусторонних отношениях Пекина и Вашингтона.

"Китайско-американское сотрудничество во многом благоприятно как для США и Китая, так и для всего мира. Противостояние Китая и США абсолютно точно катастрофа для двух стран и для всего мира", — приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.

Он подчеркнул, что, несмотря на разные взгляды на некоторые вопросы, стороны должны разрешать разногласия на основе взаимоуважения и стремиться избегать ошибочных расчетов и суждений.
Отношения США и Китая остаются напряженными. У сторон взаимные экономические претензии. Кроме того, американская администрация обвиняет КНР в недобросовестном информировании о ситуации с новым коронавирусом. Китай, в свою очередь, недоволен вмешательством Вашингтона во внутренние дела страны, в частности, в отношения Пекина и Гонконга.
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