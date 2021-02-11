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Мосгорсуд вернул на рассмотрение иск Пригожина к Навальному
Мосгорсуд вернул на рассмотрение иск Пригожина к Навальному
Владимиру Милову о защите чести и достоинства, сообщает пресс-служба компании "Конкорд", принадлежащей Пригожину. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T14:45
2021-02-11T14:45
2021-02-11T17:42
евгений пригожин
фонд борьбы с коррупцией
владимир милов
алексей навальный
максим шевченко
происшествия
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Мосгорсуд в четверг вернул на рассмотрение иск бизнесмена Евгения Пригожина к Алексею Навальному и сотруднику "Фонда борьбы с коррупцией"* Владимиру Милову о защите чести и достоинства, сообщает пресс-служба компании "Конкорд", принадлежащей Пригожину.В частности, "полностью отменено" определение Черемушкинского районного суда о повторном возврате иска Пригожина к Милову и Навальному.В Мосгорсуде подтвердили РИА Новости данную информацию: "Суд постановил отменить определение, вернуть материалы на новое рассмотрение в районный суд".Минувшей осенью юристы Пригожина начали подавать иски о защите чести и достоинства к Алексею Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко и Владимиру Милову. Отмечалось, что поводом для обращений явились "публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащих клеветнические сведения".Ранее же Пригожин добился судебного решения о взыскании с Навального, Соболь и ФБК* 88 миллионов рублей. Эти деньги были взысканы с них по иску компании "Московский школьник" за утверждения в аферах с питанием школьников. Затем этот долг был выкуплен у компании лично Пригожиным. Взыскание подтверждено на уровне Верховного суда России.*Организация, включенная Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
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евгений пригожин, фонд борьбы с коррупцией, владимир милов, алексей навальный, максим шевченко, происшествия
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости.
Мосгорсуд в четверг вернул на рассмотрение иск бизнесмена Евгения Пригожина
к Алексею Навальному
и сотруднику "Фонда борьбы с коррупцией"* Владимиру Милову
о защите чести и достоинства, сообщает пресс-служба компании "Конкорд", принадлежащей Пригожину.
В частности, "полностью отменено" определение Черемушкинского районного суда о повторном возврате иска Пригожина к Милову и Навальному.
"Принято решение вернуть дело в рассмотрение. Двадцать восьмого января пресс-служба также сообщала, что Мосгорсуд в первый раз признал возврат документов необоснованным и незаконным", - говорится в релизе, выложенном в группе пресс-службы "Конкорда" в "ВКонтакте".
В Мосгорсуде подтвердили РИА Новости данную информацию: "Суд постановил отменить определение, вернуть материалы на новое рассмотрение в районный суд".
Минувшей осенью юристы Пригожина начали подавать иски о защите чести и достоинства к Алексею Навальному, Любови Соболь
, Леониду Волкову
, Максиму Шевченко
и Владимиру Милову. Отмечалось, что поводом для обращений явились "публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащих клеветнические сведения".
Ранее же Пригожин добился судебного решения о взыскании с Навального, Соболь и ФБК* 88 миллионов рублей. Эти деньги были взысканы с них по иску компании "Московский школьник" за утверждения в аферах с питанием школьников. Затем этот долг был выкуплен у компании лично Пригожиным. Взыскание подтверждено на уровне Верховного суда России.
*Организация, включенная Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.