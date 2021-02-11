https://ria.ru/20210211/isk-1596988571.html

Мосгорсуд вернул на рассмотрение иск Пригожина к Навальному

Мосгорсуд вернул на рассмотрение иск Пригожина к Навальному

Владимиру Милову о защите чести и достоинства, сообщает пресс-служба компании "Конкорд", принадлежащей Пригожину. РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T14:45

2021-02-11T14:45

2021-02-11T17:42

евгений пригожин

фонд борьбы с коррупцией

владимир милов

алексей навальный

максим шевченко

происшествия

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Мосгорсуд в четверг вернул на рассмотрение иск бизнесмена Евгения Пригожина к Алексею Навальному и сотруднику "Фонда борьбы с коррупцией"* Владимиру Милову о защите чести и достоинства, сообщает пресс-служба компании "Конкорд", принадлежащей Пригожину.В частности, "полностью отменено" определение Черемушкинского районного суда о повторном возврате иска Пригожина к Милову и Навальному.В Мосгорсуде подтвердили РИА Новости данную информацию: "Суд постановил отменить определение, вернуть материалы на новое рассмотрение в районный суд".Минувшей осенью юристы Пригожина начали подавать иски о защите чести и достоинства к Алексею Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко и Владимиру Милову. Отмечалось, что поводом для обращений явились "публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащих клеветнические сведения".Ранее же Пригожин добился судебного решения о взыскании с Навального, Соболь и ФБК* 88 миллионов рублей. Эти деньги были взысканы с них по иску компании "Московский школьник" за утверждения в аферах с питанием школьников. Затем этот долг был выкуплен у компании лично Пригожиным. Взыскание подтверждено на уровне Верховного суда России.*Организация, включенная Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210209/zakharova-1596599233.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений пригожин, фонд борьбы с коррупцией, владимир милов, алексей навальный, максим шевченко, происшествия