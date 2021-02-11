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https://ria.ru/20210211/intellekt-1596977633.html
В Сколтехе рассказали о роли искусственного интеллекта в лечении COVID-19
В Сколтехе рассказали о роли искусственного интеллекта в лечении COVID-19
Разработка Сколтеха на базе искусственного интеллекта позволила уменьшить ошибки врачей в определении степени поражения легких коронавируснй инфекцией при... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T13:39
2021-02-11T13:39
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
искусственный интеллект
сколковский институт науки и технологий
технологии
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Разработка Сколтеха на базе искусственного интеллекта позволила уменьшить ошибки врачей в определении степени поражения легких коронавируснй инфекцией при анализе снимков компьютерной томографии, сообщил РИА Новости профессор Сколтеха, учредитель стартапа "АЙРА Лабс" Михаил Беляев.Специалисты разработали компьютерное обеспечение на базе искусственного интеллекта, которое автоматизирует процесс обработки компьютерной томографии грудной клетки и выявляет очаги COVID-19."При анализе данных, собранных в начале пандемии, мы наблюдали, что врачи склонны переоценивать объем поражения легких, причем иногда значительно, на десятки процентов. По всей видимости, врач видит на каком-то анатомическом уровне сильное поражение и подсознательно считает, что в остальных легких поражение такое же тяжелое, хотя они могут быть почти чистыми и реальный процент поражения может быть существенно ниже. Использование продукта компании позволяет получить объективную оценку реальной доли поражения и степени тяжести", - сказал Беляев.Как пояснил разработчик, все изображения с диагностического оборудования поступали в единое облачное хранилище, к которому был подключен сервис. По его словам, общее время анализа с учетом передачи данных в среднем составляло две минуты, через этот промежуток времени результат автоматической обработки становился доступен врачу-рентгенологу."В прошлом году мы обработали более 100 тысяч исследований, на пике пандемии дневной поток составлял 6 тысяч исследований, то есть до двух терабайт данных", - сказал Беляев.Собеседник агентства отметил, что во время пандемии число проводимых КТ в Москве выросло в несколько раз, колоссальным образом повысив нагрузку на врачей-рентгенологов. По результатам эксперимента, согласно данным центра диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы, технологии компьютерного зрения позволили сократить время подготовки заключения в среднем на семь минут. Если исходить из того, что ежедневно проводилось 5-6 тысяч исследований, то искусственный интеллект экономил до 700 часов ежедневно.Беляев отметил, что 10 февраля врачи со всей России открыли доступ к платформе HUB, на которой будет размещен сервис по обработке снимков искусственным интеллектом. После регистрации и верификации врачи смогут загружать свои изображения для получения консультации у сервисов искусственного интеллекта. На настоящий момент на платформе HUB доступен сервис по выявлению очагов коронавирусной инфекции.
https://ria.ru/20210211/plazma-1596974279.html
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коронавирус covid-19, россия, искусственный интеллект, сколковский институт науки и технологий, технологии

В Сколтехе рассказали о роли искусственного интеллекта в лечении COVID-19

13:39 11.02.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВременный госпиталь для пациентов с COVID-19 в Крылатском
Временный госпиталь для пациентов с COVID-19 в Крылатском - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Разработка Сколтеха на базе искусственного интеллекта позволила уменьшить ошибки врачей в определении степени поражения легких коронавируснй инфекцией при анализе снимков компьютерной томографии, сообщил РИА Новости профессор Сколтеха, учредитель стартапа "АЙРА Лабс" Михаил Беляев.
Специалисты разработали компьютерное обеспечение на базе искусственного интеллекта, которое автоматизирует процесс обработки компьютерной томографии грудной клетки и выявляет очаги COVID-19.
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"При анализе данных, собранных в начале пандемии, мы наблюдали, что врачи склонны переоценивать объем поражения легких, причем иногда значительно, на десятки процентов. По всей видимости, врач видит на каком-то анатомическом уровне сильное поражение и подсознательно считает, что в остальных легких поражение такое же тяжелое, хотя они могут быть почти чистыми и реальный процент поражения может быть существенно ниже. Использование продукта компании позволяет получить объективную оценку реальной доли поражения и степени тяжести", - сказал Беляев.
Как пояснил разработчик, все изображения с диагностического оборудования поступали в единое облачное хранилище, к которому был подключен сервис. По его словам, общее время анализа с учетом передачи данных в среднем составляло две минуты, через этот промежуток времени результат автоматической обработки становился доступен врачу-рентгенологу.
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"В прошлом году мы обработали более 100 тысяч исследований, на пике пандемии дневной поток составлял 6 тысяч исследований, то есть до двух терабайт данных", - сказал Беляев.
Собеседник агентства отметил, что во время пандемии число проводимых КТ в Москве выросло в несколько раз, колоссальным образом повысив нагрузку на врачей-рентгенологов. По результатам эксперимента, согласно данным центра диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы, технологии компьютерного зрения позволили сократить время подготовки заключения в среднем на семь минут. Если исходить из того, что ежедневно проводилось 5-6 тысяч исследований, то искусственный интеллект экономил до 700 часов ежедневно.
Беляев отметил, что 10 февраля врачи со всей России открыли доступ к платформе HUB, на которой будет размещен сервис по обработке снимков искусственным интеллектом. После регистрации и верификации врачи смогут загружать свои изображения для получения консультации у сервисов искусственного интеллекта. На настоящий момент на платформе HUB доступен сервис по выявлению очагов коронавирусной инфекции.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияИскусственный интеллектСколковский институт науки и технологийТехнологии
 
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