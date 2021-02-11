https://ria.ru/20210211/integratsiya-1596990570.html
Лукашенко заявил о попытках извне сорвать интеграцию России и Белоруссии
Лукашенко заявил о попытках извне сорвать интеграцию России и Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что внешние силы попытаются синхронизировать протесты в республике и РФ, чтобы сорвать интеграционные... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T14:57
2021-02-11T14:57
2021-02-11T14:59
всебелорусское народное собрание
россия
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 11 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что внешние силы попытаются синхронизировать протесты в республике и РФ, чтобы сорвать интеграционные проекты.По его словам, "в этих обстоятельствах, только сплотившись, мы сохраним устойчивость наших стран". "От связки Беларусь-Россия … зависит мирное и стабильное будущее региона. От нашего единства с Россией все будет зависеть", - считает Лукашенко.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций протеста силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. Акции продолжаются до сих пор. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении протестов с улиц во дворы.Несогласованные протестные акции прошли и в России: сначала 23 января в разных городах страны, а потом 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по делу Алексея Навального. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".Лукашенко заявлял, что протесты в России и Белоруссии взаимосвязаны. Он не раз говорил, что координаторам протестов в республике, находящимся на Западе, Белоруссия нужна как трамплин для атаки на РФ.
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всебелорусское народное собрание, россия, александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 11 фев – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
не исключил, что внешние силы попытаются синхронизировать протесты в республике и РФ, чтобы сорвать интеграционные проекты.
"Сегодня раскачивают и Россию. Попытки организовать, информационно раскрутить там массовые протесты, а потом, возможно, синхронизировать их с белорусскими митингами, подтверждает нацеленность внешних сил в том числе и на срыв интеграционных проектов", - сказал Лукашенко в четверг в Минске во время Всебелорусского народного собрания.
По его словам, "в этих обстоятельствах, только сплотившись, мы сохраним устойчивость наших стран". "От связки Беларусь-Россия … зависит мирное и стабильное будущее региона. От нашего единства с Россией все будет зависеть", - считает Лукашенко.
Он также заявил, что пока Белоруссия и Россия стоят плечом к плечу, никто их "на колени не поставит и не наклонит". "Исхожу из того, что и Беларусь для России будет оставаться абсолютным приоритетом. Уверен, что и с ее стороны будет честное понимание наших стремлений к сотрудничеству с другими странами", - сказал Лукашенко.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций протеста силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. Акции продолжаются до сих пор. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении протестов с улиц во дворы.
Несогласованные протестные акции прошли и в России: сначала 23 января в разных городах страны, а потом 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по делу Алексея Навального
. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин
подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
Лукашенко заявлял, что протесты в России и Белоруссии взаимосвязаны. Он не раз говорил, что координаторам протестов в республике, находящимся на Западе, Белоруссия нужна как трамплин для атаки на РФ.