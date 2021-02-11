https://ria.ru/20210211/integratsiya-1596990570.html

Лукашенко заявил о попытках извне сорвать интеграцию России и Белоруссии

Лукашенко заявил о попытках извне сорвать интеграцию России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что внешние силы попытаются синхронизировать протесты в республике и РФ, чтобы сорвать интеграционные... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T14:57

2021-02-11T14:57

2021-02-11T14:59

всебелорусское народное собрание

россия

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 11 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что внешние силы попытаются синхронизировать протесты в республике и РФ, чтобы сорвать интеграционные проекты.По его словам, "в этих обстоятельствах, только сплотившись, мы сохраним устойчивость наших стран". "От связки Беларусь-Россия … зависит мирное и стабильное будущее региона. От нашего единства с Россией все будет зависеть", - считает Лукашенко.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций протеста силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. Акции продолжаются до сих пор. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении протестов с улиц во дворы.Несогласованные протестные акции прошли и в России: сначала 23 января в разных городах страны, а потом 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по делу Алексея Навального. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".Лукашенко заявлял, что протесты в России и Белоруссии взаимосвязаны. Он не раз говорил, что координаторам протестов в республике, находящимся на Западе, Белоруссия нужна как трамплин для атаки на РФ.

https://ria.ru/20210211/pravo-1596978570.html

https://ria.ru/20210129/lukashenko-1595171392.html

россия

белоруссия

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всебелорусское народное собрание, россия, александр лукашенко, белоруссия, в мире