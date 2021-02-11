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https://ria.ru/20210211/gretsiya-1596940007.html
Премьер-министр Греции назвал ожидаемый срок начала туристического сезона
Премьер-министр Греции назвал ожидаемый срок начала туристического сезона
Туристический сезон в этом году будет намного лучше, чем в прошлом, первые гости могут приехать в Грецию уже в конце марта – начале апреля, заявил... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T14:16
2021-02-11T14:16
биньямин нетаньяху
куда можно лететь
куда поехать
туристы
отдых
туризм
коронавирус covid-19
туризм
кириакос мицотакис
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АФИНЫ, 11 фев — РИА Новости. Туристический сезон в этом году будет намного лучше, чем в прошлом, первые гости могут приехать в Грецию уже в конце марта – начале апреля, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью телеканалу Skai.Он опроверг слухи о том, что туристический сезон начнется в августе."В прошлом году мы с трудом вышли на 25 процентов от обычного уровня турпотока. В этом году будет намного, намного лучше. Возможно, у нас уже будут путешественники с конца марта — начала апреля. В 2020-ом первых отдыхающих мы увидели в июне", — сказал Мицотакис.Он посетил Израиль и обсудил с премьером этой страны Биньямином Нетаньяху введение "зеленых паспортов" для сделавших прививку от коронавируса туристов, чтобы они смогли беспрепятственно въезжать в Грецию. Израильский рынок является одним из главных для греческого турсектора.Мицотакис вновь высказался за введение сертификата вакцинации и сказал, что по мере успешной борьбы с пандемией и восстановления экономики люди будут больше путешествовать."Я думаю, что люди будут готовы тратить больше денег, покупать продукты, вещи и услуги, которые не могут приобрести сейчас. Мы хотим, чтобы греки ездили по Греции, чтобы европейцы, американцы, русские, которые не приехали в прошлом году, посетили нас в этом. Вот почему я настаиваю на свидетельстве о вакцинации", — сказал он.Сертификат — это бумага с QR-кодом, которая доказывает, что гражданину была поставлена прививка. Предполагается, что он освободит прибывшего в Грецию гостя от карантина и дополнительных тестов. По словам политика, было бы хорошо ввести единый для ЕС образец этого документа. "Если он не станет единым, мы будем делать это на двусторонней основе со всеми интересующими нас странами", — сказал премьер Греции.
https://ria.ru/20210208/siyanie-1590541024.html
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биньямин нетаньяху, куда можно лететь, куда поехать, туристы, отдых, коронавирус covid-19, туризм, кириакос мицотакис, новости - туризм, греция, израиль

Премьер-министр Греции назвал ожидаемый срок начала туристического сезона

14:16 11.02.2021
 
© РИА Новости / Мария СеливановаФессалия, Греция
Фессалия, Греция - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Мария Селиванова
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 11 фев — РИА Новости. Туристический сезон в этом году будет намного лучше, чем в прошлом, первые гости могут приехать в Грецию уже в конце марта – начале апреля, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью телеканалу Skai.
Он опроверг слухи о том, что туристический сезон начнется в августе.
"В прошлом году мы с трудом вышли на 25 процентов от обычного уровня турпотока. В этом году будет намного, намного лучше. Возможно, у нас уже будут путешественники с конца марта — начала апреля. В 2020-ом первых отдыхающих мы увидели в июне", — сказал Мицотакис.
Он посетил Израиль и обсудил с премьером этой страны Биньямином Нетаньяху введение "зеленых паспортов" для сделавших прививку от коронавируса туристов, чтобы они смогли беспрепятственно въезжать в Грецию. Израильский рынок является одним из главных для греческого турсектора.
Мицотакис вновь высказался за введение сертификата вакцинации и сказал, что по мере успешной борьбы с пандемией и восстановления экономики люди будут больше путешествовать.
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"Я думаю, что люди будут готовы тратить больше денег, покупать продукты, вещи и услуги, которые не могут приобрести сейчас. Мы хотим, чтобы греки ездили по Греции, чтобы европейцы, американцы, русские, которые не приехали в прошлом году, посетили нас в этом. Вот почему я настаиваю на свидетельстве о вакцинации", — сказал он.
Сертификат — это бумага с QR-кодом, которая доказывает, что гражданину была поставлена прививка. Предполагается, что он освободит прибывшего в Грецию гостя от карантина и дополнительных тестов. По словам политика, было бы хорошо ввести единый для ЕС образец этого документа. "Если он не станет единым, мы будем делать это на двусторонней основе со всеми интересующими нас странами", — сказал премьер Греции.
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