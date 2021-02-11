https://ria.ru/20210211/flint-1596922034.html

Умер владелец мужского журнала Hustler Ларри Флинт

Умер владелец мужского журнала Hustler Ларри Флинт

Владелец американского порнографического журнала Hustler Ларри Флинт скончался в возрасте 78 лет, сообщает издание TMZ со ссылкой на источники в его семье. РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T03:57

2021-02-11T03:57

2021-02-11T03:57

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Владелец американского порнографического журнала Hustler Ларри Флинт скончался в возрасте 78 лет, сообщает издание TMZ со ссылкой на источники в его семье.Согласно источнику, Флинт скончался в среду в Лос-Анджелесе, причиной смерти стала сердечная недостаточность.В октябре 2017 года Флинт предложил 10 миллионов долларов за информацию, которая позволила бы провести импичмент занимавшему на тот момент пост президента США Дональду Трампу.Первый номер журнала Hustler был издан Флинтом в 1974 году. Этот журнал, публикующий откровенные женские фотографии, принес Флинту известность и бесчисленные судебные тяжбы. В марте 1978 года серийный убийца Джозеф Пол Франклин выстрелил во владельца Hustler во дворе здания суда, где проходили слушания по делу Флинта, который обвинялся в распространении непристойных материалов.После полученного ранения Флинт, которому тогда было 35 лет, стал инвалидом и с тех пор передвигался в инвалидной коляске. В 1996 году режиссер Милош Форман снял по биографии издателя фильм "Народ против Ларри Флинта", который получил "Золотого медведя", главную награду Берлинского кинофестиваля.

https://ria.ru/20210205/akter-1596254961.html

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дональд трамп, лос-анджелес, милош форман, сша, в мире