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Опубликованы демоверсии экзаменов для выпускников, не поступающих в вузы
Опубликованы демоверсии экзаменов для выпускников, не поступающих в вузы
Федеральный институт педагогических измерений опубликовал на своем сайте проекты контрольных измерительных материалов государственного выпускного экзамена... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T10:34
2021-02-11T10:38
социальный навигатор
сн_образование
россия
единый государственный экзамен (егэ)
федеральный институт педагогических измерений (фипи)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
елена котова
образование - общество
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Федеральный институт педагогических измерений опубликовал на своем сайте проекты контрольных измерительных материалов государственного выпускного экзамена (ГВЭ), который будут сдавать для получения аттестата выпускники 11 классов, не планирующие поступление в вузы, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.Как напомнили в ведомстве, в 2020-21 учебном году, с учетом эпидемической ситуации, было решено внести изменения в проведении государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов. Одиннадцатиклассникам предоставлена возможность выбора формы итоговой аттестации – ЕГЭ или ГВЭ.Для получения аттестата выпускникам, поступающим в вузы в этом году, достаточно будет получить положительный результат ЕГЭ по русскому языку. Тем выпускникам, которые не планируют поступление в вузы, для получения аттестата нужно будет сдать ГВЭ по двум предметам: русскому языку и математике.Как отметила замдиректора ФИПИ Ольга Котова, в практике Рособрнадзора принято объявлять структуру и содержание экзаменационных моделей до начала учебного года, в августе."Но поскольку решение о проведении ГВЭ для выпускников, не планирующих поступление в вуз, было принято позже, экзаменационные модели ГВЭ для них сформированы на основе уже хорошо известных обучающимся и учителям контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку и базовой математике", - приводит пресс-служба Рособонадзора слова Котовой.ГВЭ по русскому языку будут содержать 24 задания с кратким ответом базового уровня из ЕГЭ по русскому языку. В совокупности с традиционной формой итогового сочинения эта модель обеспечит контроль освоения системы русского языка и практической грамотности выпускников средней школы.ГВЭ по математике будут содержать 14 заданий с кратким ответом из ЕГЭ по математике базового уровня. Задания будут представлять различные разделы курса математики и позволят оценить освоение необходимых требований к базовому уровню среднего общего образования по математике.Опубликованные документы будут определять содержание КИМ только для выпускников, выбравших форму ГВЭ, так как они не планируют поступление в вузы. Экзамены по русскому языку и математике для категорий участников, которые традиционно имеют право сдавать ГИА-11 в форме ГВЭ, например, участников с ограниченными возможностями здоровья, будут проводиться по соответствующим демонстрационным материалам для указанной категории участников экзамена, размещенным на сайте ФИПИ осенью 2020 года.Проведение основного периода ГВЭ-11 в 2021 году запланировано с 25 мая по 10 июня. Проектом расписания предусмотрены также два дополнительных периода проведения ГВЭ-11. 13 июля и 17 июля ГВЭ по русскому языку и математике смогут сдать участники, пропустившие экзамены в основной период по болезни или иной уважительной причине. Кроме того, 3-17 сентября в проекте расписания предусмотрен еще один дополнительный период, когда ГВЭ также смогут сдать участники, пропустившие экзамены по уважительной причине ранее, и участники, не преодолевшие минимальный порог на ЕГЭ по русскому языку.
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социальный навигатор, сн_образование, россия, единый государственный экзамен (егэ), федеральный институт педагогических измерений (фипи), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), елена котова, образование - общество

Опубликованы демоверсии экзаменов для выпускников, не поступающих в вузы

10:34 11.02.2021 (обновлено: 10:38 11.02.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСдача досрочного ЕГЭ
Сдача досрочного ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Федеральный институт педагогических измерений опубликовал на своем сайте проекты контрольных измерительных материалов государственного выпускного экзамена (ГВЭ), который будут сдавать для получения аттестата выпускники 11 классов, не планирующие поступление в вузы, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
Как напомнили в ведомстве, в 2020-21 учебном году, с учетом эпидемической ситуации, было решено внести изменения в проведении государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов. Одиннадцатиклассникам предоставлена возможность выбора формы итоговой аттестации – ЕГЭ или ГВЭ.
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Предварительное расписание ЕГЭ на 2021 год
Для получения аттестата выпускникам, поступающим в вузы в этом году, достаточно будет получить положительный результат ЕГЭ по русскому языку. Тем выпускникам, которые не планируют поступление в вузы, для получения аттестата нужно будет сдать ГВЭ по двум предметам: русскому языку и математике.
Как отметила замдиректора ФИПИ Ольга Котова, в практике Рособрнадзора принято объявлять структуру и содержание экзаменационных моделей до начала учебного года, в августе.
"Но поскольку решение о проведении ГВЭ для выпускников, не планирующих поступление в вуз, было принято позже, экзаменационные модели ГВЭ для них сформированы на основе уже хорошо известных обучающимся и учителям контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку и базовой математике", - приводит пресс-служба Рособонадзора слова Котовой.
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ГВЭ по русскому языку будут содержать 24 задания с кратким ответом базового уровня из ЕГЭ по русскому языку. В совокупности с традиционной формой итогового сочинения эта модель обеспечит контроль освоения системы русского языка и практической грамотности выпускников средней школы.
ГВЭ по математике будут содержать 14 заданий с кратким ответом из ЕГЭ по математике базового уровня. Задания будут представлять различные разделы курса математики и позволят оценить освоение необходимых требований к базовому уровню среднего общего образования по математике.
Опубликованные документы будут определять содержание КИМ только для выпускников, выбравших форму ГВЭ, так как они не планируют поступление в вузы. Экзамены по русскому языку и математике для категорий участников, которые традиционно имеют право сдавать ГИА-11 в форме ГВЭ, например, участников с ограниченными возможностями здоровья, будут проводиться по соответствующим демонстрационным материалам для указанной категории участников экзамена, размещенным на сайте ФИПИ осенью 2020 года.
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Проведение основного периода ГВЭ-11 в 2021 году запланировано с 25 мая по 10 июня. Проектом расписания предусмотрены также два дополнительных периода проведения ГВЭ-11. 13 июля и 17 июля ГВЭ по русскому языку и математике смогут сдать участники, пропустившие экзамены в основной период по болезни или иной уважительной причине. Кроме того, 3-17 сентября в проекте расписания предусмотрен еще один дополнительный период, когда ГВЭ также смогут сдать участники, пропустившие экзамены по уважительной причине ранее, и участники, не преодолевшие минимальный порог на ЕГЭ по русскому языку.
 
Социальный навигаторСН_ОбразованиеРоссияЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ)Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Елена КотоваОбразование - Общество
 
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