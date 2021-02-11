https://ria.ru/20210211/ekzameny-1596941836.html

Опубликованы демоверсии экзаменов для выпускников, не поступающих в вузы

Опубликованы демоверсии экзаменов для выпускников, не поступающих в вузы

Федеральный институт педагогических измерений опубликовал на своем сайте проекты контрольных измерительных материалов государственного выпускного экзамена... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T10:34

2021-02-11T10:34

2021-02-11T10:38

социальный навигатор

сн_образование

россия

единый государственный экзамен (егэ)

федеральный институт педагогических измерений (фипи)

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

елена котова

образование - общество

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Федеральный институт педагогических измерений опубликовал на своем сайте проекты контрольных измерительных материалов государственного выпускного экзамена (ГВЭ), который будут сдавать для получения аттестата выпускники 11 классов, не планирующие поступление в вузы, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.Как напомнили в ведомстве, в 2020-21 учебном году, с учетом эпидемической ситуации, было решено внести изменения в проведении государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов. Одиннадцатиклассникам предоставлена возможность выбора формы итоговой аттестации – ЕГЭ или ГВЭ.Для получения аттестата выпускникам, поступающим в вузы в этом году, достаточно будет получить положительный результат ЕГЭ по русскому языку. Тем выпускникам, которые не планируют поступление в вузы, для получения аттестата нужно будет сдать ГВЭ по двум предметам: русскому языку и математике.Как отметила замдиректора ФИПИ Ольга Котова, в практике Рособрнадзора принято объявлять структуру и содержание экзаменационных моделей до начала учебного года, в августе."Но поскольку решение о проведении ГВЭ для выпускников, не планирующих поступление в вуз, было принято позже, экзаменационные модели ГВЭ для них сформированы на основе уже хорошо известных обучающимся и учителям контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку и базовой математике", - приводит пресс-служба Рособонадзора слова Котовой.ГВЭ по русскому языку будут содержать 24 задания с кратким ответом базового уровня из ЕГЭ по русскому языку. В совокупности с традиционной формой итогового сочинения эта модель обеспечит контроль освоения системы русского языка и практической грамотности выпускников средней школы.ГВЭ по математике будут содержать 14 заданий с кратким ответом из ЕГЭ по математике базового уровня. Задания будут представлять различные разделы курса математики и позволят оценить освоение необходимых требований к базовому уровню среднего общего образования по математике.Опубликованные документы будут определять содержание КИМ только для выпускников, выбравших форму ГВЭ, так как они не планируют поступление в вузы. Экзамены по русскому языку и математике для категорий участников, которые традиционно имеют право сдавать ГИА-11 в форме ГВЭ, например, участников с ограниченными возможностями здоровья, будут проводиться по соответствующим демонстрационным материалам для указанной категории участников экзамена, размещенным на сайте ФИПИ осенью 2020 года.Проведение основного периода ГВЭ-11 в 2021 году запланировано с 25 мая по 10 июня. Проектом расписания предусмотрены также два дополнительных периода проведения ГВЭ-11. 13 июля и 17 июля ГВЭ по русскому языку и математике смогут сдать участники, пропустившие экзамены в основной период по болезни или иной уважительной причине. Кроме того, 3-17 сентября в проекте расписания предусмотрен еще один дополнительный период, когда ГВЭ также смогут сдать участники, пропустившие экзамены по уважительной причине ранее, и участники, не преодолевшие минимальный порог на ЕГЭ по русскому языку.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, россия, единый государственный экзамен (егэ), федеральный институт педагогических измерений (фипи), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), елена котова, образование - общество