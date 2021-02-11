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Разработчик барокамер оценил перспективы применения жидкостного дыхания
Разработчик барокамер оценил перспективы применения жидкостного дыхания
Технология жидкостного дыхания непригодна для спасения подводников из-за неприспособленности к этому легких человека, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T09:47
2021-02-11T10:03
россия
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Технология жидкостного дыхания непригодна для спасения подводников из-за неприспособленности к этому легких человека, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор Специального конструкторского бюро при Институте медико-биологических проблем РАН (разработчик барокамер для ВМФ) Алексей Логунов."Первыми разработками жидкостного дыхания начало заниматься 40-е НИИ около 30 лет назад. Успешные опыты проводились с собаками, одну из которых я видел сам живой и здоровой. Однако тогда ученые НИИ определили, что эта система непригодна для спасения подводников", - сказал он.По словам ученого, во-первых, легочная мускулатура человека не приспособлена к дыханию жидкостью, а во-вторых, нет возможности обеспечить циркуляцию дыхательной смеси в течении длительного времени. "В аварийной ситуации спасения подводников заполнение легких жидкостью и выведение ее после всплытия крайне проблематично", - отметил Логунов.Ученый рассказал, что для спасения подводников конструкторами СКБ разработаны барокомплексы, которые по своим техническим характеристикам являются лучшими не только в России, но и за рубежом. Они позволяют проводить все необходимое лечение и эксплуатируются практически на всех крупных базах ВМФ.В то же время, отметил Логунов, технология жидкостного дыхания перспективна для медицинских нужд - для лечения пневмоний тяжелой формы, новой коронавирусной инфекции COVID-19.Разработкой технологии жидкостного дыхания в настоящее время занимается Фонд перспективных исследований. Он вплотную подошел к тестированию технологии с участием человека, но натолкнулся на одно препятствие – жидкость для испытаний с участием людей должна пройти соответствующую сертификацию в качестве фармацевтической субстанции.Между тем, испытания уже проведены на животных - грызунах и собаках. Они проводились в емкостях, заполненных специальным дыхательным раствором.Предполагается, что использование жидкостного дыхания позволит человеку практически без задержки выйти на поверхность с глубины порядка километра и избежать кессонной болезни. Для сравнения, в обычных условиях подъем с глубины 400 метров занимает около 20 суток.Также сообщалось о перспективах использования технологии в медицине - для охлаждения тела человека при травмах, лечении травм и заболеваний легких, в том числе связанных с COVID-19.Читайте полный текст интервью Алексея Логунова &gt;&gt;
https://ria.ru/20210118/taksa-1593453141.html
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россия, фонд перспективных исследований, открытия - риа наука, российская академия наук

Разработчик барокамер оценил перспективы применения жидкостного дыхания

09:47 11.02.2021 (обновлено: 10:03 11.02.2021)
 
© Фото : из личного архива Алексея ЛогуновДиректор СКБ при Институте медико-биологических проблем РАН Алексей Логунов
Директор СКБ при Институте медико-биологических проблем РАН Алексей Логунов - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© Фото : из личного архива Алексея Логунов
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Технология жидкостного дыхания непригодна для спасения подводников из-за неприспособленности к этому легких человека, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор Специального конструкторского бюро при Институте медико-биологических проблем РАН (разработчик барокамер для ВМФ) Алексей Логунов.
"Первыми разработками жидкостного дыхания начало заниматься 40-е НИИ около 30 лет назад. Успешные опыты проводились с собаками, одну из которых я видел сам живой и здоровой. Однако тогда ученые НИИ определили, что эта система непригодна для спасения подводников", - сказал он.
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По словам ученого, во-первых, легочная мускулатура человека не приспособлена к дыханию жидкостью, а во-вторых, нет возможности обеспечить циркуляцию дыхательной смеси в течении длительного времени. "В аварийной ситуации спасения подводников заполнение легких жидкостью и выведение ее после всплытия крайне проблематично", - отметил Логунов.
Ученый рассказал, что для спасения подводников конструкторами СКБ разработаны барокомплексы, которые по своим техническим характеристикам являются лучшими не только в России, но и за рубежом. Они позволяют проводить все необходимое лечение и эксплуатируются практически на всех крупных базах ВМФ.
В то же время, отметил Логунов, технология жидкостного дыхания перспективна для медицинских нужд - для лечения пневмоний тяжелой формы, новой коронавирусной инфекции COVID-19.
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Разработкой технологии жидкостного дыхания в настоящее время занимается Фонд перспективных исследований. Он вплотную подошел к тестированию технологии с участием человека, но натолкнулся на одно препятствие – жидкость для испытаний с участием людей должна пройти соответствующую сертификацию в качестве фармацевтической субстанции.
Между тем, испытания уже проведены на животных - грызунах и собаках. Они проводились в емкостях, заполненных специальным дыхательным раствором.
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Предполагается, что использование жидкостного дыхания позволит человеку практически без задержки выйти на поверхность с глубины порядка километра и избежать кессонной болезни. Для сравнения, в обычных условиях подъем с глубины 400 метров занимает около 20 суток.
Также сообщалось о перспективах использования технологии в медицине - для охлаждения тела человека при травмах, лечении травм и заболеваний легких, в том числе связанных с COVID-19.
Читайте полный текст интервью Алексея Логунова >>
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