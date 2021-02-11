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Суд избрал меру пресечения подростку за драку с омоновцами
Суд избрал меру пресечения подростку за драку с омоновцами
Пресненский суд Москвы в четверг запретил ряд действий несовершеннолетнему, который во время несогласованной акции подрался с сотрудниками ОМОНа, а видеозапись... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T18:30
2021-02-11T18:30
2021-02-11T22:01
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Пресненский суд Москвы в четверг запретил ряд действий несовершеннолетнему, который во время несогласованной акции подрался с сотрудниками ОМОНа, а видеозапись этого разошлась по сети, сообщила РИА новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.Обычно в таких случаях суд запрещает посещать публичные мероприятия, а также покидать местожительство в ночное время.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.
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россия, омон россии, алексей навальный, москва, происшествия