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Байден провел первый телефонный разговор с Си Цзиньпином
Байден провел первый телефонный разговор с Си Цзиньпином
Президент США Джо Байден в первом телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что обеспокоен действиями Пекина и будет защищать интересы США, РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T05:20
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вашингтон
китай
сша
си цзиньпин
джо байден
пекин
в мире
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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден в первом телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что обеспокоен действиями Пекина и будет защищать интересы США, сообщил Белый дом."Президент Байден подчеркнул свою фундаментальную озабоченность относительно принудительных и нечестных экономических действий Пекина, преследований в Гонконге, нарушения прав человека в Синьцзяне и все более настойчивых действий (КНР) в регионе, в том числе в отношении Тайваня", - сообщили в Белом доме."Лидеры также обменялись мнениями относительно противостояния пандемии COVID-19 и общих вызовов глобальному здравоохранению, климатические изменения и нераспространение оружия", - добавил в Белом доме."Президент Байден обещал добиваться практичного, ориентированного на результат общения (с КНР) там, где это соответствует интересам американцев и наших союзников", - заключили в Белом доме.
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вашингтон, китай, сша, си цзиньпин, джо байден, пекин, в мире

Байден провел первый телефонный разговор с Си Цзиньпином

05:20 11.02.2021 (обновлено: 05:35 11.02.2021)
 
© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Джо Байден выступает с программной речью по вопросам внешней политики в Государственном департамент в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает с программной речью по вопросам внешней политики в Государственном департамент в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© REUTERS / Tom Brenner
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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден в первом телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что обеспокоен действиями Пекина и будет защищать интересы США, сообщил Белый дом.
"Президент Байден подтвердил, что его приоритетами является защита безопасности, процветания, здоровья и образа жизни американцев, а также защита свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", - говорится в сообщении.
"Президент Байден подчеркнул свою фундаментальную озабоченность относительно принудительных и нечестных экономических действий Пекина, преследований в Гонконге, нарушения прав человека в Синьцзяне и все более настойчивых действий (КНР) в регионе, в том числе в отношении Тайваня", - сообщили в Белом доме.
"Лидеры также обменялись мнениями относительно противостояния пандемии COVID-19 и общих вызовов глобальному здравоохранению, климатические изменения и нераспространение оружия", - добавил в Белом доме.
"Президент Байден обещал добиваться практичного, ориентированного на результат общения (с КНР) там, где это соответствует интересам американцев и наших союзников", - заключили в Белом доме.
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