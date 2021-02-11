https://ria.ru/20210211/deystviya-1596923769.html

Байден провел первый телефонный разговор с Си Цзиньпином

Байден провел первый телефонный разговор с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден в первом телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что обеспокоен действиями Пекина и будет защищать интересы США, РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T05:20

2021-02-11T05:20

2021-02-11T05:35

вашингтон

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сша

си цзиньпин

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пекин

в мире

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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден в первом телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что обеспокоен действиями Пекина и будет защищать интересы США, сообщил Белый дом."Президент Байден подчеркнул свою фундаментальную озабоченность относительно принудительных и нечестных экономических действий Пекина, преследований в Гонконге, нарушения прав человека в Синьцзяне и все более настойчивых действий (КНР) в регионе, в том числе в отношении Тайваня", - сообщили в Белом доме."Лидеры также обменялись мнениями относительно противостояния пандемии COVID-19 и общих вызовов глобальному здравоохранению, климатические изменения и нераспространение оружия", - добавил в Белом доме."Президент Байден обещал добиваться практичного, ориентированного на результат общения (с КНР) там, где это соответствует интересам американцев и наших союзников", - заключили в Белом доме.

https://ria.ru/20210209/klyuch-1596571128.html

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китай

сша

пекин

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вашингтон, китай, сша, си цзиньпин, джо байден, пекин, в мире