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Мосгорсуд засекретил свидетеля по делу Голунова
Мосгорсуд засекретил свидетеля по делу Голунова
Мосгорсуд закрыл заседание по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках, котором будет допрошен свидетель и исследованы тома дела под грифом... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T13:39
2021-02-11T13:39
денис коновалов
гумвд
андрей пучков
следственный комитет россии (ск рф)
александр коновалов
москва
происшествия
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Мосгорсуд закрыл заседание по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках, котором будет допрошен свидетель и исследованы тома дела под грифом "совершенно секретно", передает корреспондент РИА Новости.Прокурор заявила в суде, что планирует исследовать сведения, содержащие гостайну, а также допросить некого свидетеля Матвеева.Голунова задержали в Москве в июне 2019 года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.Впоследствии ряд сотрудников полиции, включая двух генералов - главу управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова - уволили по решению министра внутренних дел Владимира Колокольцева, а против пятерых из них возбудили уголовное дело. Бывшие борцы с наркотиками из УВД по Западному округу Москвы Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец обвиняются в превышении полномочий, фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков в составе группы.Все, кроме давшего показания на коллег Коновалова, находятся в СИЗО. Согласно обвинению, заказчика у преступления не было - наркотики подбросили по карьерным мотивам, чтобы "повысить показатели".В декабре на заседании суда Коновалов полностью признал вину, Уметбаев - "только в том, что дал пощечину Голунову". Сергалиев сделал упор на категорическом несогласии "с тем, что вступил в преступную группу". Феофанов кратко обозначил, что виновным ни в чем себя не считает. Их бывший начальник Ляховец, которого СК считает организатором провокации, назвал обвинение "нагромождением обстоятельств и событий" и "полетом фантазии".
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денис коновалов, гумвд, андрей пучков, следственный комитет россии (ск рф), александр коновалов, москва, происшествия

Мосгорсуд засекретил свидетеля по делу Голунова

13:39 11.02.2021
 
© АГН "Москва" / Александр АвиловЖурналист Иван Голунов в Мосгорсуде
Журналист Иван Голунов в Мосгорсуде - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Мосгорсуд закрыл заседание по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках, котором будет допрошен свидетель и исследованы тома дела под грифом "совершенно секретно", передает корреспондент РИА Новости.
Прокурор заявила в суде, что планирует исследовать сведения, содержащие гостайну, а также допросить некого свидетеля Матвеева.
Иван Голунов о своем деле, задержании Сафронова и протестах в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 23.07.2020
23 июля 2020, 18:04Слышали новость?
Иван Голунов о своем деле, задержании Сафронова и протестах в Хабаровске
"Суд постановил удовлетворить ходатайство прокурора", - огласил судья Сергей Груздев и попросил прессу удалиться.
Голунова задержали в Москве в июне 2019 года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.
Иван Голунов в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 02.04.2020
2 апреля 2020, 22:29
Голунов прошел психиатрическую экспертизу по делу о фальсификации
Впоследствии ряд сотрудников полиции, включая двух генералов - главу управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова - уволили по решению министра внутренних дел Владимира Колокольцева, а против пятерых из них возбудили уголовное дело. Бывшие борцы с наркотиками из УВД по Западному округу Москвы Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец обвиняются в превышении полномочий, фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков в составе группы.
Все, кроме давшего показания на коллег Коновалова, находятся в СИЗО. Согласно обвинению, заказчика у преступления не было - наркотики подбросили по карьерным мотивам, чтобы "повысить показатели".
В декабре на заседании суда Коновалов полностью признал вину, Уметбаев - "только в том, что дал пощечину Голунову". Сергалиев сделал упор на категорическом несогласии "с тем, что вступил в преступную группу". Феофанов кратко обозначил, что виновным ни в чем себя не считает. Их бывший начальник Ляховец, которого СК считает организатором провокации, назвал обвинение "нагромождением обстоятельств и событий" и "полетом фантазии".
 
Денис КоноваловГУМВДАндрей ПучковСледственный комитет России (СК РФ)Александр КоноваловМоскваПроисшествия
 
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