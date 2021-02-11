https://ria.ru/20210211/delo-1596977463.html

Мосгорсуд засекретил свидетеля по делу Голунова

Мосгорсуд засекретил свидетеля по делу Голунова

Мосгорсуд закрыл заседание по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках, котором будет допрошен свидетель и исследованы тома дела под грифом... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T13:39

2021-02-11T13:39

2021-02-11T13:39

денис коновалов

гумвд

андрей пучков

следственный комитет россии (ск рф)

александр коновалов

москва

происшествия

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Мосгорсуд закрыл заседание по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках, котором будет допрошен свидетель и исследованы тома дела под грифом "совершенно секретно", передает корреспондент РИА Новости.Прокурор заявила в суде, что планирует исследовать сведения, содержащие гостайну, а также допросить некого свидетеля Матвеева.Голунова задержали в Москве в июне 2019 года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.Впоследствии ряд сотрудников полиции, включая двух генералов - главу управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова - уволили по решению министра внутренних дел Владимира Колокольцева, а против пятерых из них возбудили уголовное дело. Бывшие борцы с наркотиками из УВД по Западному округу Москвы Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец обвиняются в превышении полномочий, фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков в составе группы.Все, кроме давшего показания на коллег Коновалова, находятся в СИЗО. Согласно обвинению, заказчика у преступления не было - наркотики подбросили по карьерным мотивам, чтобы "повысить показатели".В декабре на заседании суда Коновалов полностью признал вину, Уметбаев - "только в том, что дал пощечину Голунову". Сергалиев сделал упор на категорическом несогласии "с тем, что вступил в преступную группу". Феофанов кратко обозначил, что виновным ни в чем себя не считает. Их бывший начальник Ляховец, которого СК считает организатором провокации, назвал обвинение "нагромождением обстоятельств и событий" и "полетом фантазии".

https://radiosputnik.ria.ru/20200723/1574817397.html

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москва

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денис коновалов, гумвд, андрей пучков, следственный комитет россии (ск рф), александр коновалов, москва, происшествия