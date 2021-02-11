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https://ria.ru/20210211/burunov-1597001386.html
Разин пошутил, что Бурунов мог бы стать солистом "Ласкового мая"
Разин пошутил, что Бурунов мог бы стать солистом "Ласкового мая"
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин считает, что певица Монеточка и актер Сергей Бурунов хорошо спели песню "Белые розы" в клипе, снятому к премьере... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T15:43
2021-02-11T16:22
новости культуры
шоу-бизнес
культура
сергей бурунов
андрей разин
монеточка
ласковый май
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин считает, что певица Монеточка и актер Сергей Бурунов хорошо спели песню "Белые розы" в клипе, снятому к премьере фильма "Родные", она зазвучала по-новому, современно.Клип на хит 90-х был снят режиссером Жорой Крыжовниковым, его показали 8 февраля перед премьерой "Родных". Бурунов исполнил в нем роль бездомного, а Монеточка – его гламурной невесты (они оба также снялись в "Родных"). За два дня на YouTube клип посмотрели более 260 тысяч человек.По сюжету комедии отец семейства, роль которого исполнил Бурунов, решает исполнить мечту всей жизни – отправиться с родными на Грушинский фестиваль и выступить там со своей песней. Семья вынуждена смириться с желанием отца-самодура и пуститься в автопутешествие через всю Россию. В пути их ждут приключения, проверка отношений на прочность и важная встреча, которую отец ждал 20 лет.Монеточка сыграла дочь главного героя. В фильме также снимались Ирина Пегова, Семен Трескунов, Катерина Беккер, Сергей Шакуров, Анна Уколова и Никита Павленко. Сопродюсером и соавтором сценария фильма стал Жора Крыжовников.
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РИА Новости
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4.7
96
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новости культуры, шоу-бизнес, сергей бурунов, андрей разин, монеточка, ласковый май

Разин пошутил, что Бурунов мог бы стать солистом "Ласкового мая"

15:43 11.02.2021 (обновлено: 16:22 11.02.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Сергей Бурунов на премьере своего фильма "Родные" в киноцентре "Октябрь"
Актер Сергей Бурунов на премьере своего фильма Родные в киноцентре Октябрь - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин считает, что певица Монеточка и актер Сергей Бурунов хорошо спели песню "Белые розы" в клипе, снятому к премьере фильма "Родные", она зазвучала по-новому, современно.
Клип на хит 90-х был снят режиссером Жорой Крыжовниковым, его показали 8 февраля перед премьерой "Родных". Бурунов исполнил в нем роль бездомного, а Монеточка – его гламурной невесты (они оба также снялись в "Родных"). За два дня на YouTube клип посмотрели более 260 тысяч человек.
"Сегодня вышел в прокат фильм "Родные". Мне очень приятно, что благодаря Сереже Бурунову песня "Белые розы" попала в фильм "Родные" и стала его украшением. Мне кажется, что хорошо сделали эту песню, она звучит по-новому, современно. Монеточка в клипе хорошо спела, хорошо поработали аранжировщики, звукорежиссеры. И Сергей Бурунов – молодец. Если бы он так спел 25 лет назад, он был бы солистом "Ласкового мая", - сказал РИА Новости Разин.
По сюжету комедии отец семейства, роль которого исполнил Бурунов, решает исполнить мечту всей жизни – отправиться с родными на Грушинский фестиваль и выступить там со своей песней. Семья вынуждена смириться с желанием отца-самодура и пуститься в автопутешествие через всю Россию. В пути их ждут приключения, проверка отношений на прочность и важная встреча, которую отец ждал 20 лет.
Монеточка сыграла дочь главного героя. В фильме также снимались Ирина Пегова, Семен Трескунов, Катерина Беккер, Сергей Шакуров, Анна Уколова и Никита Павленко. Сопродюсером и соавтором сценария фильма стал Жора Крыжовников.
Знаменитости посетили московскую премьеру фильма Ильи Аксенова "Родные"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Одними из первых на красной дорожке появился режиссер Илья Аксенов (четвертый справа) с членами съемочной группы и исполнителями главных ролей: Сергеем Буруновым, Ириной Пеговой, Монеточкой и Семеном Трескуновым.

Режиссер Илья Аксенов со съемочной группой на премьере своего фильма Родные в киноцентре Октябрь
1 из 9

Одними из первых на красной дорожке появился режиссер Илья Аксенов (четвертый справа) с членами съемочной группы и исполнителями главных ролей: Сергеем Буруновым, Ириной Пеговой, Монеточкой и Семеном Трескуновым.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Сергей Бурунов, который на премьере мило улыбался фотографам, в фильме Аксенова исполнил роль Павла Карнаухова — музыканта, оставившего карьеру ради семьи. Внезапно он решает реализовать мечту всей жизни — посетить Грушинский фестиваль и исполнить на нем песню собственного сочинения.

Родные вынуждены смириться с затеей мужа и отца и отправиться с ним в автопутешествие по всей России.

Актер Сергей Бурунов на премьере своего фильма Родные в киноцентре Октябрь
2 из 9

Сергей Бурунов, который на премьере мило улыбался фотографам, в фильме Аксенова исполнил роль Павла Карнаухова — музыканта, оставившего карьеру ради семьи. Внезапно он решает реализовать мечту всей жизни — посетить Грушинский фестиваль и исполнить на нем песню собственного сочинения.

Родные вынуждены смириться с затеей мужа и отца и отправиться с ним в автопутешествие по всей России.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Ирина Пегова посетила премьеру вместе с дочерью Татьяной. Обе пришли в коротких черных платьях, а актриса дополнила образ модным в этом сезоне белым воротником с оборками.

Актриса Ирина Пегова с дочерью Татьяной на премьере фильма Ильи Аксенова Родные в киноцентре Октябрь
3 из 9

Ирина Пегова посетила премьеру вместе с дочерью Татьяной. Обе пришли в коротких черных платьях, а актриса дополнила образ модным в этом сезоне белым воротником с оборками.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Экранная дочь Ирины Пеговой — певица Монеточка (Елизавета Гырдымова), которая дебютировала в кино, пригласила на премьеру бабушку. Начинающая актриса очень волновалась.

"Впервые увидела себя на большом экране. Коллеги по фильму предупреждали, что на премьере очень сложно абстрагироваться и посмотреть фильм. В первый раз ты все равно сначала ищешь себя в кадре, оцениваешь где, что удалось, а где нет, в общем так и было", — поделилась эмоциями Елизавета в Instagram.

Монеточка (Елизавета Гырдымова) с бабушкой на премьере фильма Ильи Аксенова Родные в киноцентре Октябрь
4 из 9

Экранная дочь Ирины Пеговой — певица Монеточка (Елизавета Гырдымова), которая дебютировала в кино, пригласила на премьеру бабушку. Начинающая актриса очень волновалась.

"Впервые увидела себя на большом экране. Коллеги по фильму предупреждали, что на премьере очень сложно абстрагироваться и посмотреть фильм. В первый раз ты все равно сначала ищешь себя в кадре, оцениваешь где, что удалось, а где нет, в общем так и было", — поделилась эмоциями Елизавета в Instagram.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

"Он не то, что смешнее меня. Это странная градация. Он просто очень крутой, классный актер. И, что самое главное, у него большой радиус: он может быть разным", — так Гарик Харламов описал исполнителя главной роли Сергея Бурунова перед показом.

Актер Гарик Харламов на премьере фильма Ильи Аксенова Родные в киноцентре Октябрь
5 из 9

"Он не то, что смешнее меня. Это странная градация. Он просто очень крутой, классный актер. И, что самое главное, у него большой радиус: он может быть разным", — так Гарик Харламов описал исполнителя главной роли Сергея Бурунова перед показом.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Поздравить коллег с премьерой пришла Варвара Шмыкова, известная зрителям по роли Люды в сериале "Чики".

Для выхода актриса выбрала черное платье в пол с открытым плечом и массивные серьги-кольца. Яркий образ Шмыкова смягчила лаконичной прической.

Актриса Варвара Шмыкова на премьере фильма Ильи Аксенова Родные в киноцентре Октябрь
6 из 9

Поздравить коллег с премьерой пришла Варвара Шмыкова, известная зрителям по роли Люды в сериале "Чики".

Для выхода актриса выбрала черное платье в пол с открытым плечом и массивные серьги-кольца. Яркий образ Шмыкова смягчила лаконичной прической.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов тоже сделали акцент на черных тонах.

Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов на премьере фильма Ильи Аксенова Родные в киноцентре Октябрь
7 из 9

Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов тоже сделали акцент на черных тонах.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Самой стильной на красной дорожке, бесспорно, была fashion-блогер и писательница Карина Нигай.

В кинотеатре "Октябрь" она появилась в джинсовом платье-мини с пышными рукавами и белых ботфортах.

Fashion-блогер, стилист и писатель Карина Нигай на премьере фильма Ильи Аксенова Родные в киноцентре Октябрь
8 из 9

Самой стильной на красной дорожке, бесспорно, была fashion-блогер и писательница Карина Нигай.

В кинотеатре "Октябрь" она появилась в джинсовом платье-мини с пышными рукавами и белых ботфортах.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актрисы Екатерина Варнава (слева) и Анжелика Каширина (справа) тоже выбрали жизнерадостные наряды: свитера светлых оттенков и джинсы.

"Смотреть рекомендую. С друзьями — настаиваю", — рассказала о впечатлениях после просмотра Варнава.

Премьера фильма состоится в кинотеатрах 11 февраля.

Актрисы Екатерина Варнава и Анжелика Каширина на премьере фильма Ильи Аксенова Родные в киноцентре Октябрь
9 из 9

Актрисы Екатерина Варнава (слева) и Анжелика Каширина (справа) тоже выбрали жизнерадостные наряды: свитера светлых оттенков и джинсы.

"Смотреть рекомендую. С друзьями — настаиваю", — рассказала о впечатлениях после просмотра Варнава.

Премьера фильма состоится в кинотеатрах 11 февраля.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 9

Одними из первых на красной дорожке появился режиссер Илья Аксенов (четвертый справа) с членами съемочной группы и исполнителями главных ролей: Сергеем Буруновым, Ириной Пеговой, Монеточкой и Семеном Трескуновым.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 9

Сергей Бурунов, который на премьере мило улыбался фотографам, в фильме Аксенова исполнил роль Павла Карнаухова — музыканта, оставившего карьеру ради семьи. Внезапно он решает реализовать мечту всей жизни — посетить Грушинский фестиваль и исполнить на нем песню собственного сочинения.

Родные вынуждены смириться с затеей мужа и отца и отправиться с ним в автопутешествие по всей России.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 9

Ирина Пегова посетила премьеру вместе с дочерью Татьяной. Обе пришли в коротких черных платьях, а актриса дополнила образ модным в этом сезоне белым воротником с оборками.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
4 из 9

Экранная дочь Ирины Пеговой — певица Монеточка (Елизавета Гырдымова), которая дебютировала в кино, пригласила на премьеру бабушку. Начинающая актриса очень волновалась.

"Впервые увидела себя на большом экране. Коллеги по фильму предупреждали, что на премьере очень сложно абстрагироваться и посмотреть фильм. В первый раз ты все равно сначала ищешь себя в кадре, оцениваешь где, что удалось, а где нет, в общем так и было", — поделилась эмоциями Елизавета в Instagram.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
5 из 9

"Он не то, что смешнее меня. Это странная градация. Он просто очень крутой, классный актер. И, что самое главное, у него большой радиус: он может быть разным", — так Гарик Харламов описал исполнителя главной роли Сергея Бурунова перед показом.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
6 из 9

Поздравить коллег с премьерой пришла Варвара Шмыкова, известная зрителям по роли Люды в сериале "Чики".

Для выхода актриса выбрала черное платье в пол с открытым плечом и массивные серьги-кольца. Яркий образ Шмыкова смягчила лаконичной прической.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
7 из 9

Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов тоже сделали акцент на черных тонах.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
8 из 9

Самой стильной на красной дорожке, бесспорно, была fashion-блогер и писательница Карина Нигай.

В кинотеатре "Октябрь" она появилась в джинсовом платье-мини с пышными рукавами и белых ботфортах.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
9 из 9

Актрисы Екатерина Варнава (слева) и Анжелика Каширина (справа) тоже выбрали жизнерадостные наряды: свитера светлых оттенков и джинсы.

"Смотреть рекомендую. С друзьями — настаиваю", — рассказала о впечатлениях после просмотра Варнава.

Премьера фильма состоится в кинотеатрах 11 февраля.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
 
КультураНовости культурыШоу-бизнесСергей БуруновАндрей РазинМонеточкаЛасковый май
 
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