Знаменитости посетили московскую премьеру фильма Ильи Аксенова "Родные"

Сергей Бурунов, который на премьере мило улыбался фотографам, в фильме Аксенова исполнил роль Павла Карнаухова — музыканта, оставившего карьеру ради семьи. Внезапно он решает реализовать мечту всей жизни — посетить Грушинский фестиваль и исполнить на нем песню собственного сочинения.

Родные вынуждены смириться с затеей мужа и отца и отправиться с ним в автопутешествие по всей России.