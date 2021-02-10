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https://ria.ru/20210210/rodnye-1596835582.html
Знаменитости посетили московскую премьеру фильма Ильи Аксенова "Родные"
Знаменитости посетили московскую премьеру фильма Ильи Аксенова "Родные"
В Москве, в кинотеатре "Октябрь", состоялась премьера фильма Ильи Аксенова по сценарию Жоры Крыжовникова "Родные" о барде, который пытается исполнить мечту всей РИА Новости, 10.02.2021
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культура
сергей бурунов
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. В Москве, в кинотеатре "Октябрь", состоялась премьера фильма Ильи Аксенова по сценарию Жоры Крыжовникова "Родные" о барде, который пытается исполнить мечту всей жизни. Кто из знаменитых коллег пришел поддержать съемочную группу и исполнителей главных ролей — в фотоленте РИА Новости.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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сергей бурунов, кино и сериалы, новости культуры, шоу-бизнес, монеточка, знаменитости, звезды, ирина пегова, жора крыжовников, константин богомолов, ксения собчак, фото, фото

Знаменитости посетили московскую премьеру фильма Ильи Аксенова "Родные"

17:32 10.02.2021 (обновлено: 17:53 10.02.2021)
 
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. В Москве, в кинотеатре "Октябрь", состоялась премьера фильма Ильи Аксенова по сценарию Жоры Крыжовникова "Родные" о барде, который пытается исполнить мечту всей жизни. Кто из знаменитых коллег пришел поддержать съемочную группу и исполнителей главных ролей — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Одними из первых на красной дорожке появился режиссер Илья Аксенов (четвертый справа) с членами съемочной группы и исполнителями главных ролей: Сергеем Буруновым, Ириной Пеговой, Монеточкой и Семеном Трескуновым.

Режиссер Илья Аксенов со съемочной группой на премьере своего фильма Родные в киноцентре Октябрь
1 из 9

Одними из первых на красной дорожке появился режиссер Илья Аксенов (четвертый справа) с членами съемочной группы и исполнителями главных ролей: Сергеем Буруновым, Ириной Пеговой, Монеточкой и Семеном Трескуновым.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Сергей Бурунов, который на премьере мило улыбался фотографам, в фильме Аксенова исполнил роль Павла Карнаухова — музыканта, оставившего карьеру ради семьи. Внезапно он решает реализовать мечту всей жизни — посетить Грушинский фестиваль и исполнить на нем песню собственного сочинения.

Родные вынуждены смириться с затеей мужа и отца и отправиться с ним в автопутешествие по всей России.

Актер Сергей Бурунов на премьере своего фильма Родные в киноцентре Октябрь
2 из 9

Сергей Бурунов, который на премьере мило улыбался фотографам, в фильме Аксенова исполнил роль Павла Карнаухова — музыканта, оставившего карьеру ради семьи. Внезапно он решает реализовать мечту всей жизни — посетить Грушинский фестиваль и исполнить на нем песню собственного сочинения.

Родные вынуждены смириться с затеей мужа и отца и отправиться с ним в автопутешествие по всей России.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Ирина Пегова посетила премьеру вместе с дочерью Татьяной. Обе пришли в коротких черных платьях, а актриса дополнила образ модным в этом сезоне белым воротником с оборками.

Актриса Ирина Пегова с дочерью Татьяной на премьере фильма Ильи Аксенова Родные в киноцентре Октябрь
3 из 9

Ирина Пегова посетила премьеру вместе с дочерью Татьяной. Обе пришли в коротких черных платьях, а актриса дополнила образ модным в этом сезоне белым воротником с оборками.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Экранная дочь Ирины Пеговой — певица Монеточка (Елизавета Гырдымова), которая дебютировала в кино, пригласила на премьеру бабушку. Начинающая актриса очень волновалась.

"Впервые увидела себя на большом экране. Коллеги по фильму предупреждали, что на премьере очень сложно абстрагироваться и посмотреть фильм. В первый раз ты все равно сначала ищешь себя в кадре, оцениваешь где, что удалось, а где нет, в общем так и было", — поделилась эмоциями Елизавета в Instagram.

Монеточка (Елизавета Гырдымова) с бабушкой на премьере фильма Ильи Аксенова Родные в киноцентре Октябрь
4 из 9

Экранная дочь Ирины Пеговой — певица Монеточка (Елизавета Гырдымова), которая дебютировала в кино, пригласила на премьеру бабушку. Начинающая актриса очень волновалась.

"Впервые увидела себя на большом экране. Коллеги по фильму предупреждали, что на премьере очень сложно абстрагироваться и посмотреть фильм. В первый раз ты все равно сначала ищешь себя в кадре, оцениваешь где, что удалось, а где нет, в общем так и было", — поделилась эмоциями Елизавета в Instagram.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

"Он не то, что смешнее меня. Это странная градация. Он просто очень крутой, классный актер. И, что самое главное, у него большой радиус: он может быть разным", — так Гарик Харламов описал исполнителя главной роли Сергея Бурунова перед показом.

Актер Гарик Харламов на премьере фильма Ильи Аксенова Родные в киноцентре Октябрь
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"Он не то, что смешнее меня. Это странная градация. Он просто очень крутой, классный актер. И, что самое главное, у него большой радиус: он может быть разным", — так Гарик Харламов описал исполнителя главной роли Сергея Бурунова перед показом.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Поздравить коллег с премьерой пришла Варвара Шмыкова, известная зрителям по роли Люды в сериале "Чики".

Для выхода актриса выбрала черное платье в пол с открытым плечом и массивные серьги-кольца. Яркий образ Шмыкова смягчила лаконичной прической.

Актриса Варвара Шмыкова на премьере фильма Ильи Аксенова Родные в киноцентре Октябрь
6 из 9

Поздравить коллег с премьерой пришла Варвара Шмыкова, известная зрителям по роли Люды в сериале "Чики".

Для выхода актриса выбрала черное платье в пол с открытым плечом и массивные серьги-кольца. Яркий образ Шмыкова смягчила лаконичной прической.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов тоже сделали акцент на черных тонах.

Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов на премьере фильма Ильи Аксенова Родные в киноцентре Октябрь
7 из 9

Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов тоже сделали акцент на черных тонах.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Самой стильной на красной дорожке, бесспорно, была fashion-блогер и писательница Карина Нигай.

В кинотеатре "Октябрь" она появилась в джинсовом платье-мини с пышными рукавами и белых ботфортах.

Fashion-блогер, стилист и писатель Карина Нигай на премьере фильма Ильи Аксенова Родные в киноцентре Октябрь
8 из 9

Самой стильной на красной дорожке, бесспорно, была fashion-блогер и писательница Карина Нигай.

В кинотеатре "Октябрь" она появилась в джинсовом платье-мини с пышными рукавами и белых ботфортах.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актрисы Екатерина Варнава (слева) и Анжелика Каширина (справа) тоже выбрали жизнерадостные наряды: свитера светлых оттенков и джинсы.

"Смотреть рекомендую. С друзьями — настаиваю", — рассказала о впечатлениях после просмотра Варнава.

Премьера фильма состоится в кинотеатрах 11 февраля.

Актрисы Екатерина Варнава и Анжелика Каширина на премьере фильма Ильи Аксенова Родные в киноцентре Октябрь
9 из 9

Актрисы Екатерина Варнава (слева) и Анжелика Каширина (справа) тоже выбрали жизнерадостные наряды: свитера светлых оттенков и джинсы.

"Смотреть рекомендую. С друзьями — настаиваю", — рассказала о впечатлениях после просмотра Варнава.

Премьера фильма состоится в кинотеатрах 11 февраля.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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