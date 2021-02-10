Знаменитости посетили московскую премьеру фильма Ильи Аксенова "Родные"
Одними из первых на красной дорожке появился режиссер Илья Аксенов (четвертый справа) с членами съемочной группы и исполнителями главных ролей: Сергеем Буруновым, Ириной Пеговой, Монеточкой и Семеном Трескуновым.
Одними из первых на красной дорожке появился режиссер Илья Аксенов (четвертый справа) с членами съемочной группы и исполнителями главных ролей: Сергеем Буруновым, Ириной Пеговой, Монеточкой и Семеном Трескуновым.
Сергей Бурунов, который на премьере мило улыбался фотографам, в фильме Аксенова исполнил роль Павла Карнаухова — музыканта, оставившего карьеру ради семьи. Внезапно он решает реализовать мечту всей жизни — посетить Грушинский фестиваль и исполнить на нем песню собственного сочинения.
Родные вынуждены смириться с затеей мужа и отца и отправиться с ним в автопутешествие по всей России.
Сергей Бурунов, который на премьере мило улыбался фотографам, в фильме Аксенова исполнил роль Павла Карнаухова — музыканта, оставившего карьеру ради семьи. Внезапно он решает реализовать мечту всей жизни — посетить Грушинский фестиваль и исполнить на нем песню собственного сочинения.
Родные вынуждены смириться с затеей мужа и отца и отправиться с ним в автопутешествие по всей России.
Ирина Пегова посетила премьеру вместе с дочерью Татьяной. Обе пришли в коротких черных платьях, а актриса дополнила образ модным в этом сезоне белым воротником с оборками.
Ирина Пегова посетила премьеру вместе с дочерью Татьяной. Обе пришли в коротких черных платьях, а актриса дополнила образ модным в этом сезоне белым воротником с оборками.
Экранная дочь Ирины Пеговой — певица Монеточка (Елизавета Гырдымова), которая дебютировала в кино, пригласила на премьеру бабушку. Начинающая актриса очень волновалась.
"Впервые увидела себя на большом экране. Коллеги по фильму предупреждали, что на премьере очень сложно абстрагироваться и посмотреть фильм. В первый раз ты все равно сначала ищешь себя в кадре, оцениваешь где, что удалось, а где нет, в общем так и было", — поделилась эмоциями Елизавета в Instagram.
Экранная дочь Ирины Пеговой — певица Монеточка (Елизавета Гырдымова), которая дебютировала в кино, пригласила на премьеру бабушку. Начинающая актриса очень волновалась.
"Впервые увидела себя на большом экране. Коллеги по фильму предупреждали, что на премьере очень сложно абстрагироваться и посмотреть фильм. В первый раз ты все равно сначала ищешь себя в кадре, оцениваешь где, что удалось, а где нет, в общем так и было", — поделилась эмоциями Елизавета в Instagram.
"Он не то, что смешнее меня. Это странная градация. Он просто очень крутой, классный актер. И, что самое главное, у него большой радиус: он может быть разным", — так Гарик Харламов описал исполнителя главной роли Сергея Бурунова перед показом.
"Он не то, что смешнее меня. Это странная градация. Он просто очень крутой, классный актер. И, что самое главное, у него большой радиус: он может быть разным", — так Гарик Харламов описал исполнителя главной роли Сергея Бурунова перед показом.
Поздравить коллег с премьерой пришла Варвара Шмыкова, известная зрителям по роли Люды в сериале "Чики".
Для выхода актриса выбрала черное платье в пол с открытым плечом и массивные серьги-кольца. Яркий образ Шмыкова смягчила лаконичной прической.
Поздравить коллег с премьерой пришла Варвара Шмыкова, известная зрителям по роли Люды в сериале "Чики".
Для выхода актриса выбрала черное платье в пол с открытым плечом и массивные серьги-кольца. Яркий образ Шмыкова смягчила лаконичной прической.
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов тоже сделали акцент на черных тонах.
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов тоже сделали акцент на черных тонах.
Самой стильной на красной дорожке, бесспорно, была fashion-блогер и писательница Карина Нигай.
В кинотеатре "Октябрь" она появилась в джинсовом платье-мини с пышными рукавами и белых ботфортах.
Самой стильной на красной дорожке, бесспорно, была fashion-блогер и писательница Карина Нигай.
В кинотеатре "Октябрь" она появилась в джинсовом платье-мини с пышными рукавами и белых ботфортах.
Актрисы Екатерина Варнава (слева) и Анжелика Каширина (справа) тоже выбрали жизнерадостные наряды: свитера светлых оттенков и джинсы.
"Смотреть рекомендую. С друзьями — настаиваю", — рассказала о впечатлениях после просмотра Варнава.
Премьера фильма состоится в кинотеатрах 11 февраля.
Актрисы Екатерина Варнава (слева) и Анжелика Каширина (справа) тоже выбрали жизнерадостные наряды: свитера светлых оттенков и джинсы.
"Смотреть рекомендую. С друзьями — настаиваю", — рассказала о впечатлениях после просмотра Варнава.
Премьера фильма состоится в кинотеатрах 11 февраля.