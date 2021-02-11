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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210211/buddizm-1597116631.html
Буддисты: новый год Быка будет "поспокойнее и помягче", чем предыдущий
Буддисты: новый год Быка будет "поспокойнее и помягче", чем предыдущий
Наступающий Новый год по буддийскому религиозному календарю, год Быка, должен быть поспокойнее и помягче уходящего года, заявил в четверг РИА Новости... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T20:40
2021-02-11T20:44
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Наступающий Новый год по буддийскому религиозному календарю, год Быка, должен быть поспокойнее и помягче уходящего года, заявил в четверг РИА Новости священнослужитель Центрального хурула (храма) "Золотая обитель Будды Шакьямуни" в Элисте Сонам-гелюнг.Российские буддисты в ночь на пятницу встречают "Белый месяц" (Цаган Сар, Шагаа или Сагаалган) и Новый год по лунному календарю – год Металлического Быка."У нас 12-летний цикл годов начинается с года Мыши, потом идет год Быка, год Тигра, Зайца – и так до конца, до года Свиньи. Если говорить в целом, глобально, - не индивидуально, касаясь самих людей – то как мы наблюдаем, например, жизнь у людей: когда сначала идут роды, столько тяжелых страданий у матери и ребенка, тяжело это дается, и потом, с каждым годом, идет развитие, где-то в 30-40 лет наступает пик у человека, и дальше он, его силы, идут уже на убыль, - так и 12-летний цикл примерно также проходит", - сказал Сонам-гелюнг.По его словам, обычно начало 12-летнего годового цикла дается сложно, но уже "туда дальше, к серединке, все выравнивается", то есть, становится легче."И год Мышки попал на високосный год, он был сложный, а сейчас год Быка, сам по себе, думаю, будет уже гораздо мягче, поспокойнее – и в эмоциональном плане, и в плане катаклизмов - поменьше будет. Конечно, надо индивидуально смотреть, но в целом, если говорить глобально, я думаю, он будет помягче", - сказал собеседник агентства.При этом он отметил, что, несмотря на цикличность годов и то, каким бы ни был год для людей, положительным или негативным, очень важен сам их настрой – "на позитив, на развитие свое, на прогресс – так нужно настраиваться на каждый год". "И даже если у вас будет чуть сложный год, в таком случае вы сможете его преодолевать", - заключил буддийский священнослужитель.Ранее представитель Далай-ламы в России, Монголии и странах СНГ, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче сказал РИА Новости, что буддисты смотрят в будущее с оптимизмом и надеются, что "наступающий год будет плодотворным и счастливым, принесёт процветание и благоприятные возможности". Однако то, каким станет новый год для каждого отдельно взятого человека, зависит, добавил Ринпоче, "от его кармы и символа года, в который он родился".
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новости - религия и мировоззрение

Буддисты: новый год Быка будет "поспокойнее и помягче", чем предыдущий

20:40 11.02.2021 (обновлено: 20:44 11.02.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСтуденты буддийского университета "Даши Чойнхорлин" имени Дамба Даржа Заяева в Иволгинском дацане в Бурятии
Студенты буддийского университета Даши Чойнхорлин имени Дамба Даржа Заяева в Иволгинском дацане в Бурятии - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Наступающий Новый год по буддийскому религиозному календарю, год Быка, должен быть поспокойнее и помягче уходящего года, заявил в четверг РИА Новости священнослужитель Центрального хурула (храма) "Золотая обитель Будды Шакьямуни" в Элисте Сонам-гелюнг.
Российские буддисты в ночь на пятницу встречают "Белый месяц" (Цаган Сар, Шагаа или Сагаалган) и Новый год по лунному календарю – год Металлического Быка.
"У нас 12-летний цикл годов начинается с года Мыши, потом идет год Быка, год Тигра, Зайца – и так до конца, до года Свиньи. Если говорить в целом, глобально, - не индивидуально, касаясь самих людей – то как мы наблюдаем, например, жизнь у людей: когда сначала идут роды, столько тяжелых страданий у матери и ребенка, тяжело это дается, и потом, с каждым годом, идет развитие, где-то в 30-40 лет наступает пик у человека, и дальше он, его силы, идут уже на убыль, - так и 12-летний цикл примерно также проходит", - сказал Сонам-гелюнг.
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По его словам, обычно начало 12-летнего годового цикла дается сложно, но уже "туда дальше, к серединке, все выравнивается", то есть, становится легче.
"И год Мышки попал на високосный год, он был сложный, а сейчас год Быка, сам по себе, думаю, будет уже гораздо мягче, поспокойнее – и в эмоциональном плане, и в плане катаклизмов - поменьше будет. Конечно, надо индивидуально смотреть, но в целом, если говорить глобально, я думаю, он будет помягче", - сказал собеседник агентства.
При этом он отметил, что, несмотря на цикличность годов и то, каким бы ни был год для людей, положительным или негативным, очень важен сам их настрой – "на позитив, на развитие свое, на прогресс – так нужно настраиваться на каждый год". "И даже если у вас будет чуть сложный год, в таком случае вы сможете его преодолевать", - заключил буддийский священнослужитель.
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Ранее представитель Далай-ламы в России, Монголии и странах СНГ, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче сказал РИА Новости, что буддисты смотрят в будущее с оптимизмом и надеются, что "наступающий год будет плодотворным и счастливым, принесёт процветание и благоприятные возможности". Однако то, каким станет новый год для каждого отдельно взятого человека, зависит, добавил Ринпоче, "от его кармы и символа года, в который он родился".
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрение
 
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