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Високосные года: суть традиции и таблица-список високосных лет
Високосные года: суть, причины, даты
Високосные года: суть традиции и таблица-список високосных лет
Високосные года — календарные года, в которых 366 дней, вместо привычных 365. В чем суть традиции, какой год считается високосным и когда будет следующий, как... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T15:09
2021-09-14T15:09
земля
россия
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Високосные года — календарные года, в которых 366 дней, вместо привычных 365. В чем суть традиции, какой год считается високосным и когда будет следующий, как выглядит список високосных лет 21 века и какие бывшие суеверия существуют на сегодняшний день — в материале РИА Новости.Что такое високосный год?Високосный год — промежуток времени, который имеет один лишний день, а в некоторых культурах даже месяц в году. Этот вид летоисчисления относится ко многим календарям, одни из которых — Юлианский и Григорианский, и начинает свою историю еще в далекой древности, когда люди понимали, что календарь с постоянным числом не подходит под природные изменения.Основная сутьПринято считать, что високосный год наступает раз в четыре года, в котором появляется один дополнительный день — 29 февраля. В обычные года в феврале всего 28 дней, потому те, кто родился 29 числа переносят свой праздник на 1 марта, что уже давно считается нормой.Под термином "год" понимается условная единица измерения, которая означает полный цикл сезонов: зима, весна, лето и осень. Научно доказано, что за это время планета Земля успевает сделать полный оборот вокруг Солнца. Но все немного сложнее — для полного оборота ей требуется не 365 дней, а 366 и 6 часов.Ученые во времена Юлия Цезаря, в 1 веке до н. э., выяснили, что астрономический год длится на 6 часов больше. Тогда стало очевидно, что в течение четырех лет "накапливаются" лишние сутки и есть необходимость в создании более детального календаря, с учетом дополнительного дня. И для того чтобы сохранить баланс природных явлений и календарный счет, раз в 4 года стали добавлять еще один день в феврале. Позже, в 16 веке, ученые смогли сделать более точные вычисления, отразившиеся в Григорианском календаре.Россия перешла на Григорианский календарь только в 1918 году, но при этом церковь также осталась на Юлианском. Традиция празднования Старого Нового года как раз и появилась из-за расхождения календарей в 13 дней. По старому стилю Новый год празднуется в ночь с 13 по 14 января, а по новому в ночь 31 декабря.Откуда пошло название?Также как и латинские названия месяцев, слово "високосный" пришло к нам из латинского языка — bissextus, что означает "второй шестой", т.е. второй шестой день в феврале. По прошествии времени и развитии языков термин "биссектус" перенес множество преобразований, и как итог — фраза "високосный год".Как определить какой год является високосным?В Юлианском календаре високосный год всегда кратен 4. Для примера: необходимо узнать, является ли 2020 год високосным. Для этого число 2020 делим на 4 и получаем — 505,00. Остаток деления равен нулю, что и говорит о високосном годе.Что касается Григорианского календаря, помимо кратности 4, цифра должна быть кратна 400.Другой легкий способ определить является ли год високосным — список-таблица ниже:Методом определения високосного года по григорианском календарю считается простой алгоритм — каждый второй четный год является високосным.Средняя продолжительностьПродолжительность года по юлианскому календарю — 365,25 суток, т.е. примерно каждые 128 лет накапливается лишний день.По григорианскому календарю средняя продолжительность года — 365,2425 суток, т.е. примерно каждые 3322 года накапливается лишний день.Календарь високосных летКак ни странно, существует много разновидностей календарей високосных лет: Еврейский, Исламский, Китайский календарь и др. Но самыми известными на сегодняшний день считаются Григорианский и Юлианский.Григорианский календарьНаиболее популярная система исчисления времени, принятая папой римским Григорием XIII в 1582 году. Задачей составления григорианского календаря было в первую очередь исправить ошибки Юлианского. Папа Григорий XIII считал, что Пасха всегда должна праздноваться в один день (воскресенье), а по Юлианскому получалось так, что праздник выпадал на разные дни недели, потому и был создан новый Григорианский календарь, названный в честь своего создателя.Юлианский календарьПервый календарь високосных лет, который был создан астрологами Юлия Цезаря и соответственно назван в честь римского императора еще в 45 году до нашей эры. Еще у этого метода летоисчисления есть другое название "солнечный календарь", потому как он ориентировался на время последовательного прохождения точки равноденствия Солнцем. Такая система летоисчисления была наиболее точной для тех времен, сейчас же Юлианский календарь применяется в основном для церковных праздников.Основные отличия Григорианского и Юлианского календарей:Суеверия про високосный годПриметы, связанные с високосными годами — это отдельная история, которая достигла и современных дней. Так сложилось, что это время стало считаться тяжелым — происходят катаклизмы, ухудшается качество жизни и многое другое. Эту заслугу можно причислить древним поверьям, в которых говорится про святого Касьяна, спустившегося с небес именно в этот год. По легенде, герой нес невзгоды народам из-за того, что предал самого Бога и затем был обречен на наказания. С течением времени суеверия росли в своем количестве, изменялись с учетом эпохи и тенденций и достигли нынешнего времени.По современным суевериям в високосный год запрещено:При этом, есть некоторые положительные суеверия по поводу високосного года:В целом, по приметам в високосный год запрещено делать все, что сильно меняет привычный образ жизни, чтобы не создать новых проблем и не привлечь несчастье.Согласно данным ВЦИОМ за 2020 год ситуация с суевериями в России в високосный год обстоит следующим образом:
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15:09 14.09.2021
 

Високосные года: суть традиции и таблица-список високосных лет

© Depositphotos / mimadeoВисокосный год
Високосный год - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© Depositphotos / mimadeo
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Високосные года — календарные года, в которых 366 дней, вместо привычных 365. В чем суть традиции, какой год считается високосным и когда будет следующий, как выглядит список високосных лет 21 века и какие бывшие суеверия существуют на сегодняшний день — в материале РИА Новости.

Что такое високосный год?

Високосный год — промежуток времени, который имеет один лишний день, а в некоторых культурах даже месяц в году. Этот вид летоисчисления относится ко многим календарям, одни из которых — Юлианский и Григорианский, и начинает свою историю еще в далекой древности, когда люди понимали, что календарь с постоянным числом не подходит под природные изменения.

Основная суть

Принято считать, что високосный год наступает раз в четыре года, в котором появляется один дополнительный день — 29 февраля. В обычные года в феврале всего 28 дней, потому те, кто родился 29 числа переносят свой праздник на 1 марта, что уже давно считается нормой.
Календарь праздничных дней 2020
28 февраля 2020, 09:04Докопаемся
Почему високосный год считается плохим?
Под термином "год" понимается условная единица измерения, которая означает полный цикл сезонов: зима, весна, лето и осень. Научно доказано, что за это время планета Земля успевает сделать полный оборот вокруг Солнца. Но все немного сложнее — для полного оборота ей требуется не 365 дней, а 366 и 6 часов.
Ученые во времена Юлия Цезаря, в 1 веке до н. э., выяснили, что астрономический год длится на 6 часов больше. Тогда стало очевидно, что в течение четырех лет "накапливаются" лишние сутки и есть необходимость в создании более детального календаря, с учетом дополнительного дня. И для того чтобы сохранить баланс природных явлений и календарный счет, раз в 4 года стали добавлять еще один день в феврале. Позже, в 16 веке, ученые смогли сделать более точные вычисления, отразившиеся в Григорианском календаре.
Россия перешла на Григорианский календарь только в 1918 году, но при этом церковь также осталась на Юлианском. Традиция празднования Старого Нового года как раз и появилась из-за расхождения календарей в 13 дней. По старому стилю Новый год празднуется в ночь с 13 по 14 января, а по новому в ночь 31 декабря.
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкБенгальские огни
Бенгальские огни - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Бенгальские огни

Откуда пошло название?

Также как и латинские названия месяцев, слово "високосный" пришло к нам из латинского языка — bissextus, что означает "второй шестой", т.е. второй шестой день в феврале. По прошествии времени и развитии языков термин "биссектус" перенес множество преобразований, и как итог — фраза "високосный год".

Как определить какой год является високосным?

В Юлианском календаре високосный год всегда кратен 4. Для примера: необходимо узнать, является ли 2020 год високосным. Для этого число 2020 делим на 4 и получаем — 505,00. Остаток деления равен нулю, что и говорит о високосном годе.
Что касается Григорианского календаря, помимо кратности 4, цифра должна быть кратна 400.
Другой легкий способ определить является ли год високосным — список-таблица ниже:
сео високосный год

2000

2020

2040

2060

2080

2004

2024

2044

2062

2084

2008

2028

2048

2068

2088

2012

2032

2052

2072

2092

2016

2036

2056

2076

2096

Методом определения високосного года по григорианском календарю считается простой алгоритм — каждый второй четный год является високосным.

Средняя продолжительность

Продолжительность года по юлианскому календарю — 365,25 суток, т.е. примерно каждые 128 лет накапливается лишний день.
По григорианскому календарю средняя продолжительность года — 365,2425 суток, т.е. примерно каждые 3322 года накапливается лишний день.

Календарь високосных лет

Как ни странно, существует много разновидностей календарей високосных лет: Еврейский, Исламский, Китайский календарь и др. Но самыми известными на сегодняшний день считаются Григорианский и Юлианский.
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Григорианский календарь

Наиболее популярная система исчисления времени, принятая папой римским Григорием XIII в 1582 году. Задачей составления григорианского календаря было в первую очередь исправить ошибки Юлианского. Папа Григорий XIII считал, что Пасха всегда должна праздноваться в один день (воскресенье), а по Юлианскому получалось так, что праздник выпадал на разные дни недели, потому и был создан новый Григорианский календарь, названный в честь своего создателя.

Юлианский календарь

Первый календарь високосных лет, который был создан астрологами Юлия Цезаря и соответственно назван в честь римского императора еще в 45 году до нашей эры. Еще у этого метода летоисчисления есть другое название "солнечный календарь", потому как он ориентировался на время последовательного прохождения точки равноденствия Солнцем. Такая система летоисчисления была наиболее точной для тех времен, сейчас же Юлианский календарь применяется в основном для церковных праздников.
Основные отличия Григорианского и Юлианского календарей:
  • возраст — по историческим данным Юлианский календарь "старше" Григорианского на 1626 лет;
  • Юлианский календарь считается церковным, в то время как Григорианский признан государственным во многих странах мира;
  • в календаре Юлия Цезаря каждый четвертый год считается високосным, в Григорианском календаре високосным годом считается тот промежуток времени, который кратен 4 и 400, но не кратен 100.

Суеверия про високосный год

Приметы, связанные с високосными годами — это отдельная история, которая достигла и современных дней. Так сложилось, что это время стало считаться тяжелым — происходят катаклизмы, ухудшается качество жизни и многое другое. Эту заслугу можно причислить древним поверьям, в которых говорится про святого Касьяна, спустившегося с небес именно в этот год. По легенде, герой нес невзгоды народам из-за того, что предал самого Бога и затем был обречен на наказания. С течением времени суеверия росли в своем количестве, изменялись с учетом эпохи и тенденций и достигли нынешнего времени.
По современным суевериям в високосный год запрещено:
© Fotolia / Production PerigСобеседование при приеме на работу
Собеседование при приеме на работу - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© Fotolia / Production Perig
Собеседование при приеме на работу
  • жениться/выходить замуж, а также разводиться;
  • продавать или дарить питомцев;
  • строить бани, так как там может поселиться "нездоровье";
  • менять место работы или проживания;
  • рассказывать о планах, так как они не сбудутся;
  • заводить детей;
  • пересаживать цветы;
  • выть собакам — к беде;
  • колядовать и гадать;
  • собирать грибы в лесу и т.д.
При этом, есть некоторые положительные суеверия по поводу високосного года:
  • попасть под дождь в этот год — к удаче;
  • 29 февраля — исключение в високосном году (появление ребенка на свет в этот день, помолвка — к удаче и счастью в семье;
  • увидеть первую радугу — к счастливой жизни;
  • получить подарок округлой формы — получить оберег и т.д.
В целом, по приметам в високосный год запрещено делать все, что сильно меняет привычный образ жизни, чтобы не создать новых проблем и не привлечь несчастье.
Согласно данным ВЦИОМ за 2020 год ситуация с суевериями в России в високосный год обстоит следующим образом:

Количество людей в %

Определение

35% россиян

знают приметы, связанные с високосным годом

70% россиян

слышали о том, что в високосный год с людьми чаще случаются неприятности

33% из тех россиян, кто слышал о суевериях (70%)

уверены, что високосный год приносит несчастья

24% россиян

считают, что високосный год — это обычное время

7% россиян

думают, что в високосный год повышенная смертность

4% россиян

считают, что в високосный год увеличиваются катаклизмы

3% россиян

думают, что брак заключенный в високосный год будет несчастливым

2% россиян

считают високосный год неудачным для ремонта и строительства

 
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