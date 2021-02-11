https://ria.ru/20210211/benzin-1596931926.html

В Приморье поступила большая партия бензина АИ-95

В Приморье поступила большая партия бензина АИ-95

Большая партия бензина АИ-95 производства Хабаровского нефтеперерабатывающего завода поступила в Приморье, где был его дефицит, сообщил министр промышленности и РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T09:02

2021-02-11T09:02

2021-02-11T09:10

дальний восток

аи-92

юрий трутнев

аи-95

хабаровский край

приморский край

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 11 фев – РИА Новости. Большая партия бензина АИ-95 производства Хабаровского нефтеперерабатывающего завода поступила в Приморье, где был его дефицит, сообщил министр промышленности и торговли Приморского края Сергей Калитин.На заправках "ННК-Приморнефтеподукт" в Приморье, куда бензин привозят с Хабаровского нефтеперерабатывающего завода, ранее пропало топливо марок АИ-92 и АИ-95. На заправках других компаний во Владивостоке скапливались очереди. Власти Приморья сообщали РИА Новости, что из-за восстановительного ремонта оборудования на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе наблюдаются перебои с бензином марки АИ-95 на заправках ННК. На прошлой неделе Хабаровский нефтеперерабатывающий завод возобновил производство бензина после ремонта оборудования. В понедельник власти Приморья сообщали, что дефицит 92-го бензина устранен, а 95-й ожидался в середине недели.Перебои с топливом на Дальнем Востоке отмечаются с 18 января. Так, на автозаправках в Хабаровском крае появились очереди, часть АЗС закрылась из-за отсутствия топлива. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщал, что новый нефтеперерабатывающий завод нужно строить на Дальнем Востоке для предотвращения дефицита топлива, планируются преференции для того, кто будет реализовывать этот проект.

https://ria.ru/20210208/benzin-1596443473.html

дальний восток

хабаровский край

приморский край

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дальний восток, аи-92, юрий трутнев, аи-95, хабаровский край, приморский край, общество