В Приморье поступила большая партия бензина АИ-95
09:02 11.02.2021 (обновлено: 09:10 11.02.2021)
© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанкЗаправка автомобиля на АЗС сети "ННК" в Хабаровске
ВЛАДИВОСТОК, 11 фев – РИА Новости. Большая партия бензина АИ-95 производства Хабаровского нефтеперерабатывающего завода поступила в Приморье, где был его дефицит, сообщил министр промышленности и торговли Приморского края Сергей Калитин.
На заправках "ННК-Приморнефтеподукт" в Приморье, куда бензин привозят с Хабаровского нефтеперерабатывающего завода, ранее пропало топливо марок АИ-92 и АИ-95. На заправках других компаний во Владивостоке скапливались очереди. Власти Приморья сообщали РИА Новости, что из-за восстановительного ремонта оборудования на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе наблюдаются перебои с бензином марки АИ-95 на заправках ННК. На прошлой неделе Хабаровский нефтеперерабатывающий завод возобновил производство бензина после ремонта оборудования. В понедельник власти Приморья сообщали, что дефицит 92-го бензина устранен, а 95-й ожидался в середине недели.
"По информации компании "ННК-Приморнефтепродукт", в четверг, 11 февраля, в Приморский край поступило достаточное количество бензина АИ-95 нового производства Хабаровского нефтеперерабатывающего завода. В настоящее время этот бензин доставляется на автозаправочные станции компании и в ближайшие часы поступит в продажу. Заправочные станции других участников рынка обеспечены бензином полностью", - сказал Калитин, чей комментарий журналистам привели в правительстве региона.
Перебои с топливом на Дальнем Востоке отмечаются с 18 января. Так, на автозаправках в Хабаровском крае появились очереди, часть АЗС закрылась из-за отсутствия топлива. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщал, что новый нефтеперерабатывающий завод нужно строить на Дальнем Востоке для предотвращения дефицита топлива, планируются преференции для того, кто будет реализовывать этот проект.