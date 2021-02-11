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В Приморье поступила большая партия бензина АИ-95
В Приморье поступила большая партия бензина АИ-95
Большая партия бензина АИ-95 производства Хабаровского нефтеперерабатывающего завода поступила в Приморье, где был его дефицит, сообщил министр промышленности и РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T09:02
2021-02-11T09:10
дальний восток
аи-92
юрий трутнев
аи-95
хабаровский край
приморский край
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 11 фев – РИА Новости. Большая партия бензина АИ-95 производства Хабаровского нефтеперерабатывающего завода поступила в Приморье, где был его дефицит, сообщил министр промышленности и торговли Приморского края Сергей Калитин.На заправках "ННК-Приморнефтеподукт" в Приморье, куда бензин привозят с Хабаровского нефтеперерабатывающего завода, ранее пропало топливо марок АИ-92 и АИ-95. На заправках других компаний во Владивостоке скапливались очереди. Власти Приморья сообщали РИА Новости, что из-за восстановительного ремонта оборудования на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе наблюдаются перебои с бензином марки АИ-95 на заправках ННК. На прошлой неделе Хабаровский нефтеперерабатывающий завод возобновил производство бензина после ремонта оборудования. В понедельник власти Приморья сообщали, что дефицит 92-го бензина устранен, а 95-й ожидался в середине недели.Перебои с топливом на Дальнем Востоке отмечаются с 18 января. Так, на автозаправках в Хабаровском крае появились очереди, часть АЗС закрылась из-за отсутствия топлива. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщал, что новый нефтеперерабатывающий завод нужно строить на Дальнем Востоке для предотвращения дефицита топлива, планируются преференции для того, кто будет реализовывать этот проект.
https://ria.ru/20210208/benzin-1596443473.html
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дальний восток, аи-92, юрий трутнев, аи-95, хабаровский край, приморский край, общество

В Приморье поступила большая партия бензина АИ-95

09:02 11.02.2021 (обновлено: 09:10 11.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанкЗаправка автомобиля на АЗС сети "ННК" в Хабаровске
Заправка автомобиля на АЗС сети ННК в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Евгений Переверзев
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ВЛАДИВОСТОК, 11 фев – РИА Новости. Большая партия бензина АИ-95 производства Хабаровского нефтеперерабатывающего завода поступила в Приморье, где был его дефицит, сообщил министр промышленности и торговли Приморского края Сергей Калитин.
На заправках "ННК-Приморнефтеподукт" в Приморье, куда бензин привозят с Хабаровского нефтеперерабатывающего завода, ранее пропало топливо марок АИ-92 и АИ-95. На заправках других компаний во Владивостоке скапливались очереди. Власти Приморья сообщали РИА Новости, что из-за восстановительного ремонта оборудования на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе наблюдаются перебои с бензином марки АИ-95 на заправках ННК. На прошлой неделе Хабаровский нефтеперерабатывающий завод возобновил производство бензина после ремонта оборудования. В понедельник власти Приморья сообщали, что дефицит 92-го бензина устранен, а 95-й ожидался в середине недели.
"По информации компании "ННК-Приморнефтепродукт", в четверг, 11 февраля, в Приморский край поступило достаточное количество бензина АИ-95 нового производства Хабаровского нефтеперерабатывающего завода. В настоящее время этот бензин доставляется на автозаправочные станции компании и в ближайшие часы поступит в продажу. Заправочные станции других участников рынка обеспечены бензином полностью", - сказал Калитин, чей комментарий журналистам привели в правительстве региона.
Перебои с топливом на Дальнем Востоке отмечаются с 18 января. Так, на автозаправках в Хабаровском крае появились очереди, часть АЗС закрылась из-за отсутствия топлива. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщал, что новый нефтеперерабатывающий завод нужно строить на Дальнем Востоке для предотвращения дефицита топлива, планируются преференции для того, кто будет реализовывать этот проект.
Заправка автомобиля на АЗС - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
8 февраля, 06:03
Исследование: россияне в январе закупились бензином премиальных марок
 
Дальний ВостокАИ-92Юрий ТрутневАИ-95Хабаровский крайПриморский крайОбщество
 
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