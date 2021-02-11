https://ria.ru/20210211/bayden-1597113206.html

Байден рассказал о разговоре с Си Цзиньпином

Байден рассказал о разговоре с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден рассказал, что состоявшаяся накануне беседа с председателем КНР Си Цзиньпином длилась два часа, предупредил о необходимости для США... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T20:09

2021-02-11T20:09

2021-02-11T20:09

си цзиньпин

джо байден

китай

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 11 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден рассказал, что состоявшаяся накануне беседа с председателем КНР Си Цзиньпином длилась два часа, предупредил о необходимости для США ускорится в модернизации собственной инфраструктуры, чтобы не уступить Пекину.Президент США отметил, что скорость развития Китая требует от США активизировать свои усилия в сфере модернизации собственной инфраструктуры. "У них (КНР) есть крупнейшие новые инициативы, у них есть скоростные железные дороги … они инвестируют миллиарды долларов в сферы, связанные с транспортом и экологией, мы просто должны активизироваться", - сказал Байден.Состоявшийся накануне телефонный разговор лидеров двух стран стал первым контактом после вступления Байдена в должность президента США.По данным Белого дома, Байден заявил китайскому коллеге о "фундаментальной обеспокоенности" действиями КНР, затронул тему прав человека, Гонконга, Синьцзяна и острова Тайвань, а также обещал "практичное, ориентированное на результат" общение с китайской стороной.В свою очередь, как отметило Центральное телевидение Китая, Си Цзиньпин в разговоре с Байденом заявил, что сотрудничество является единственным правильным выбором для США и Китая, столкновение Вашингтона и Пекина станет катастрофой для мира. Председатель КНР также сказал, что вопросы Тайваня, Гонконга и Синьцзяна – это внутреннее дело Китая, США должны уважать его интересы. При этом Си Цзиньпин отметил, что Пекин и Вашингтон должны сообща поддерживать мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также, по данным Пекина, Си Цзиньпин и Байден считают, что их телефонный разговор станет позитивным сигналом для всего мира, договорились поддерживать тесный контакт.

https://ria.ru/20210209/klyuch-1596571128.html

https://ria.ru/20210205/perezagruzka-1596045801.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

си цзиньпин, джо байден, китай, сша, в мире