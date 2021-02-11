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"Ъ": у ретейлеров возникли проблемы с импортом бананов из Эквадора
"Ъ": у ретейлеров возникли проблемы с импортом бананов из Эквадора
У российских торговых сетей начались сложности при закупке бананов, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники на рынке продуктов и среди импортеров... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T09:21
2021-02-11T11:09
россия
бананы
вкусвилл
федеральная таможенная служба (фтс россии)
x5 retail group
эквадор
гватемала (республика)
экономика
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. У российских торговых сетей начались сложности при закупке бананов, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники на рынке продуктов и среди импортеров фруктов.Причиной стал неурожай в Эквадоре, высокий спрос на этот вид фруктов, а также задержки с поставками — все это привело к нехватке бананов, а также росту оптовых цен почти на 40 процентов — с 60 рублей до 82 рублей за килограмм. В прошлом году сбор урожая бананов в Эквадоре снизился из-за погодных условий и активности вулкана Сангай, который повредил плантации. Источник газеты в федеральной сети подтвердил сообщения о нехватке бананов на рынке и росте оптовых цен: улучшение ситуации ожидается в течение нескольких недель.Во "Вкусвилле", в свою очередь, заявили, что эта проблема может сохраниться до апреля. Газета также отметила, что в порту в Санкт-Петербурге на разгрузку не могут встать несколько судов с фруктами — это также привело к нехватке товара. В X5 Retail Group заверили, что поставки бананов стабильны, а роста закупочных цен они не видят из-за развития инструментов собственного импорта.В четвертом квартале 2020 года, согласно статистике базы ФТС, импорт бананов в страну сократился на 3,6 процента — до 391,2 тысячи тонн, в денежном объеме поставки снизились на 5,1 процента. Кроме Эквадора, в числе экспортеров значились Колумбия, Гватемала, Мексика, Коста-Рика, Никарагуа, Филиппины.Как пояснила гендиректор ИА FruitNews Ирина Козий, зимой оптовые цены на бананы растут — потребление в Северном полушарии увеличивается именно в это время года, а само растение плодоносит круглый год и равномерно. При этом поставки этого фрукта осложняются из-за удорожания перевозок — это связано с ограничениями из-за распространения коронавируса. В России рост цен также вызван курсом рубля. Козий отметила, что бананы — самый популярный фрукт в России.
https://ria.ru/20210115/immunitet-1593122709.html
https://rsport.ria.ru/20201125/banan-1586152744.html
россия
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гватемала (республика)
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россия, бананы, вкусвилл, федеральная таможенная служба (фтс россии), x5 retail group, эквадор, гватемала (республика), экономика

"Ъ": у ретейлеров возникли проблемы с импортом бананов из Эквадора

09:21 11.02.2021 (обновлено: 11:09 11.02.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПокупательница в торговом зале магазина "Магнит" в Краснодаре
Покупательница в торговом зале магазина Магнит в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. У российских торговых сетей начались сложности при закупке бананов, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники на рынке продуктов и среди импортеров фруктов.
Причиной стал неурожай в Эквадоре, высокий спрос на этот вид фруктов, а также задержки с поставками — все это привело к нехватке бананов, а также росту оптовых цен почти на 40 процентов — с 60 рублей до 82 рублей за килограмм. В прошлом году сбор урожая бананов в Эквадоре снизился из-за погодных условий и активности вулкана Сангай, который повредил плантации.
Источник газеты в федеральной сети подтвердил сообщения о нехватке бананов на рынке и росте оптовых цен: улучшение ситуации ожидается в течение нескольких недель.
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Во "Вкусвилле", в свою очередь, заявили, что эта проблема может сохраниться до апреля. Газета также отметила, что в порту в Санкт-Петербурге на разгрузку не могут встать несколько судов с фруктами — это также привело к нехватке товара. В X5 Retail Group заверили, что поставки бананов стабильны, а роста закупочных цен они не видят из-за развития инструментов собственного импорта.
В четвертом квартале 2020 года, согласно статистике базы ФТС, импорт бананов в страну сократился на 3,6 процента — до 391,2 тысячи тонн, в денежном объеме поставки снизились на 5,1 процента. Кроме Эквадора, в числе экспортеров значились Колумбия, Гватемала, Мексика, Коста-Рика, Никарагуа, Филиппины.
Как пояснила гендиректор ИА FruitNews Ирина Козий, зимой оптовые цены на бананы растут — потребление в Северном полушарии увеличивается именно в это время года, а само растение плодоносит круглый год и равномерно. При этом поставки этого фрукта осложняются из-за удорожания перевозок — это связано с ограничениями из-за распространения коронавируса. В России рост цен также вызван курсом рубля.
Козий отметила, что бананы — самый популярный фрукт в России.
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РоссияБананыВкусВиллФедеральная таможенная служба (ФТС России)X5 Retail GroupЭквадорГватемала (республика)Экономика
 
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