https://ria.ru/20210211/banany-1596933545.html

"Ъ": у ретейлеров возникли проблемы с импортом бананов из Эквадора

"Ъ": у ретейлеров возникли проблемы с импортом бананов из Эквадора

У российских торговых сетей начались сложности при закупке бананов, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники на рынке продуктов и среди импортеров... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T09:21

2021-02-11T09:21

2021-02-11T11:09

россия

бананы

вкусвилл

федеральная таможенная служба (фтс россии)

x5 retail group

эквадор

гватемала (республика)

экономика

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. У российских торговых сетей начались сложности при закупке бананов, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники на рынке продуктов и среди импортеров фруктов.Причиной стал неурожай в Эквадоре, высокий спрос на этот вид фруктов, а также задержки с поставками — все это привело к нехватке бананов, а также росту оптовых цен почти на 40 процентов — с 60 рублей до 82 рублей за килограмм. В прошлом году сбор урожая бананов в Эквадоре снизился из-за погодных условий и активности вулкана Сангай, который повредил плантации. Источник газеты в федеральной сети подтвердил сообщения о нехватке бананов на рынке и росте оптовых цен: улучшение ситуации ожидается в течение нескольких недель.Во "Вкусвилле", в свою очередь, заявили, что эта проблема может сохраниться до апреля. Газета также отметила, что в порту в Санкт-Петербурге на разгрузку не могут встать несколько судов с фруктами — это также привело к нехватке товара. В X5 Retail Group заверили, что поставки бананов стабильны, а роста закупочных цен они не видят из-за развития инструментов собственного импорта.В четвертом квартале 2020 года, согласно статистике базы ФТС, импорт бананов в страну сократился на 3,6 процента — до 391,2 тысячи тонн, в денежном объеме поставки снизились на 5,1 процента. Кроме Эквадора, в числе экспортеров значились Колумбия, Гватемала, Мексика, Коста-Рика, Никарагуа, Филиппины.Как пояснила гендиректор ИА FruitNews Ирина Козий, зимой оптовые цены на бананы растут — потребление в Северном полушарии увеличивается именно в это время года, а само растение плодоносит круглый год и равномерно. При этом поставки этого фрукта осложняются из-за удорожания перевозок — это связано с ограничениями из-за распространения коронавируса. В России рост цен также вызван курсом рубля. Козий отметила, что бананы — самый популярный фрукт в России.

https://ria.ru/20210115/immunitet-1593122709.html

https://rsport.ria.ru/20201125/banan-1586152744.html

россия

эквадор

гватемала (республика)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, бананы, вкусвилл, федеральная таможенная служба (фтс россии), x5 retail group, эквадор, гватемала (республика), экономика