"Ъ": у ретейлеров возникли проблемы с импортом бананов из Эквадора
09:21 11.02.2021 (обновлено: 11:09 11.02.2021)
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПокупательница в торговом зале магазина "Магнит" в Краснодаре
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. У российских торговых сетей начались сложности при закупке бананов, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники на рынке продуктов и среди импортеров фруктов.
Причиной стал неурожай в Эквадоре, высокий спрос на этот вид фруктов, а также задержки с поставками — все это привело к нехватке бананов, а также росту оптовых цен почти на 40 процентов — с 60 рублей до 82 рублей за килограмм. В прошлом году сбор урожая бананов в Эквадоре снизился из-за погодных условий и активности вулкана Сангай, который повредил плантации.
Источник газеты в федеральной сети подтвердил сообщения о нехватке бананов на рынке и росте оптовых цен: улучшение ситуации ожидается в течение нескольких недель.
15 января, 04:18Как фрукты и овощи влияют на иммунитет
Во "Вкусвилле", в свою очередь, заявили, что эта проблема может сохраниться до апреля. Газета также отметила, что в порту в Санкт-Петербурге на разгрузку не могут встать несколько судов с фруктами — это также привело к нехватке товара. В X5 Retail Group заверили, что поставки бананов стабильны, а роста закупочных цен они не видят из-за развития инструментов собственного импорта.
В четвертом квартале 2020 года, согласно статистике базы ФТС, импорт бананов в страну сократился на 3,6 процента — до 391,2 тысячи тонн, в денежном объеме поставки снизились на 5,1 процента. Кроме Эквадора, в числе экспортеров значились Колумбия, Гватемала, Мексика, Коста-Рика, Никарагуа, Филиппины.
Как пояснила гендиректор ИА FruitNews Ирина Козий, зимой оптовые цены на бананы растут — потребление в Северном полушарии увеличивается именно в это время года, а само растение плодоносит круглый год и равномерно. При этом поставки этого фрукта осложняются из-за удорожания перевозок — это связано с ограничениями из-за распространения коронавируса. В России рост цен также вызван курсом рубля.
Козий отметила, что бананы — самый популярный фрукт в России.
25 ноября 2020, 07:00ЗОЖБананы: полезная трава или жуткая отрава? Отвечает врач-диетолог